Bờ kè khu du lịch Hải Tiến nứt toác sau bão Kajiki

Bão Kajiki đổ bộ hôm 25/8 đúng lúc thủy triều dâng cao khiến bờ kè khu du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến bị tàn phá nặng nề.
Hiện chính quyền địa phương đã căng dây, cắm biển báo hạn chế người dân đến gần để đảm bảo an toàn.
Hàng loạt cây dừa được trồng ven bờ biển Hoằng Tiến (đoạn thuộc xã Hoằng Hải cũ) bị sóng đánh bật gốc, nằm ngổn ngang trên bờ kè hoặc đổ ra con đường gom ven biển, chưa được dọn dẹp.
Điểm sạt lở nặng nhất được ghi nhận tại thôn Thanh Xuân với diện tích hơn 100 m2. Tại đây, ngoài bờ kè sạt lở, sóng lớn đã khiến một phần ba tuyến đường ven biển bị đánh sụt, tiến sát nhà dân, chỉ còn cách 20-30 mét tại vị trí gần nhất. Hàm ếch dưới nền đường lộ ra, bẻ nát những thảm nhựa đường nằm ngổn ngang.
Gần một resot lớn nhất khu du lịch Hải Tiến, một hố sạt lở sâu hơn hai mét, dài khoảng 20 m ngổn ngang những tấm bêtông lớn bị sóng bẻ gãy.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tỉnh UBND xã Hoằng Tiến, cho biết ảnh hưởng bão Kajiki khiến bờ kè trên địa bàn xã bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 300 m, ở nhiều vị trí khác nhau.
Thân kè cao 2-3 m nứt toác, nằm chênh vênh, lộ ra những thanh sắt hoen gỉ bên trong.
Các tấm bêtông sát mép nước cũng bị xé toạc, lộ ra phần cốt thép. Phần đế bờ kè Hải Tiến bị sóng đánh mất chân.
Mái kè với các tấm bêtông đúc sẵn lắp ghép đã bị cuốn ra biển, số còn lại bị xô lệch.
Theo chính quyền địa phương, tuyến kè biển Hải Tiến hư hại là đoạn mới được xây dựng năm 2018, tổng vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng, có chiều dài hơn 3 km.
Bờ kè khu vực gần sân khấu chính ở Hải Tiến (về phía đông nam) cũng xuất hiện nhiều vết nứt gãy lớn.
Hàng loạt phiến đá lát vỉa hè cũng bị sóng đánh bung, nhiều nhất là ở những miệng cống thoát nước.
"Đá bong lên tạo ra những chiếc bẫy, rất nguy hiểm cho người dân và du khách đi qua", bà Hồng, 55 tuổi, nói và cho hay, hàng chục năm qua, nơi này mới chứng kiến một trận bão có sức tàn phá lớn như Kajiki.
Sóng lớn cũng khiến các bãi cát ven biển Hải Tiến bị cuốn xa bờ làm lộ ra những phiến đá lớn. Số đá này vốn được đơn vị thi công đổ xuống để gia cố khi thi công kè 7 năm trước. Lẫn trong bãi đá sắc nhọn còn có nhiều tảng bêtông chứa đầy cọc sắt nhô lên khiến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn cho du khách nếu xuống tắm ở khu vực này.
Trước thực trạng trên, UBND xã Hoằng Tiến đang đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở ngành liên quan kiểm tra để xem xét công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kè xã Hoằng Tiến nhằm triển khai các biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, du khách...
Hải Tiến có đường bờ biển dài hơn 12 km, là một trong những khu du lịch lớn ở Thanh Hoá, thu hút rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng dịp hè.
Bão Kajiki đổ bộ chiều 25/8 vào khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh với sức gió cấp 10 -11, giật cấp 13, gây mưa lớn hơn 10 giờ từ Bắc Trung Bộ đến nhiều tỉnh miền Bắc. Trong ba địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp, Thanh Hóa ghi nhận ngập lụt nghiêm trọng nhất.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, mưa lớn tại chỗ kết hợp lũ từ thượng nguồn sông, suối miền núi và vùng thượng Lào đổ về khiến mực nước sông Mã, Chu, Bưởi, Cầu Chày... vượt báo động ba. Hàng chục nghìn hộ dân vùng hạ lưu như Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hàm Rồng chìm trong lũ; nhiều tuyến quốc lộ tê liệt hàng giờ.
Bờ kè Hải Tiến tan hoang sau bão. Video: Lê Hoàng
Lê Hoàng