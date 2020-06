Fan ví tóc ca sĩ Hàn giống Tôn Ngộ Không

Mái tóc đen nhuộm vàng một nửa của Jennie - ca sĩ nhóm Blackpink - khiến nhiều người liên tưởng tới Tôn Ngộ Không.

Trưa 26/6, Blackpink tổ chức họp báo toàn cầu trước giờ phát hành MV How You Like That. Thành viên Jennie gây chú ý với kiểu tóc đen xõa hai bên, phần trên nhuộm vàng kết hợp trang điểm tông màu nude.

Trên mạng xã hội, diễn đàn châu Á, nhiều người bàn tán kiểu tóc của ca sĩ. Họ viết: "Sao tôi thấy cô ấy giống Tôn Ngộ Không khi đội vòng kim cô vậy?", "Phần tóc nhuộm và cách tạo kiểu khiến cô ấy trông già hơn", "Jennie đẹp nhưng kiểu tóc khiến cô ấy trông kém sang hơn nhiều". Một số ý kiến liên tưởng tới mái tóc của chàng Dương Quá trong phim Thần điêu đại hiệp.

Trái ngược, nhiều fan cho rằng kiểu tóc mới lạ, phù hợp khí chất của ca sĩ. Tài khoản Allyyson viết: "Tôi thấy kiểu tóc của Jennie trông rất tuyệt. Cô ấy luôn thanh lịch và đẳng cấp". Khán giả Jey dự đoán kiểu tóc trở thành xu hướng thời trang của giới trẻ trong thời gian tới.

Jennie diện thiết kế quây ngực đen thuộc bộ sưu tập pre-fall 2020 của Chanel trong buổi họp báo toàn cầu. Ảnh: SBS.

Jennie cùng các thành viên Blackpink vừa trở lại với MV How You Like That sau hơn một năm vắng bóng. Ca sĩ đảm nhận phần hát mở màn. Ca khúc mang phong cách sôi động, mạnh mẽ thường thấy của nhóm. Bốn cô gái gửi gắm thông điệp tích cực giúp mọi người vực dậy bản thân, vượt qua khó khăn.

MV How you like that MV "How You Like That". Video: Youtube.

Jennie là thực tập sinh của công ty YG Entertainment từ năm 2010. Năm 2016, cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc Blackpink. Cô được mệnh danh là "tiểu thư nhà giàu" của showbiz xứ Hàn với phong cách trẻ trung, sành điệu.

Blackpink hiện là nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc, từng phát hành các đĩa đơn As If It's Your Last, album Square Up, Kill This Love... Trong đó Kill This Love trở thành MV Kpop có lượt nghe nhiều nhất sau một ngày phát hành, đứng thứ 41 trong Billboard Hot 100. Square Up từng đạt vị trí 40 trong bảng xếp hạng Billboard 20. Ca khúc Ddu-Du Ddu-Du từng xếp thứ 55 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

jennie solo Jennie trình diễn solo. Video: SBS.

Hiểu Nhân