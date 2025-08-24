Nhà sáng lập startup AI: 'Cân nhắc khi học chương trình quá dài'

Jad Tarifi, nhà sáng lập nhóm AI tạo sinh tại Google, khuyên mọi người cân nhắc khi theo đuổi lĩnh vực có chương trình học đòi hỏi nhiều thời gian.

Trong cuộc phỏng vấn với Business Insider tuần này, Jad Tarifi, hiện đã rời Google để thành lập startup Integral AI, cho rằng trong thời đại trí tuệ nhân tạo và công nghệ phát triển nhanh, việc lấy bằng cấp cao trong ngành luật hoặc y có thể trở nên vô ích.

"Trong hệ thống y tế hiện tại, những gì bạn học ở trường y đã quá lỗi thời và chỉ dựa vào trí nhớ", Tarifi nói. Ông bổ sung, việc theo đuổi bằng cấp cao hơn có thể tương đương "ném đi" vài năm cuộc đời.

Jad Tarifi, nhà sáng lập nhóm AI tạo sinh tại Google. Ảnh: Tim Romero/Disrupting Japan

Hiện nay, các công ty công nghệ đang đưa ra mức lương thưởng khổng lồ lên tới hàng trăm triệu USD để thu hút nhân tài. Tuy nhiên, Tarifi không khuyến khích lấy bằng tiến sĩ chỉ để kiếm tiền từ cơn sốt AI. Ông giải thích: "AI của hiện tại sẽ biến mất khi bạn hoàn thành chương trình tiến sĩ. Ngay cả những thứ như ứng dụng AI vào robot khi đó cũng sẽ được giải quyết. Vì vậy, hãy tham gia vào một lĩnh vực chuyên biệt như AI cho sinh học, hiện vẫn ở giai đoạn đầu, hoặc đừng tham gia".

Bản thân Tarifi nhận bằng tiến sĩ AI tại Đại học Florida năm 2012, khi ngành còn ít phổ biến. Ông cho rằng khi thế giới phát triển nhanh như hiện nay, mọi người có thể gặt hái được nhiều thứ hơn ở ngoài trường học. "Tôi không nghĩ bất kỳ ai nên làm tiến sĩ trừ khi họ thực sự đam mê lĩnh vực đó. Nếu không chắc chắn, bạn nên nói 'không' và tập trung vào việc sống trong thế giới này. Bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều, học được nhiều hơn và thích nghi tốt hơn với thay đổi của cuộc sống", ông nói.

Tarifi không phải người duy nhất cảm thấy giáo dục bậc cao không theo kịp sự thay đổi chóng mặt của AI. Fortune cho biết, nhiều lãnh đạo công nghệ đã bày tỏ lo ngại rằng chi phí học tập ngày càng tăng cùng với chương trình giảng dạy lỗi thời đang tạo ra lực lượng lao động thiếu sự chuẩn bị.

"Tôi không chắc đại học có giúp mọi người sẵn sàng cho những công việc mà họ cần ngày nay không", Mark Zuckerberg nói trong chương trình podcast This Past Weekend của Theo Von hồi tháng 4. "Câu nói 'Có lẽ không phải ai cũng cần học đại học' vốn khá cấm kỵ. Nhưng hiện nhiều công việc không yêu cầu điều đó nên có lẽ mọi người đang đồng tình với quan điểm này hơn so với 10 năm trước".

Thu Thảo (Theo Futurism, Fortune)