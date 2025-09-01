Bờ kè khu du lịch Hải Tiến nứt toác sau bão Kajiki

Gần một resot lớn nhất khu du lịch Hải Tiến, một hố sạt lở sâu hơn hai mét, dài khoảng 20 m ngổn ngang những tấm bêtông lớn bị sóng bẻ gãy.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tỉnh UBND xã Hoằng Tiến, cho biết ảnh hưởng bão Kajiki khiến bờ kè trên địa bàn xã bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 300 m, ở nhiều vị trí khác nhau.