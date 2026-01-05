Bộ ba xe bán chạy nhất Toyota giảm giá đầu năm

Các mẫu Vios, Yaris Cross, Veloz giảm giá bằng hình thức khuyến mãi 50-100% lệ phí trước bạ, tương đương 23-66 triệu đồng.

Khởi đầu 2026, Toyota và hệ thống đại lý tiếp tục duy trì mức khuyến mãi lớn dành cho nhiều sản phẩm. Đây là thời điểm vừa qua Tết Dương lịch, sức mua bắt đầu tăng cao cho đến gần Tết Nguyên đán (giữa tháng 2).

Mẫu MPV 7 chỗ Veloz dẫn đầu mức giảm, khoảng 64-66 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Sản phẩm song sinh, định vị thấp hơn là Avanza cũng có ưu đãi tương tự, giá bán tại đại lý giảm khoảng 56-60 triệu đồng.

Toyota Veloz lăn bánh ở Hà Nội. Ảnh: TMV

Trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, mẫu xe cạnh tranh chính với bộ đôi xe Toyota là Mitsubishi Xpander cũng có khuyến mãi về lệ phí trước bạ. Các đại lý đang bán Xpander với mức giảm khoảng 56-70 triệu đồng.

Hai mẫu xe khác của Toyota là Yaris Cross và Vios đều chung khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ. Giá Vios tại đại lý giảm khoảng 23-27 triệu đồng, tùy phiên bản. Trong khi Yaris Cross giảm 33-38 triệu đồng.

Vios, Yaris Cross, Veloz thuộc nhóm các mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam 2025. Đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm, mẫu xe ăn khách nhất của hãng Nhật không phải là Vios.

Năm 2025, Yaris Cross bán 14.601 xe, dẫn đầu doanh số trong dải sản phẩm Toyota. Vios xếp thứ hai với 13.424 xe. Sự thay đổi trong thị hiếu mua sắm của người dùng xuất phát từ xu hướng ưu chuộng xe gầm cao, thiết kế năng động, không gian rộng rãi và nhiều công nghệ. Khoảng cách giá giữa hai mẫu đều cỡ B, khác kích cỡ và phân khúc này là 100 triệu đồng.

Doanh số 2025 của Toyota đạt 71.954 xe, tăng 8% so với 2024, đứng thứ hai thị trường sau VinFast. Mảng xe hybrid của hãng đạt 8.474 xe, tăng 58%.

Phạm Trung