Hàng chục nghìn ngôi nhà ở Thanh Hóa chìm trong biển nước

Một phụ nữ hàng xóm của anh Trường phải ngồi trên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ, do căn nhà bị nước lũ bao vây tứ phía.

Tại phố 7, phường Hàm Rồng, một ngôi nhà ngập gần đến mái. Ông Phạm Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, cho biết 7 khu phố từ 4 đến 10 hiện ngập 1-6 m.