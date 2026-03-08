Xung đột Trung Đông tác động thế nào đến USD?

USD được dự báo mạnh lên trong ngắn hạn nhưng theo chuyên gia, xu hướng suy yếu khó đảo chiều, trừ khi Fed trì hoãn giảm lãi suất.

Sau khi xung đột chiến sự tại Trung Đông leo thang, đồng bạc xanh ghi nhận những diễn biến mới trên thị trường. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh tăng 1,6% từ đầu tuần lên gần 99,2 điểm. Trong nước, giá USD trên thị trường chính thức cũng nhích lên 0,3% trong 4 phiên gần đây, giao dịch quanh vùng 25.974 - 26.304 đồng một USD.

Phó thống đốc Phạm Thanh Hà ngày 4/3 nhận định, tỷ giá có xu hướng nhích lên do căng thẳng từ Trung Đông. Giá dầu được dự báo tăng cao đang tạo áp lực lên lạm phát và kỳ vọng lạm phát toàn cầu. Ông cho biết, nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, trong đó có Mỹ, thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất. Một số tổ chức thậm chí phát tín hiệu tăng lãi suất sớm trong tháng này để ứng phó với lạm phát.

"Nhà đầu tư sẽ cần theo dõi sát khả năng giá năng lượng tăng cao lan truyền sang lạm phát, làm gia tăng rủi ro lạm phát tại Mỹ", ông Heng Koon How, Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB chia sẻ.

Chỉ trong một tuần, giá dầu Brent tăng 13%, giao dịch quanh vùng 80 USD một thùng. Theo chuyên gia của UOB, kịch bản giá dầu thời gian tới phụ thuộc nhiều vào động thái của Iran với các cơ sở năng lượng tại khu vực Vịnh, cũng như với các tàu chở dầu hoạt động trong khu vực. Việc nguồn cung bị gián đoạn qua eo biển Hormuz có thể tạo thêm biến động cho thị trường dầu mỏ.

Tuy vậy, ông Heng Koon How cho rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn còn dư địa tăng sản lượng nhờ các đợt cắt giảm trước đó từ năm 2023. Arab Saudi và các nước trong khối có khả năng nâng sản lượng nếu cần để kiềm chế đà tăng giá năng lượng quá mức.

Theo đó, UOB điều chỉnh dự báo giá dầu Brent giao dịch quanh 80 USD một thùng trong quý II và quý III năm nay, sau đó sẽ hạ nhiệt về 70 USD vào cuối năm nay và đầu năm sau.

Giá dầu giao dịch quanh 80 USD có nguy cơ khiến lạm phát ngắn hạn khó giảm. Tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sắp tới, thị trường sẽ đặt câu hỏi về mức độ tác động của giá năng lượng lên triển vọng lạm phát của Mỹ.

Hiện tại, UOB vẫn duy trì dự báo Fed giảm thêm hai lần lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6 và trong quý 3. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ phải theo dõi sát rủi ro về khả năng Fed phải trì hoãn hoặc gặp khó khăn hơn trong việc cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm.

Giao dịch USD tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Thanh Tùng

Ở góc nhìn trung hạn, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán VNDirect cho rằng đồng USD sẽ chịu tác động trái chiều. Giá năng lượng tăng có thể vừa hỗ trợ USD trong ngắn hạn, nhưng lại trở thành rủi ro cho đồng bạc xanh nếu kéo dài và làm suy yếu nền kinh tế Mỹ.

Bên cạnh đó, đôla Mỹ tiếp tục chịu tác động suy yếu từ những yếu tố như xu hướng giảm sự phụ thuộc của thương mại toàn cầu và dự trữ ngoại hối các nước vào đồng USD, câu chuyện thâm hụt ngân sách và nợ công lớn chưa có hồi kết của Mỹ, nhóm phân tích của VNDirect nhận định.

Nhìn dài hạn, chuyên gia của UOB cho rằng USD vẫn trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, kịch bản này sẽ phải xem xét lại khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu về rủi ro lạm phát quay trở lại và do dự trong việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Phân tích về chiến lược cho nhà đầu tư, ông Bùi Văn Huy, Phó chủ tịch Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, đánh giá đồng USD nên được nhìn nhận như một công cụ quản trị rủi ro và bảo toàn sức mua hơn là một kênh đầu tư mang lại lợi nhuận.

USD có vai trò phòng vệ tỷ giá. Trong các giai đoạn bất ổn toàn cầu, dòng vốn quốc tế thường quay về Mỹ, khiến USD có xu hướng mạnh lên so với nhiều đồng tiền khác. Khi đó, việc nắm giữ một phần USD có thể giúp nhà đầu tư giảm bớt rủi ro mất giá của tài sản tính theo nội tệ, đồng thời tạo một lớp đệm ổn định cho danh mục.

Đồng bạc xanh cũng là tài sản có tính thanh khoản cao. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, việc nắm giữ một phần tiền mặt bằng USD giúp nhà đầu tư duy trì sự linh hoạt trong phân bổ vốn. Đây không chỉ là yếu tố phòng thủ, mà còn tạo điều kiện để tận dụng cơ hội khi các tài sản khác điều chỉnh về mức định giá hấp dẫn hơn.

Ngoài ra, phần lớn tài sản của nhà đầu tư Việt Nam thường gắn với nền kinh tế trong nước như bất động sản, cổ phiếu hay tiền gửi VND. Bổ sung USD vào danh mục vì vậy giúp giảm sự phụ thuộc vào một đồng tiền và một chu kỳ kinh tế duy nhất.

Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận thực tế rằng USD không phải là tài sản tạo lợi suất cao trong dài hạn. Nắm giữ USD thuần túy gần như không tạo ra dòng tiền và vẫn chịu tác động của lạm phát theo thời gian. Do đó, trong danh mục đầu tư, USD nên được xem như một lớp đệm ổn định để quản trị rủi ro và duy trì thanh khoản, thay vì trở thành kênh tích trữ chiếm tỷ trọng quá lớn.

Hiện, ảnh hưởng của USD cũng không chỉ giới hạn trong hệ thống tài chính truyền thống mà còn lan sang thị trường tài sản số thông qua các stablecoin.

Theo bà JLo Trần, CEO Học viện Đào tạo VBI (VBI Academy), khi thị trường crypto biến động mạnh, nhà đầu tư thường chuyển tài sản từ Bitcoin hoặc các token rủi ro sang stablecoin để giữ thanh khoản và chờ cơ hội tái đầu tư. Vì vậy, stablecoin được xem như "tiền mặt" trong hệ sinh thái tài sản số.

Quy mô vốn hóa của thị trường stablecoin toàn cầu hiện đã vượt 310 tỷ USD tính đến tháng 2/2026. Trong đó, USDT của Tether là stablecoin lớn nhất thị trường với vốn hóa hơn 183 tỷ USD, theo dữ liệu của CoinGecko.

Tuy nhiên, USD mạnh lên đôi khi lại khiến dòng vốn toàn cầu thận trọng hơn với các tài sản rủi ro, bao gồm cả crypto. Khi đó, việc nhà đầu tư nắm giữ stablecoin có thể phản ánh chiến lược phòng thủ trong hệ sinh thái tài sản số, tức tạm thời đứng ngoài thị trường, thay vì dòng tiền mới đổ vào crypto.

Quỳnh Trang - Tất Đạt