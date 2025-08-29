Bản làng biên giới tan hoang sau lũ quét

Bản Na Nghịu, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, là một trong những nơi thiệt hại nặng nhất do hoàn lưu bão Kajiki. Trận lũ ống ngày 26/8 làm hơn 20 ngôi nhà đổ sập, hàng chục căn khác hư hỏng.
Khu vực cách TP Thanh Hóa hơn 100 km, địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều tuyến đường sạt lở khiến lực lượng cứu hộ mất hơn hai ngày mới tiếp cận được.
"Lũ dữ ập đến bất ngờ, càn quét suốt nhiều tiếng khiến bản làng tan hoang", anh Lương Văn Hùng, 38 tuổi, ở bản Na Nghịu, nói. Anh cho hay nơi đây chưa từng chứng kiến cơn lũ nào có sức tàn phá khủng khiếp đến thế.
Ngôi nhà của gia đình chị Hà Thị Phúc, 40 tuổi, bị lũ cuốn sập. Chị kể khoảng 8h ngày 26/8, khi đang dọn dẹp đồ đạc thì hàng nghìn mét khối đất đá từ trên núi đổ xuống theo dòng nước lũ. "Tôi chỉ kịp ôm con tháo chạy, toàn bộ tài sản phải bỏ lại", chị nói.
Gia đình 5 người thuộc diện hộ nghèo. Tháng 6 vừa qua, chị được chính quyền hỗ trợ 40 triệu đồng, vay mượn thêm bà con để dựng căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng. Niềm vui có chỗ ở kiên cố chưa đầy hai tháng thì nay bị lũ phá hủy.
"Lương thực và vật dụng thiết yếu đều bị cuốn trôi. Giờ chúng tôi trắng tay, không còn nhà để ở, chưa biết những tháng ngày tới sẽ ra sao", chị Phúc chia sẻ.
Anh Lương Văn Hùng, 38 tuổi, lật tìm bao lúa trong căn nhà đổ sập. Anh kể khoảng 8h ngày 26/8, nước lũ bất ngờ ập xuống, cuốn trôi con trai nhỏ. "Tôi vứt hết tài sản, lao đến ôm con tìm chỗ trú. Nếu chậm vài phút, có lẽ tôi đã mất con”, anh Hùng kể, cho hay may mắn lũ ống xảy ra vào ban ngày nên nhiều người kịp chạy thoát.
Người đàn ông bản Na Nghịu nhặt con gấu bông của con cháu bị lũ cuốn. Lẫn trong đống đổ nát là khung ảnh gia đình, sách vở của con trẻ ướt sũng, nhàu nát.
Nhiều người con bản Na Nghịu đi làm ăn xa nghe tin lũ quét liền vội vã trở về. Trên đường, họ liên tục gọi điện nhưng không thể liên lạc được với người thân. Đường sá sạt lở, nhiều người phải đi bộ hàng chục km qua đèo dốc trơn trượt, ướt sũng trong mưa, chỉ mong sớm nhìn thấy cha mẹ, vợ con còn bình an.
Ôtô tải của người dân Na Nghịu bị nước lũ cuốn trôi nằm lẫn trong đống đổ nát.
Con đường vào bản Na Nghịu bị hàng nghìn m3 đất đá từ sườn đồi ập xuống gây chia cắt. Lực lượng cứu hộ ba ngày nay phải đi bộ băng qua những điểm sạt lở nguy hiểm, vách núi cao để vận chuyển nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho dân bản.
Xã Yên Nhân hiện vẫn mất điện, nhiều khu vực không có sóng điện thoại. Công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai đang được triển khai khẩn trương nhưng gặp nhiều khó khăn do giao thông chia cắt.
Theo lãnh đạo xã, toàn bản có 166 hộ dân bị thiệt hại, trong đó 22 ngôi nhà sập hoàn toàn. Chính quyền đã di dời 123 hộ với hơn 490 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Trưởng công an xã Yên Nhân, cho biết lực lượng chức năng đang dốc toàn lực mở đường vào các thôn bị cô lập. "Các thôn Khong, Mỵ đến nay vẫn chưa thể tiếp cận. Chúng tôi phải băng rừng hơn ba giờ để gùi lương thực, nước uống tiếp tế, cố gắng không để bà con thiếu đói", ông Kiên nói.
Cách Yên Nhân khoảng 120 km, bản Cha Lung, xã biên giới Tam Thanh (huyện Quan Sơn cũ) cũng bị thiệt hại nặng do hoàn lưu bão Kajiki.
Hai ngày qua, chính quyền đã di dời khẩn cấp 106 hộ dân với 494 nhân khẩu tại 8 bản đến nơi an toàn để phòng tránh sạt lở đất.
Trường Mầm non và Tiểu học điểm Cha Lung, xã Tam Thanh bị lũ quét gây hư hỏng nhiều bàn ghế, đồ dùng dạy học.
Bộ đội biên phòng, công an được huy động hỗ trợ người dân và các trường học khắc phục hậu quả lũ lụt.
Chiều 25/8, bão Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh với sức gió cấp 10-11, giật cấp 13, hoành hành suốt 10 giờ, gây mưa lớn từ Bắc Trung Bộ đến nhiều tỉnh miền Bắc. Trong ba địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp, Thanh Hóa ghi nhận ngập lụt nghiêm trọng nhất.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, mưa lớn tại chỗ kết hợp lũ từ thượng nguồn sông suối miền núi và vùng thượng Lào đổ về khiến nước sông Mã, Chu, Bưởi, Cầu Chày... vượt báo động ba. Hàng chục nghìn hộ dân ở vùng hạ lưu như Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hàm Rồng chìm trong lũ, nhiều tuyến quốc lộ tê liệt hàng giờ.
Đến ngày 29/8, mưa đã giảm, nước trên các sông suối rút đáng kể, người dân bắt đầu trở về dọn dẹp nhà cửa sau nhiều ngày sơ tán.
