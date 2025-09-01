Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp tại hai xã biên giới

Bão Kajiki tàn phá hai xã Yên Nhân và Bát Mọt, hàng trăm hộ sơ tán, nhiều công trình hư hỏng, buộc Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp để tập trung cứu trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai xã biên giới Yên Nhân và Bát Mọt (huyện Thường Xuân cũ). Đây là những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất do hoàn lưu bão Kajiki, xảy ra sạt lở và chia cắt kéo dài.

Tại Yên Nhân, thiên tai khiến hai người bị thương; 123 hộ (492 nhân khẩu) phải sơ tán khẩn cấp, đến nay còn 62 hộ (259 nhân khẩu) chưa thể trở về. Toàn xã có 180 căn nhà hư hỏng, trong đó 24 nhà bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều tuyến đường trọng yếu sạt lở, chia cắt; các công trình thiết yếu như trường mầm non, nhà văn hóa, hệ thống điện, viễn thông, kè chống sạt lở và cột phát sóng truyền thông hư hại nghiêm trọng.

Tại Bát Mọt, 35 hộ (131 nhân khẩu) đang sơ tán tại nơi tránh trú. Các tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở nặng, chia cắt nhiều khu vực; nhiều công trình công cộng, nhà ở, hệ thống điện, viễn thông hư hỏng.

Nhiều ngôi nhà ở bản Na Nghịu, xã Yên Nhân bị đổ sập sau trận lũ quét hôm 26/8. Ảnh: Lam Sơn

Ngay sau khi công bố khẩn cấp, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, lực lượng vũ trang và chính quyền sở tại tập trung cứu trợ, khôi phục hạ tầng, ổn định đời sống. UBND các xã Yên Nhân và Bát Mọt được yêu cầu tiếp tục rà soát khu vực nguy hiểm, chủ động di dời, không để người dân trở về nơi chưa bảo đảm an toàn; phối hợp lực lượng quân đội, công an, y tế cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, dọn đất đá, khơi thông đường sá, vệ sinh môi trường và rào chắn cảnh báo tại điểm sạt lở.

Các cơ quan chức năng theo lĩnh vực phụ trách phối hợp thống kê thiệt hại; ưu tiên khôi phục sản xuất nông nghiệp, sửa chữa hệ thống điện, viễn thông, y tế, giáo dục và bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất.

Yên Nhân hiện mất điện do hạ tầng bị phá hủy. Ảnh: Lam Sơn

Bão Kajiki đổ bộ chiều 25/8 vào khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh với sức gió cấp 10-11, giật cấp 13, gây mưa lớn hơn 10 giờ từ Bắc Trung Bộ đến nhiều tỉnh miền Bắc. Trong ba địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp, Thanh Hóa ghi nhận ngập lụt nghiêm trọng nhất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, mưa lớn tại chỗ kết hợp lũ từ thượng nguồn sông, suối miền núi và vùng thượng Lào đổ về khiến mực nước sông Mã, Chu, Bưởi, Cầu Chày... vượt báo động ba. Hàng chục nghìn hộ dân vùng hạ lưu như Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hàm Rồng chìm trong lũ; nhiều tuyến quốc lộ tê liệt hàng giờ.

Lê Hoàng