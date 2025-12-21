'Bố già AI' Yann LeCun xác nhận lập công ty AI mới

Yann LeCun, cựu lãnh đạo AI của Meta, cho biết đã lập công ty chuyên về "khả năng mô phỏng thế giới", nhưng không làm CEO.

Trên LinkedIn ngày 19/12, Yann LeCun xác nhận công ty khởi nghiệp mới của ông có tên Advanced Machine Intelligence (AMI Labs). Tuy nhiên, ông sẽ không điều hành startup mới này với tư cách là CEO, thay vào đó đã thuê Alex LeBrun, đồng sáng lập kiêm CEO Nabla, một công ty khởi nghiệp chuyên về AI trong lĩnh vực y tế, đảm nhiệm vị trí điều hành.

"Vâng, AMI Labs là công ty khởi nghiệp mới của tôi. Tôi là chủ tịch điều hành, còn LeBrun sẽ chuyển từ vị trí CEO của Nabla sang CEO của AMI Labs", LeCun viết.

Ông Yann LeCun. Ảnh: X/Yann LeCun

Trong thông cáo báo chí sau đó, Nabla cho biết LeBrun đã rời công ty để gia nhập AMI Labs. Cả hai công ty sẽ hợp tác cùng nhau phát triển Mô hình Thế giới (World Model) - tham vọng được LeCun nhiều lần nhắc đến với khả năng mô phỏng thế giới vật lý, được đánh giá là hướng đi khác so với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mà các công ty hiện nay theo đuổi. LeBrun cũng xác nhận thông tin trên LinkedIn.

World Model là giải pháp thay thế LLM, trong đó AI cố gắng "hiểu" môi trường (tức thế giới) của nó và mô phỏng các kịch bản nhân - quả, đưa ra tình huống giả định nhằm dự đoán kết quả. Những người như LeCun tin rằng đây là câu trả lời cho vấn đề "ảo giác" trong cấu trúc của LLM, nghĩa là World Model sẽ không bịa đặt thông tin vì bản chất của chúng là "phi xác định", tức có khả năng sáng tạo.

Trước đó, nguồn tin từ Financial Times cho biết AMI Labs đang tìm cách huy động khoảng 586 triệu USD. Mức này giúp công ty mới được định giá tới 3,5 tỷ USD ngay khi ra mắt, thậm chí trước khi chính thức hoạt động.

Theo TechCrunch, xét đến số tiền mà các quỹ đầu tư mạo hiểm đang rót vào startup do các nhà khoa học AI hàng đầu thành lập, đây không phải là con số quá cao. Chẳng hạn, Thinking Machines Lab của cựu CTO OpenAI Mira Murati, được định giá 12 tỷ USD ngay trong vòng gọi vốn ban đầu năm ngoái; hay Safe Superintelligence (SSI) của cựu nhà khoa học trưởng OpenAI Ilya Sutskever cũng huy động hàng tỷ USD sau thành lập.

LeCun, 65 tuổi, là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực AI. Ông cùng với giáo sư Geoffrey Hinton và Yoshua Bengio được mệnh danh là Godfather of AI (bố già AI). Ông gia nhập Meta năm 2013, đứng đầu FAIR - nhóm đã tạo ra mô hình nguồn mở đầu tiên của Meta mang tên Llama - và là nhà khoa học trưởng về AI của công ty. Tuy nhiên, ông rời công ty của Mark Zuckerberg tháng trước để lập công ty khởi nghiệp riêng chuyên về "khả năng mô phỏng thế giới".

Trước khi rời Meta, LeCun đánh giá LLM hiện nay hữu ích nhưng không có tiềm năng thông minh như người. Ông cho rằng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang bị thổi phồng quá mức, đặc biệt cuộc đua phát triển mô hình LLM. Để bước vào cuộc cách mạng tiếp theo, các công ty cần "lùi lại một bước" nhằm tìm ra những gì còn thiếu trong những phương pháp tiếp cận hiện tại nếu muốn tạo AI thông minh ở cấp độ con người.

Bảo Lâm (theo TechCrunch, Financial Times)