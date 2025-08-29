Bản làng biên giới tan hoang sau lũ quét

Ngôi nhà của gia đình chị Hà Thị Phúc, 40 tuổi, bị lũ cuốn sập. Chị kể khoảng 8h ngày 26/8, khi đang dọn dẹp đồ đạc thì hàng nghìn mét khối đất đá từ trên núi đổ xuống theo dòng nước lũ. "Tôi chỉ kịp ôm con tháo chạy, toàn bộ tài sản phải bỏ lại", chị nói.

Gia đình 5 người thuộc diện hộ nghèo. Tháng 6 vừa qua, chị được chính quyền hỗ trợ 40 triệu đồng, vay mượn thêm bà con để dựng căn nhà trị giá hơn 100 triệu đồng. Niềm vui có chỗ ở kiên cố chưa đầy hai tháng thì nay bị lũ phá hủy.

"Lương thực và vật dụng thiết yếu đều bị cuốn trôi. Giờ chúng tôi trắng tay, không còn nhà để ở, chưa biết những tháng ngày tới sẽ ra sao", chị Phúc chia sẻ.