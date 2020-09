Hai phương án quản lý sát hạch giấy phép lái xe

Chính phủ sẽ trình Quốc hội hai phương án về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, trong đó có phương án Bộ Công an quản lý lĩnh vực này.

Ngày 3/9, theo nghị quyết phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Chính phủ đã thống nhất sự cần thiết ban hành và nội dung cơ bản của dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong số nội dung của dự án Luật này, có quy định về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, trong tờ trình Quốc hội, Chính phủ đề nghị các đại biểu cho ý kiến theo 2 phương án: Đưa vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe vào phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ hoặc tiếp tục để ở dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông Vận tải xây dựng nội dung thuyết minh phù hợp cho từng phương án.

Sát hạch giấy phép lái xe tại cơ sở ở Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Anh Duy

Theo quy định hiện hành, Bộ Giao thông Vận tải phụ trách lĩnh vực đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; nếu lĩnh vực này được quy định trong Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nghĩa là sẽ chuyển từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an phụ trách.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó Cục CSGT (Bộ Công an) giải thích, "Chính phủ chấp thuận giao Bộ Công an chủ trì việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, nhưng do do còn ý kiến khác nhau về vấn đề này nên sẽ trình Quốc hội hai phương án".

Theo ông Bình, ban soạn thảo dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đề xuất Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề về an toàn, phương tiện và quản lý người lái, sát hạch lái xe; còn Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ tập trung vào quản lý, phát triển hạ tầng...

"Việc phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị như vậy giúp tránh chồng chéo và mỗi Bộ sẽ chịu trách nhiệm chính với công việc của mình để đảm bảo quản lý tốt hơn", đại diện Cục CSGT nói.

Hiện Cục CSGT quản lý cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông, dữ liệu tài xế nên "có thể phân tích được các vụ tai nạn, độ tuổi và nguyên nhân gây tai nạn; từ đó đưa ra giải pháp điều chỉnh việc sát hạch giấy phép lái xe phù hợp với thực tế hơn, như cần bổ sung kỹ năng lái xe ban đêm, qua đèo dốc...".

Từ năm 1995 trở về trước, việc sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới do Cục Cảnh sát giao thông - Trật tự (Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an) đảm nhiệm. Từ 1/8/1995, Bộ Giao thông Vận tải được Chính phủ giao phụ trách lĩnh vực này.

Đại diện Cục CSGT cho hay, dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (do Bộ Công an soạn thảo) quy định các vấn đề về quy tắc giao thông; đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; đăng ký và cấp, thu hồi biển số xe cơ giới; tổ chức an toàn giao thông và chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ; giải quyết ùn tắc, tai nạn giao thông; các biện pháp thực thi pháp luật trong phát hiện, xử lý vi phạm về an toàn giao thông đường bộ. Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) do Bộ Giao thông Vận tải soạn thảo, quy định về kết cấu hạ tầng; vận tải đường bộ; quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông; hệ thống báo hiệu gắn với kết cấu hạ tầng; tổ chức giao thông...

Bá Đô