Demi Guo - từ 'con nhà người ta' đến sáng lập startup trăm triệu USD

Từng bỏ học tiến sĩ ở Harvard, Demi Guo, 26 tuổi, hiện là CEO mạng video ngắn Pika và thu hút sự quan tâm lớn tại Thung lũng Silicon.

Theo Fortune, Pika đang gây sốt tại Mỹ và nhiều thị trường, khi người dùng có thể sử dụng AI tạo video ngắn dạng TikTok và chia sẻ lên nền tảng. Tuần trước, Pika bổ sung tính năng mới Predictive Video. Trong đó, không như các công cụ AI khác yêu cầu lời nhắc (prompt) dài để tạo ra kết quả ưng ý, người dùng chỉ cần tải ảnh cá nhân và ra lệnh đơn giản, chẳng hạn "biến tôi thành ngôi sao nhạc rock", "tôi đang thuyết trình trên sân khấu giải Oscar" hoặc "tôi đang thể hiện một bài hát tiếng Nhật". Sau đó, công cụ sẽ suy ra ý định của người dùng, cung cấp video hoàn chỉnh với kịch bản, nhạc và động tác nhảy, bối cảnh, ánh sáng, góc máy quay và hiệu ứng hình ảnh hoàn thiện.

Demi Guo, nhà đồng sáng lập Pika. Ảnh: Inkl/Lauren Segal

Pika cũng có thể dự đoán chuyển động và tương tác, cho phép người dùng lồng ghép bản thân hoặc các yếu tố trong thế giới thực vào các cảnh do AI tạo ra, điều mà cách thức truyền thống đòi hỏi nhiều kỹ năng hoạt hình và thời gian sản xuất. Tính năng này lập tức giúp nền tảng gây sốt, hiện xếp đầu trên App Store và Play Store về độ phổ biến. Nền tảng có 14,5 triệu người dùng tính đến giữa tháng 9.

"Tất cả đều phù hợp với nhu cầu của người dùng trẻ, nhất là Gen Z và Gen Alpha - thế hệ lớn lên cùng video ngắn, sử dụng các nền tảng trực tuyến để thể hiện bản thân và chia sẻ suy nghĩ một cách nhanh chóng", Demi Guo, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Pika, nói. "Hầu hết người không chuyên sẽ ngại làm phim, nhưng họ có thể thử video ngắn bằng AI. Đây thực sự là cách nhanh nhất để thể hiện bản thân".

Để Pika thành công như hiện tại, công lớn nằm ở khả năng lãnh đạo của Demi Guo. Theo Fortune, cô gái 26 tuổi được coi là "thế hệ doanh nhân tiếp theo tại Thung lũng Silicon" nhờ vào tài năng thiên phú, khả năng làm việc quyết đoán và nắm bắt xu hướng người dùng trẻ nhanh chóng.

Hội tụ đủ sắc - tài - giàu có

Không nhiều thông tin về thời thơ ấu của Guo. Tuy nhiên, theo SCMP, Guo có đầy đủ tố chất: thông minh, xinh đẹp và tài năng. Cô sinh năm 1999 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Mẹ cô tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), còn cha là Guo Huaqiang, cựu chủ tịch của tập đoàn Sunyard Technology tại Hàng Châu.

Demi Guo và bố, ông Guo Huaqiang. Ảnh: QQ

Trước 2015, khi còn ở Trung Quốc, Guo, tên tiếng Trung là Guo Wenjing (Quách Tĩnh Văn), được coi là "hình mẫu", "con nhà người ta" nhờ kết quả học tập vượt trội, đặc tham gia các đội lập trình thi đấu và giành giải cao. Gia đình Guo sau đó chuyển sang Mỹ để giúp cô thuận tiện trong việc học tập.

Năm 2015 sau khi sang Mỹ, Guo tham gia Olympic Tin học Quốc tế (IOI) với tư cách thí sinh đội Mỹ và giành huy chương bạc. Quan trọng hơn, môi trường này giúp cô thiết lập mối quan hệ với các chuyên gia trong giới học thuật, thậm chí có những buổi gặp gỡ đầu tiên với các nhà đầu tư.

Cô sau đó được nhận vào Đại học Harvard và lấy bằng cử nhân toán học, sau đó là bằng thạc sĩ khoa học máy tính với thời gian học gần như diễn ra song song. Cũng giai đoạn, cô có cơ hội làm việc với các giáo sư về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), hệ thống trí tuệ nhân tạo và khoa học nhận thức.

"Hồi bé, tôi viết rất giỏi và giành nhiều giải thưởng, nhưng lại không giỏi toán", Guo chia sẻ trên trang cá nhân khi đó. "Tôi nghĩ viết giỏi chưa đủ, trong khi lập trình và toán học thường do nam giới thống trị, nên việc xuất sắc trong toán học dường như khó khăn hơn".

Vài tháng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, năm 2021, cô trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ tại phòng thí nghiệm Stanford AI Lab (SAIL), chủ yếu nghiên cứu "giao điểm" giữa NLP và đồ họa. Thời gian này, cô tích lũy kinh nghiệm tại nhiều bộ phận nghiên cứu AI lớn, như Meta AI Research (FAIR), Google Brain và Microsoft Research. Cô cũng tham gia công bố nhiều bài báo khoa học về AI.

Tại Stanford, Guo gặp Chenlin Meng, người sau này đồng sáng lập Pika. Meng cũng là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở SAIL, tập trung vào các mô hình AI tạo sinh.

Bùng nổ với Pika

Mùa đông 2022, Guo, Meng và một số bạn cùng lớp tham gia sự kiện AI Film Festival do Runway, công ty đứng sau ứng dụng tạo video AI cùng tên tổ chức. Thế nhưng, cô và Meng cảm thấy chưa hài lòng với chất lượng của các công cụ video AI hiện có. Cả hai tin có thể phát triển một mô hình tạo video tốt cùng hệ thống giao diện người dùng hợp lý hơn, nhưng thừa nhận cần tiền và thời gian. Tháng 4/2023, họ bỏ học tiến sĩ để thành lập Pika.

Demi Guo (trái) và Chenlin Meng. Ảnh: X/Demi Guo

Cả hai muốn phát triển một công cụ sản xuất video bằng AI đơn giản, để người dùng không chuyên cũng có thể thực hiện. Họ được một chuyên gia quen biết từ kỳ thi IOI kết nối với cựu CEO GitHub Nat Friedman. Khi gặp, họ đem theo mô hình AI chạy trên một bộ xử lý đồ họa (GPU) duy nhất, trong khi đa số mô hình AI tạo video từ lời nhắc đều chạy trên hệ thống khổng lồ.

Bản trình bày được đánh giá "ấn tượng". Friedman và Daniel Gross, cựu giám đốc AI của quỹ Y Combinator, lập tức đầu tư 15 triệu USD cho giai đoạn hạt giống, đồng thời cung cấp thêm GPU để đẩy nhanh quá trình đào tạo mô hình AI mới của công ty. Một số nhà đầu tư khác cũng rót thêm 4 triệu USD cho Pika.

Sau vòng hạt giống, tháng 11/2023, Pika công bố vòng gọi vốn Series A và huy động thêm 35 triệu USD, với quỹ Lightspeed Venture Partners dẫn đầu, theo TechCrunch. Nhiều nhà đầu tư thiên thần khác cũng tham gia, gồm các quỹ Homebrew, Conviction, SV Angel, cũng như từ Elad Gil (doanh nhân) và Adam D'Angelo (CEO Quora).

Sản phẩm ban đầu, Pika 1.0 ra mắt tháng 11/2023, được phát triển và thử nghiệm trong một nhóm Discord kín nhưng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn người dùng và liên tục cung cấp phản hồi để Pika cải tiến mô hình.

Đến tháng 6/2024, Pika công bố vòng gọi vốn Series B với số tiền 80 triệu USD, đứng đầu là Spark Capital, Lightspeed, Greycroft và một số nhà đầu tư cá nhân từ giới công nghệ - giải trí. Theo Bloomberg, với tổng vốn huy động 135 triệu USD, Pika hiện được định giá 470 triệu USD và đang tăng giá trị nhanh chóng.

Một số video do Pika tạo ra được tổng hợp trên mạng xã hội X Một số video do Pika tạo ra và được chia sẻ trên X.

Theo đánh giá của Business Wire, tư duy sản phẩm của Pika đặt trọng tâm vào quy trình tạo - chỉnh video dựa trên mô hình, hỗ trợ đầu vào từ văn bản, ảnh tĩnh hoặc clip, cho phép người dùng tinh chỉnh khung cảnh, phong cách, nhân vật. Thay vì phụ thuộc mô hình có sẵn, họ tự xây dựng hệ thống riêng, ngay từ đầu.

Nhóm lãnh đạo cốt cán của Pika có 13 thành viên, đều là những nhân tài AI của Google, Meta và Uber. Guo giữ vị trí CEO, chịu trách nhiệm cho chiến lược sản phẩm, gọi vốn và phát triển hệ sinh thái. "Trong một ngành công nghiệp thay đổi nhanh chóng, bạn phải luôn hiệu quả và thích ứng", cô nói với truyền thông năm ngoái. "Việc có một đội ngũ nhỏ, nhiệt huyết và tập trung đã cho phép chúng tôi làm được điều đó".

Guo tin video do Pika tạo ra không hoàn toàn vô nghĩa, vốn bị gọi là Slop - nội dung được tạo bằng AI rất nhanh, rất rẻ nhưng thiếu chiều sâu, dễ gây phản cảm và đôi khi sai lệch thông tin. "Nó thể hiện bản thân, cá tính, tính cách ẩn sâu của mỗi người. Một người hài hước sẽ đăng video hài hước, một người hát dở vẫn có thể thành ca sĩ trong AI", cô nói.

Theo Fortune, Pika phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều "ông lớn" như OpenAI Sora, Meta Vibes hay Google Veo, nhưng đang mở ra một phân khúc khác biệt, định vị mình gần với thói quen của Gen Z và Gen Alpha: không tập trung vào sản phẩm trau chuốt ở quy mô lớn, mà hướng vào cảm xúc, sự sáng tạo và tương tác cho việc kể chuyện hàng ngày.

Còn tại quê nhà, Guo vẫn được gọi là "con nhà người ta". "Ngoại hình xinh đẹp, thiên tài, kết hợp gia cảnh đáng nể và giá trị tài sản ba tỷ nhân dân tệ. Guo là sự kết hợp hoàn hảo, tưởng chừng như không thể, giữa sắc đẹp - giàu có - tài năng", một người bình luận trên mạng xã hội Weibo.

