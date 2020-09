Bộ Giao thông Vận tải đồng ý để Bộ Công an sát hạch bằng lái xe

Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã có văn bản thống nhất để Bộ Công an chủ trì sát hạch giấy phép lái xe, theo thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc.

Chiều 7/9, Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho ý kiến vào dự luật Bảo đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đại diện cơ quan soạn thảo, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an cho biết, đa số thành viên Chính phủ đồng ý vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án Luật này.

Theo quy định hiện hành, Bộ Giao thông Vận tải phụ trách lĩnh vực đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; nếu lĩnh vực này được quy định trong Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nghĩa là sẽ chuyển từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an phụ trách.

Tuy nhiên, do vẫn còn ý kiến khác nhau nên ban soạn thảo xây dựng thêm phương án thứ hai là "dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe". Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xây dựng nội dung thuyết minh phù họp cho từng phương án.

"Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã có văn bản khẳng định thống nhất để Bộ Công an báo cáo Quốc hội phương án một (tức là Bộ Công an chủ trì sát hạch, cấp giấy phép lái xe", Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: PV

Tướng Ngọc cho rằng, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và quản lý quá trình chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ là các nội dung quan trọng, xuyên suốt, quyết định kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển và ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe khi tham gia giao thông.

Vấn đề này cũng quyết định đến trật tự, an toàn giao thông và thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hơn nữa, người điều khiển phương tiện giao thông vừa là chủ thể cần bảo vệ, vừa là nhân tố chính gây mất an toàn giao thông. Do đó, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phải quản lý được hành vi chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông xuyên suốt và nhất quán, từ khâu đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và sau khi được cấp giấy phép lái xe...

Thứ trưởng Công an cũng phân tích, phương án hai để dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe không phù hợp với cấu trúc, mục tiêu và nội dung của luật sửa đổi là "thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng hiện đại, hiệu quả, nâng cao chất lượng hệ thống mạng lưới đường bộ...".

Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Quàng Văn Hương cho rằng, đào tạo sát hạch giấy phép lái xe giao về cho Bộ Công an là rõ trách nhiệm một đầu mối. "Nhưng giao về cho Bộ Công an tốt hơn như thế nào thì cần thuyết minh cho rõ để thuyết phục người dân và Quốc hội",

Thẩm tra sơ bộ nội dung trên, đa số ý kiến trong Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội nhất trí với phương án Chính phủ đã thống nhất, là giao Bộ Công an quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Uỷ ban đề nghị Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chỉ đạo.

Hoàng Thùy