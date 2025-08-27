Hàng chục nghìn ngôi nhà ở Thanh Hóa chìm trong biển nước

Sáng nay, nước lũ từ thượng nguồn sông Mã liên tục đổ về khiến toàn bộ 7 khu phố vùng ngoài đê ở phường Hàm Rồng ngập nước.
Một phụ nữ hàng xóm của anh Trường phải ngồi trên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ, do căn nhà bị nước lũ bao vây tứ phía.
Tại phố 7, phường Hàm Rồng, một ngôi nhà ngập gần đến mái. Ông Phạm Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, cho biết 7 khu phố từ 4 đến 10 hiện ngập 1-6 m.
Những người khỏe mạnh dùng thuyền thúng vượt qua vùng lũ đi mua nhu yếu phẩm về tích trữ. Cơ bản số hộ dân bị ngập ở Hàm Rồng đều sinh sống ở vùng ngoài đê lâu năm, thích nghi với cảnh ngập lụt mỗi mùa mưa bão.
Một bé trai ở khu phố 8, phường Hàm Rồng, được người thân bế vào trong đê sơ tán trưa nay.
Theo chính quyền phường Hàm Rồng, hơn 2.100 hộ dân với 7.230 nhân khẩu đang bị ngập. Người dân chủ yếu được hướng dẫn sơ tán tại chỗ, lên các tầng cao trong làng. Riêng người già, trẻ nhỏ và người bệnh được ưu tiên đưa đến trường học, nhà văn hóa hoặc nhà người thân trong đê.
Anh Lương Trọng Trường, ở phố 7, phường Hàm Rồng, bơi trong lũ để lấy thức ăn người thân tiếp tế. Nhà anh hiện ngập hơn một mét.
"Nước lũ lên rất nhanh, suốt đêm qua và rạng sáng nay tôi thức trắng để kê đồ đạc lên cao, tránh hư hỏng", anh Trường nói và cho hay mực nước sông Mã chỉ còn kém đỉnh lũ lịch sử năm 2017 khoảng 20-30 cm.
Chưa có số liệu chính thức song ghi nhận đang có hàng chục xã, phường ở Thanh Hóa như Cẩm Thủy, Bá Thước, Vĩnh Lộc, Nga Sơn, Hàm Rồng... hiện bị ngập lụt sau bão Kajiki. Trong ảnh, công an sơ tán tài sản cho người dân xã Ba Đình sáng 27/8.
Đêm qua, lũ lớn khiến tuyến đê kênh T2, thuộc xã Tống Sơn bị vỡ một đoạn dài 80 m, gây ngập hơn 200 ha lúa. Rạng sáng nay, cảnh sát cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa được huy động hỗ trợ di dời kho thóc hơn 100 tấn trong khu dân cư gần khu vực vỡ đê này.
Gần trưa cùng ngày, công an, dân quân tự vệ được huy động dùng thuyền chuyên dụng sơ tán người dân trong vùng lũ tại phường Hàm Rồng đến nơi an toàn.
Công an đang rà soát các hộ bị ngập sâu ở phường Hàm Rồng, tiếp tục sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.
Hàng trăm hộ dân ở khu phố Ái Sơn, Sơn Vạn thuộc phường Hạc Thành cũng đang bị ngập sâu.
Ảnh hưởng hoàn lưu bão Kajiki khiến địa bàn mưa lớn, nước trên các sông Mã, Chu, Bưởi, Cầu Chày... ở Thanh Hóa đang lên cao, nhiều nơi vượt báo động ba, gây ngập lụt diện rộng.
Nhà dân ở ngoài đê sông Mã bị ngập lụt sáng 27/8. Video: Lê Hoàng