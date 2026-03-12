Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Thông báo xả kho dầu dự trữ của các nước chưa thể xoa dịu thị trường, khi giá dầu Brent sáng 11/3 vượt 100 USD một thùng.

Trong phiên giao dịch sáng 12/3, hai loại dầu chủ chốt của thế giới là Brent và WTI hiện đều tăng gần 9%. Dầu Brent lên 100,4 USD một thùng, trong khi WTI giao dịch tại 95 USD.

Trước đó, chốt phiên 11/3, cả hai loại dầu này đều đắt lên, bất chấp Tổ chức Năng lượng Thế giới (IEA) thông báo các nước thành viên sẽ xả kỷ lục 400 triệu thùng dầu dự trữ để xoa dịu thị trường toàn cầu. Trong đó, riêng Mỹ xả 172 triệu thùng.

Nhà đầu tư dường như cho rằng động thái này chưa thể bù đắp cú sốc nguồn cung khổng lồ do xung đột tại Trung Đông gây ra. Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển huyết mạch của dầu khí toàn cầu vẫn đang tê liệt gần 2 tuần qua. Trong thông báo, IEA cũng nhấn mạnh rủi ro thiếu hụt dầu, cho thấy cơ quan này cũng không tin cuộc chiến sẽ sớm kết thúc.

"Giá dầu vẫn trong trạng thái hoảng loạn. Mọi cảm xúc, nỗi sợ và sự bất ổn đều đang được phản ánh vào mức giá mà chúng ta đang thấy", Pavel Molchanov - chiến lược gia tại đầu tư công ty dịch vụ tài chính Raymond James cho biết.

Diễn biến giá dầu Brent trong một tháng qua. Đồ thị: Trading Economics

Saul Kavonic, nhà phân tích năng lượng tại MST Marquee, cho biết việc IEA xả kho dự trữ sẽ bổ sung thêm lượng dầu cần thiết cho thị trường. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể bù tối đa khoảng 25% lượng dầu thiếu hụt do eo biển Hormuz đóng cửa. Trước chiến sự, mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua tuyến vận tải này.

Lý do khác khiến thị trường vẫn bất an là tốc độ lượng dầu này được đưa ra thị trường. Dù công bố động thái can thiệp chưa từng có, IEA chưa đưa ra chi tiết về việc từng quốc gia sẽ xả kho dự trữ hay cách họ phân bổ lượng dầu. "Một trong những câu hỏi lớn là mất bao lâu để 400 triệu thùng dầu thực sự được đưa ra thị trường. Đây là con số lớn nhưng với việc nguồn cung đang gián đoạn nghiêm trọng nhất hơn 50 năm, chúng ta cần rất nhiều dầu một cách nhanh chóng", Molchanov nói.

Kho dự trữ dầu chiến lược là của từng quốc gia thành viên IEA. Do đó, các rào cản về kỹ thuật và logistics có thể khiến tốc độ đưa dầu ra thị trường chậm lại. Molchanov ước tính phải mất 60-90 ngày để lượng dầu này thâm nhập đáng kể vào thị trường, lâu hơn so với kỳ vọng của giới buôn dầu.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)