Thế hệ nhà sáng lập 'không rượu, không ngủ, không giải trí'

Để đạt ước mơ tạo ra công ty nghìn tỷ USD, những người trẻ đến Thung lũng Silicon theo đuổi cuộc sống tối giản, vùi đầu vào công việc.

"Tại sao tôi phải đi uống rượu ở quán bar nếu có thể xây dựng công ty?", Emily Yuan, 23 tuổi, nhà đồng sáng lập startup Corgi chuyên về cơ sở hạ tầng tài chính AI, nói với WSJ.

Theo ngân hàng Bank of America, mức tiêu thụ rượu bình quân đầu người tại Mỹ năm nay dự kiến giảm 1% so với năm ngoái, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp sụt giảm. Giới trẻ dường như dẫn đầu xu hướng: cuộc thăm dò của công ty phân tích Gallup năm 2023 cho thấy 62% người dưới 35 tuổi có uống rượu, giảm 10% so với hai thập kỷ trước.

Tại Thung lũng Silicon, xu hướng này còn cộng hưởng với văn hóa làm việc khắc nghiệt của các startup, giờ làm kéo dài khiến thời gian tiệc tùng giảm. Các chuyên gia sức khỏe có tầm ảnh hưởng lớn như Bryan Johnson hay Andrew Huberman cũng khuyên thế hệ doanh nhân mới nên từ bỏ những thói quen xấu.

Một bữa ăn tại văn phòng của startup Pylon. Ảnh: X/Marty Kausas

Jackson Stokes, 26 tuổi, người đồng sáng lập startup TrainLoop, từng tham gia một bữa tối với các nhà sáng lập công nghệ khác ở độ tuổi 20 và đa số chỉ uống một ly. Anh cho biết, họ đang ở thời kỳ muốn có một buổi sáng tốt lành vào hôm sau và rượu mạnh gây bất lợi.

Trong số 9 nhà sáng lập trẻ trò chuyện với Business Insider, hầu hết nói đã giảm đáng kể rượu bia, hoàn toàn không uống hoặc chỉ nhấp một chút mỗi tháng. Một số nói có thể uống khi ở New York, nhưng duy trì lối sống tỉnh táo khi ở San Francisco.

Michelle Fang, 26 tuổi, phụ trách các sự kiện dành cho nhà sáng lập giai đoạn đầu tại công ty đầu tư mạo hiểm Headline, cho biết nhiều sự kiện AI không phục vụ rượu bia. Lý do là đồ uống này không chỉ lỗi thời ở San Francisco mà nhiều nhà sáng lập cũng chưa đủ tuổi uống.

Ngoài giảm rượu, các nhà sáng lập trẻ cũng đang lao vào làm việc "quên ăn quên ngủ". Nico Laqua, 25 tuổi, đồng sáng lập Corgi, muốn biến startup thành công ty nghìn tỷ USD và chỉ tuyển những người sẵn sàng làm việc 7 ngày một tuần. Món quà chào đón mà anh tặng cho nhân viên mới là một chiếc nệm để ở nơi làm việc. "Tôi sống ở văn phòng", Laqua nói.

Marty Kausas, 28 tuổi, đăng trên LinkedIn rằng mình làm 92 giờ mỗi tuần trong ba tuần liên tiếp. Anh từng đi nghỉ một lần, nhưng bay về sớm vì quá căng thẳng với công việc. Mục tiêu của anh là xây dựng công ty 10 tỷ USD trong 10 năm.

Vấn đề không đơn thuần là tài chính. Theo Kausas, có nhiều cách kiếm tiền dễ hơn, nhưng đây giống như một trò chơi anh muốn thắng. "Tôi có thể trở thành lập trình viên làm việc cho một công ty công nghệ lớn, nhưng nghe không thú vị", anh cho hay. Thay vào đó, anh đồng sáng lập startup AI Pylon và huy động được 51 triệu USD.

Kausas từng muốn sống luôn tại văn phòng, nhưng sau đó chọn kiểu "bán truyền thống", tức thuê căn hộ cách đó một dãy nhà. Anh dùng bữa sáng và bữa trưa do công ty của chuyên gia sức khỏe Bryan Johnson cung cấp. Anh tin ngày làm việc sẽ hiệu quả hơn nếu không phải nghĩ đến chuyện ăn uống.

Haseab Ullah dùng tiền tiết kiệm thành lập công ty chatbot hỗ trợ khách hàng, đặt tại Founders - cơ sở cung cấp bàn làm việc, phòng thí nghiệm phần cứng, phòng game, sân khấu cho các cuộc thi lập trình và buổi trò chuyện. Anh sống nhờ những suất ăn giao tận nơi mỗi ngày, giúp tiết kiệm thời gian và không phải nấu nướng.

Ullah trả 700 USD một tháng để sống trong tòa văn phòng cũ được chuyển đổi thành nơi ở và làm việc cho khoảng 20 người. Giường là những khoang khép kín với rèm che riêng tư, tương tự toa tàu giường nằm, đặt trong một khu vực chung. Khi kéo rèm, không gian của Ullah tối đen, giúp anh ngủ sau khi làm việc thâu đêm.

"Cảm giác như mỗi tối tôi đang chui vào một chiếc quan tài. Ngoài chuyện đó ra thì mọi thứ đều ổn", Ullah chia sẻ.

Một sự kiện dành cho các nhà lập trình tại AGI House San Francisco. Ảnh: X/AGI House SF

Với quỹ thời gian eo hẹp, Yuan và nhiều nhà sáng lập độ tuổi 20 cũng không có nhiều cơ hội giải trí. Một số chỉ rời công ty để đến phòng tập hoặc nhà tắm công cộng, nơi họ tiếp tục trò chuyện về vòng gọi vốn sắp tới với người cùng ngành. Số khác đăng lên mạng xã hội những đoạn trích từ cuốn The Fountainhead (Suối nguồn), tác phẩm ca ngợi những người thành đạt đầy nghị lực của Ayn Rand.

Kausas không nghỉ ngơi hoàn toàn vào cuối tuần. Có hôm anh phát biểu tại một cuộc thi lập trình, hôm khác anh đạp xe ở công viên cùng một người khác. Cả hai đều đã đầu tư vào công ty của nhau. Trong chuyến đạp xe, họ thừa nhận hẹn hò "rất khó với các nhà sáng lập".

Nhiều sự kiện xã hội cũng gắn liền với tham vọng khởi nghiệp. AGI House San Francisco - căn nhà có giá thuê 19.000 USD một tháng do 7 nhà sáng lập AI chia sẻ - là nơi tổ chức các cuộc marathon đọc sách. "Bạn phải đọc một cuốn sách từ đầu đến cuối khi đến sự kiện này", Jeremy Nixon, 32 tuổi, nhà sáng lập một công ty viết sách AI, cho biết. Năm ngoái, anh đọc liền mạch cuốn giáo trình kỹ thuật cơ khí dày 408 trang chỉ trong một sự kiện.

Jared Friedman, đối tác tại vườn ươm khởi nghiệp Y Combinator, nhận xét tinh thần làm việc và năng lượng của nhà sáng lập trẻ ở San Francisco giống như trở lại thời kỳ đầu của Internet, khi nhân viên ở những công ty như PayPal ngủ ngay dưới bàn làm việc. Ông nói với WSJ: "Tôi thực sự thấy đây là khoảnh khắc trở lại điểm xuất phát. Nhưng AI có lẽ còn lớn gấp 10 lần".

Theo công ty dữ liệu tài chính PitchBook, các startup AI đã huy động được 104,3 tỷ USD tại Mỹ nửa đầu năm, gần bằng mức 104,4 tỷ USD của cả 2024. Hơn 60% tổng số vốn đầu tư mạo hiểm tại Mỹ đổ vào AI, tăng mạnh so với mức 49% của năm ngoái. Cuộc đua để chuyển những đồng đầu tư thành lợi nhuận và thị phần ngày càng nóng lên tạo áp lực thôi thúc startup làm việc ngày đêm. Các nhà sáng lập chạy đua để gia nhập hàng ngũ tỷ phú công nghệ lừng lẫy đã cách mạng hóa thói quen mua sắm, truyền thông và giải trí của thế giới.

Với người ngoài, cuộc sống của nhà sáng lập có vẻ khắc khổ, tẻ nhạt: một nhóm người trẻ mải mê theo đuổi sự thành đạt ở một trong những thành phố đẹp nhất nước Mỹ nhưng không có thời gian khám phá, sống nhờ những bữa ăn đóng gói sẵn, ăn vội bên máy tính. Nhưng với nhiều người, đó là cái giá họ sẵn sàng trả cho tham vọng của mình.

Thu Thảo tổng hợp