Bitcoin vẫn bị bán tháo dù giá neo trên 70.000 USD

Giá Bitcoin cải thiện mạnh lên 70.000 USD nhưng nhà đầu tư vẫn chủ động bán ra, trong đó, dẫn đầu là nhóm cá nhân nhỏ lẻ.

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin (BTC) ở gần như mọi nhóm ví đã quay lại bán ra mạnh mẽ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài tại Trung Đông. Làn sóng phân phối này chủ yếu được dẫn dắt bởi nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhóm đang tạo áp lực bán chính trên thị trường.

Chỉ số Accumulation Trend Score của Glassnode - thước đo đánh giá liệu các nhóm ví khác nhau đang mua vào hay bán ra - đã giảm xuống khoảng 0,04 điểm, cho thấy tình trạng phân phối ròng sâu rộng trên toàn mạng lưới.

Chỉ số này dao động từ 0 đến 1 và phản ánh mức độ tích lũy hay phân phối của toàn bộ mạng lưới dựa trên hành vi của các nhóm ví khác nhau. Khi chỉ số tiến gần 1, điều đó cho thấy các nhà đầu tư, đặc biệt là những ví lớn, đang tích lũy mạnh. Ngược lại, khi chỉ số tiến gần 0, thị trường đang trong trạng thái phân phối, tức là nhiều nhóm ví đồng loạt bán ra.

Phân tích chi tiết cho thấy các nhà nắm giữ lượng BTC nhỏ đang dẫn dắt xu hướng bán ra. Các ví nắm giữ từ 1 đến 10 BTC, thường gắn với nhà đầu tư cá nhân, đang trong trạng thái bán mạnh.

Nhóm nắm giữ từ 10 đến 100 BTC cũng đang phân phối với tốc độ đáng kể. Ngay cả những "tay chơi" lớn hơn không nằm ngoài xu hướng này. Các ví nắm giữ từ 1.000 BTC trở lên cũng là bên bán ròng, dù cường độ bán ra của họ thấp hơn so với các nhóm ví nhỏ.

Dù diễn ra làn sóng phân phối trên diện rộng, Bitcoin vẫn thể hiện khả năng chống chịu tương đối tốt so với các tài sản vĩ mô truyền thống.

Chỉ số USD đã tăng lên trên 99,5 điểm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong một tháng trên 4,2% và dầu Brent đang giao dịch quanh 100 USD mỗi thùng. Thông thường, lợi suất tăng, đồng USD mạnh hơn và giá dầu cao sẽ tạo ra lực cản đáng kể với các tài sản rủi ro.

Việc BTC giữ được quanh mức 70.000 USD cho thấy nhu cầu cơ bản vẫn còn, ngay cả khi dữ liệu chỉ ra các nhà đầu tư đang rút lui trong ngắn hạn. Thị giá của tiền số lớn nhất thế giới đã có 3 phiên neo trên mốc này, cải thiện hơn 13% so với vùng đáy từ đầu năm.

Theo Quinn Thompson, nhà sáng lập Lekker Capital, ngày càng thấy rõ rằng Eo biển Hormuz vẫn còn rất khó để kiểm soát. Có thể gần như là không thể kiểm soát nếu không có những nhượng bộ đáng kể với Iran, triển khai bộ binh hoặc chấp nhận những rủi ro quân sự lớn. "Tình hình từ đây trở đi sẽ rất căng thẳng và khi các bên bị dồn vào thế bí, biến động sẽ gia tăng", ông dự đoán.

Dù không được đề cập nhiều trên các mặt báo như tin tức ở Iran, mối lo về khả năng thị trường tín dụng tư nhân sụp đổ còn rất nóng. Morgan Stanley chính là cái tên mới nhất trong danh sách các tập đoàn tài chính lớn đã áp dụng giới hạn rút vốn, lần này đối với quỹ North Haven Private Income Fund trị giá 8 tỷ USD của họ.

Cổ phiếu Morgan Stanley giảm 4% trong ngày 12/3, dẫn đầu đà giảm của nhóm tài chính. JPMorgan, Citigroup và Wells Fargo giảm gần 3%. Trong lĩnh vực vốn cổ phần tư nhân, KKR, Apollo Global và Ares Management đều giảm từ 3% đến 4%.

Theo James Butterfill, trưởng bộ phận nghiên cứu tại CoinShares, dầu mỏ đã trở thành yếu tố chính chi phối giá tiền số. "Biến số chi phối định giá tài sản toàn cầu hiện không còn là thị trường lao động, đó là dầu mỏ và cuộc khủng hoảng địa chính trị đứng sau nó", ông nhận định.

Chuyên gia này cho rằng báo cáo bảng lương mới nhất của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, lẽ ra sẽ khiến thị trường định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất nhanh hơn, nhưng phản ứng lại khá hạn chế khi nhà đầu tư tập trung vào chi phí năng lượng tăng do xung đột tại Trung Đông.

Theo Dom Harz, đồng sáng lập blockchain layer-2 BOB, có thể lý do là các nhà đầu tư lớn ngày càng muốn khai thác nhiều tiềm năng của BTC hơn, ngoài việc chỉ theo dõi biến động giá.

"Các tổ chức không muốn chỉ tiếp xúc với Bitcoin nữa mà còn tìm kiếm cơ sở hạ tầng giúp khai thác tối đa tiện ích tài chính của chúng", ông nói, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng đối với các ứng dụng tài chính dựa trên Bitcoin, giúp người dùng có thể chi tiêu, tiết kiệm và kiếm lời qua mạng lưới này.

Tiểu Gu (theo CoinDesk)