Bỏ bạn trai lương 10 triệu để lấy chồng lương 40 triệu

'Quyết bỏ anh người yêu vì lương tháng chỉ 10 triệu, cô bạn tôi chọn lấy chồng giàu, lương 40 triệu đồng một tháng'.

"Vợ chồng tôi lấy nhau từ khi mới ra trường, chẳng có xu nào dính túi. Gia đình hai bên cùng nghèo nên không có ai hỗ trợ được. Sáu năm sau ngày cưới, chúng tôi vay nợ mua nhà. 10 năm sau chúng tôi mua xe. Thu nhập của tôi giờ chắc chắn là mong muốn của rất nhiều người (tôi làm kỹ thuật cho nước ngoài). Hai vợ chồng cũng từng khá vất vả, nhưng giờ mọi thứ đã ổn hơn nhiều, mà còn vài năm ăn chơi nữa mới tới tuổi tứ tuần, cũng còn lâu mới già.

Thế nên, các bạn nữ khi lấy chồng hãy cân nhắc một tiêu chí hàng đầu, đó là tiềm năng phát triển của bạn đời. Một bạn trẻ chưa có tiền ở hiện tại cũng chẳng phải vấn đề quá lớn, bởi khi có chí tiến thủ thì sớm muộn họ cũng sẽ giàu. Vấn đề là bạn phải có niềm tin, và sự đồng hành với chồng của mình".

Đó là quan điểm của độc giả Linh Nguyễn Lê về tiêu chí 'thu nhập cao' khi chọn chồng. Ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ coi tiêu chí thu nhập là quan trọng khi chọn bạn đời. Khảo sát "Biến đổi về quan niệm hôn nhân trong xã hội hiện đại" thực hiện năm 2021 ghi nhận hơn 68% người tham gia coi kinh tế là yếu tố quan trọng duy trì sự bền vững của hôn nhân, cao hơn các tiêu chí như văn hóa, xã hội, tâm lý, tình cảm, tình yêu. Nhiều người có quan niệm thu nhập của người đàn ông tỷ lệ thuận với trình độ, năng lực, tư duy, tiềm năng phát triển của người đó. Vì vậy, họ muốn tìm những người thu nhập tốt để sàng lọc được luôn yếu tố đó.

Ủng hộ quan điểm chọn chồng không đặt yếu tố kinh tế, thu nhập lên hàng đầu, bạn đọc Hoàng Chiến lấy dẫn chứng: "Cô bạn tôi bỏ anh người yêu lương 10 triệu, để cưới anh chồng lương 40 triệu đồng một tháng. Thế nhưng, sau 5 năm công ty giải thể, chồng bạn mất việc. Giờ lớn tuổi xin việc khó, chồng bạn qua chỗ mới lương chỉ còn 15 triệu đồng. Hai vợ chồng bạn sống kham khổ hơn trước, dẫn đến lục đục và ly hôn. Thế nên, vấn đề là làm sao bạn biết cái 'thu nhập cao' đó kéo dài được bao lâu để mà chọn chồng kiếm nhiều tiền?".

>> Định kiến 'phụ nữ thích lấy chồng giàu'

"Tôi mà là con gái thì chắc chắn sẽ không chọn chàng trai có nhà to cửa rộng do ba mẹ mua cho, mà không có tài. Vì tôi sẽ là 'con ở' trọn đời trong gia đình đó. Nếu cuộc sống không biến cố thì không sao, nhưng nếu có vấn đề xảy ra dẫn đến ly dị thì sẽ thế nào? Tôi sẽ lại ra đi tay trắng, thậm chí còn phải chia tài sản chung do mình làm ra trong thời kỳ hôn nhân cho chồng, khả năng cao sẽ không giành được quyền nuôi con, nhất là kho phụ nữ không làm ra thu nhập đủ cao. Vì vậy, khi chọn chồng nên ưu tiên chồng có tài trước, nếu có thêm tài sản nữa thì tốt nhưng chắc chắn phải có tài", độc giả Hạnh Bùi nói thêm.

Trong khi đó, với quan điểm trái ngược, bạn đọc Thanh Sơn cho rằng không thể xem nhẹ vấn đề kinh tế khi chọn chồng: "Ngày nay, hai vợ chồng có yêu nhau đến mấy mà thu nhập và công việc chính bấp bênh thì rủi ro rạn nứt hạnh phúc gia đình cũng vẫn rất cao. Quan trọng là vợ chồng phải xem nhau như một, luôn tựa vào nhau để chống chọi với bao sóng gió, khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng sự nghiệp và tự do tài chính thì gia đình mới hạnh phúc. Lúc yêu thì cái gì cũng đẹp nhưng nó chỉ toàn lý thuyết suông. Giờ chẳng có chuyện 'một túp lều tranh hai trái tim vàng' mà hạnh phúc được".

Cùng chung suy nghĩ, độc giả Gacib.oark phân tích: "Là người trưởng thành, mỗi người hoàn toàn có quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Là đàn ông, tôi nghĩ chuyện phụ nữ chọn chồng có kinh tế, thu nhập cao là hoàn toàn thực tế. Chứ như tôi, yêu thương nhau nhiều, cố gắng nhiều vì nhau, nhưng cơ bản kinh tế quá eo hẹp thì biết bao chuyện không hay xảy ra.

Đó là mọi thứ ban đầu vẫn rất ổn, chỉ là dính phải nhiều chuyện bất khả kháng như dịch bệnh, thay đổi chính sách công ty, giảm thu nhập mà gia đình đã lục đục rồi. Người ta không thể nói mãi lời yêu thương khi ở nhà dột, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc đàng hoàng. Bạn chịu được một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, nhưng mấy ai kiên trì nổi một năm, hai năm?".

Nhấn mạnh việc chọn chồng vững kinh tế là đòi hỏi chính đáng, bạn đọc Nguyenduynamk kết lại: "Có người tìm thấy hạnh phúc trong việc đi chợ, chọn bó rau, con cá, nấu nướng, bày biện rồi thưởng thức. Nhưng có người lại chỉ thấy hạnh phúc khi đi nhà hàng, món ăn được ai đó chuẩn bị sẵn sàng. Không ai trách được điều này cả.

Các khảo sát, thống kê về mặt xã hội cũng chỉ ra nhu cầu của phụ nữ hiện đại. Sẽ không có đúng hay sai trong quan điểm chọn chồng của mỗi người. Chỉ có người lười nhác, không cố gắng, không có chí tiến thủ mới đáng chê trách mà thôi. Thời gian sẽ cho mỗi người biết được sự lựa chọn đó là đúng hay sai, và đâu mới là đáp án của đời mình?".

Lê Phạm tổng hợp