Blake Lively bị nói dùng Taylor Swift để gây áp lực với đồng nghiệp

Blake Lively bị Justin Baldoni - đạo diễn, nam chính "It Ends With Us" - tố cáo dùng tên tuổi Taylor Swift để buộc anh sửa kịch bản theo ý cô.

Theo Variety ngày 16/1, Justin Baldoni đệ đơn lên tòa án liên bang ở New York, kiện vợ chồng Blake Lively - Ryan Reynolds có hành vi chiếm đoạt dự án It Ends With Us, hủy hoại sự nghiệp của anh bằng những lời buộc tội sai trái. Anh yêu cầu cặp sao bồi thường 400 triệu USD sau khi Blake Lively cáo buộc anh quấy rối tình dục, âm mưu hạ bệ danh tiếng của cô cuối năm ngoái. Đạo diễn không đề cập Taylor Swift trong đơn, nhưng tên "Taylor" xuất hiện trong một tin nhắn giữa anh và Baldoni - một trong những tư liệu nộp tòa.

Diễn viên, đạo diễn Justin Baldoni. Ảnh: GC Images

Tài liệu pháp lý dài 179 trang, gồm một số tin nhắn giữa Justin Baldoni và Blake Lively liên quan việc cô thuyết phục anh sửa một cảnh quay trên sân thượng - nơi hai nhân vật chính gặp nhau lần đầu. Baldoni "miễn cưỡng cho phép cô viết lại cảnh quan trọng này", đồng ý xem qua bản chỉnh sửa. Tuy nhiên, Baldoni cho rằng phiên bản mới "khác xa" bản gốc nên khéo léo từ chối. Lively giữ im lặng nhiều ngày sau đó, rồi cho biết phản hồi này khiến vợ chồng cô và "một người bạn siêu nổi tiếng" không thoải mái. Ngôi sao này được cho là Taylor Swift.

Theo đơn kiện, Lively từng "triệu hồi" Baldoni đến penthouse ở New York để bàn kịch bản cùng Ryan Reynolds và "người bạn siêu sao". Sau cuộc gặp, Baldoni nói sẽ thấy phần thay đổi thú vị hơn "nếu không có sự can dự của Ryan và Taylor". Câu trả lời của Baldoni gây chú ý vì nhiều trang báo cho rằng đây là cách anh ám chỉ Taylor Swift liên quan vụ này. Ngày 17/1, êkíp của Baldoni xác nhận người đó là Swift, đại diện của ca sĩ chưa phản hồi thông tin.

Blake Lively (trái) là một trong những người bạn thân của Taylor Swift. Ảnh: GC Images

Ngoài ra, Blake Lively từng nhận xét bản thân may mắn khi có chồng và "người bạn siêu sao" là "những cộng sự đáng tin cậy nhất" trong một đoạn tin nhắn. Ở đoạn trao đổi khác, Lively tiếp tục mô tả hai người đó là "những nhân vật tài năng trong vai trò nhà văn, cũng như những người kể chuyện ngoài công việc chính". Lively còn so sánh bản thân như Khaleesi - nhân vật có khả năng điều khiển rồng trong Game of Thrones, nói "tình cờ có một vài con rồng" sẵn sàng bảo vệ những gì cô muốn. Vì thế, Lively khuyên Baldoni chấp nhận đề nghị để hưởng lợi từ cô.

Theo đơn khiếu nại, Justin Baldoni khẳng định cách Blake Lively đề cập Ryan Reynolds và "người bạn siêu sao" gây áp lực cho anh. "Baldoni không chỉ đối mặt với Lively, anh còn phải đối phó 'những con rồng của Lively' - hai trong số những người giàu có và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, những người không ngại gây khó dễ cho anh", trích phần lập luận trong đơn.

Vợ chồng Blake Lively - Ryan Reynolds dự sự kiện năm 2022. Ảnh: Film Magic

Cuộc chiến pháp lý của Blake Lively và Justin Baldoni bắt đầu vào ngày 20/12 khi minh tinh đệ đơn tố cáo bạn diễn quấy rối tình dục, làm việc không chuyên nghiệp và có chiến dịch bôi nhọ danh tiếng của cô sau khi It Ends With Us ra mắt. Cô cho biết việc này ảnh hưởng sức khỏe tinh thần, gây ra chấn thương tâm lý, đồng thời ảnh hưởng gia đình cô.

Ngày 31/12/2024, Justin Baldoni nộp đơn kiện đòi New York Times bồi thường 250 triệu USD vì tội phỉ báng trong bài viết We Can Bury Anymore: Inside a Hollywood Smear Machine. Anh cáo buộc tờ này hợp tác đội ngũ của Lively, chỉ chọn những thông tin có lợi cho cô. Hãng tin khẳng định những thông tin được báo cáo "một cách kỹ lưỡng và đầy trách nhiệm".

Theo People, tin đồn Lively và Baldoni bất hòa dấy lên khi cả hai bắt đầu chuyến quảng bá phim vào đầu tháng 8/2024. Khi ấy, Baldoni phần lớn thực hiện các cuộc phỏng vấn một mình, không chụp ảnh cùng dàn cast tại buổi ra mắt ở New York. Nhiều fan phát hiện Blake Lively, tác giả It Ends With Us - Colleen Hoover - và diễn viên phụ Jenny Slate không theo dõi tài khoản Baldoni trên Instagram dù anh nhấn theo dõi trước.

It Ends With Us chuyển thể từ tác phẩm đầu tay của Colleen Hoover, kể về Lily (do Blake Lively thủ vai) - một phụ nữ chuyển đến thành phố mới gặp gỡ và yêu Ryle Kincaid (Justin Baldoni). Nhưng sau khoảng thời gian, Ryle trở nên bạo lực khiến Lily nhớ lại mối quan hệ độc hại của cha mẹ mình. Cùng lúc đó, mối tình đầu của nữ chính quay lại khiến thế giới của cô thay đổi. Phim ra mắt vào ngày 9/8, đạt hơn 350 triệu USD doanh số toàn cầu.

Trailer phim It Ends With Us Trailer phim "It Ends With Us". Video: Sony Pictures Entertainment

Blake Lively, 38 tuổi, nổi lên với các vai trong Gossip Girl, Green Lantern, Savages, The Age of Adaline. Ngoài diễn xuất, Lively gây ấn tượng với gu thời trang được làng mốt ca ngợi. Cô nhiều lần được các tạp chí uy tín bình chọn là Mỹ nhân mặc đẹp nhất năm, thường xuyên vào danh sách sao mặc đẹp hàng tuần. Diễn viên cưới Ryan Reynolds năm 2012 và có bốn con. Họ là một trong những đôi vợ chồng đẹp nhất Hollywood.

Justin Baldoni, 41 tuổi, là diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Hollywood. Một số phim nổi bật do anh thực hiện như Five Feet Apart (2019), series The Suite Life of Zack & Cody (2005-2008). Anh kết hôn diễn viên Thụy Điển Emily Foxler, cùng tuổi, vào năm 2013.

Phương Thảo (theo Variety, People)