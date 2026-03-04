Bitcoin lên mức cao nhất gần một tháng

Dòng tiền mua chủ động đang mạnh lên, trong đó được dẫn dắt bởi các "cá mập", giúp Bitcoin tăng 7% lên hơn 71.000 USD, cao nhất gần một tháng.

Bitcoin (BTC) đã có gần 3 tuần nằm quanh vùng giá 60.000 USD một đồng, có lúc giảm về sát mốc tâm lý quan trọng này khi xung đột Trung Đông leo thang. Tuy nhiên, từ chiều nay (4/3), tiền số lớn nhất thế giới có dấu hiệu tăng mạnh, lấy lại mốc 70.000 USD vào khoảng gần 16h (giờ Việt Nam).

Sau 17h, BTC có lúc tiến sát 71.890 USD, tăng khoảng 7% so với hôm qua. Đây cũng là mức cao nhất trong khoảng một tháng qua.

Các đồng lớn khác như Ether (ETH), XRP và Solana (SOL) cũng theo đà Bitcoin, tăng từ 4-6%. CoinDesk 20 - chỉ số của 20 loại tiền số hàng đầu theo vốn hóa thị trường ngoại trừ stablecoin, memecoin và exchange token - tăng hơn 5%. Điều này cho thấy khả năng chống chịu ngày càng lớn của kênh tài sản này trước bất ổn tại Trung Đông.

"Bitcoin hiện có thể thể hiện một số đặc tính phòng thủ trong giai đoạn khủng hoảng, nhưng việc vàng giảm giá cho thấy ngay cả các tài sản trú ẩn cổ điển cũng không miễn nhiễm trước động lực thị trường, qua đó, định vị Bitcoin như một lựa chọn linh hoạt hơn nhưng vẫn có hệ số beta cao", Tagus Capital cho biết.

Tagus Capital là quỹ đầu tư mạo hiểm, chuyên rót vốn vào các công ty và giao thức xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ blockchain. Hệ số beta (β) được sử dụng để đo mức độ biến động và rủi ro của một cổ phiếu hoặc danh mục đầu tư so với mức biến động của thị trường chung.

Nhu cầu từ các tổ chức vẫn được xem là động lực hỗ trợ quan trọng. Trong năm phiên giao dịch gần nhất, các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã thu hút khoảng 1,45 tỷ USD dòng vốn ròng rót vào. Đây được xem là con đường chính để các "cá mập" tài chính rót vốn vào tiền số.

Trong một báo cáo gần đây, Glassnode cho biết các chỉ báo động lượng bắt đầu phục hồi sau giai đoạn suy yếu, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của Bitcoin tăng lên khoảng 41, từ mức 36 của tuần trước, dù vẫn dưới ngưỡng trung lập 50. Điều này cho thấy phe mua đang từng bước kiểm soát lại thị trường.

Khối lượng giao dịch trên thị trường giao ngay cũng tăng lên khoảng 9,6 tỷ USD, từ mức 6,6 tỷ USD của tuần trước. Độ rộng thị trường ngày càng cân bằng, cho thấy làn sóng bán tháo trước đó đang dần hạ nhiệt.

Thị trường phái sinh vẫn thận trọng. Glassnode cho biết chi phí nắm giữ các vị thế mua (long position) sử dụng đòn bẩy đã giảm mạnh, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai vẫn cho thấy bên bán chiếm ưu thế so với bên mua, phản ánh sự dè dặt tiếp diễn của các nhà giao dịch dùng đòn bẩy.

Đà tăng của BTC diễn ra ngay cả khi xung đột địa chính trị leo thang, với việc Iran chặn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz và làm dấy lên nguy cơ lạm phát giá năng lượng trên toàn cầu. Kể từ khi cuộc xung đột do Israel và Mỹ khơi mào cuối tuần trước, Bitcoin cũng có lúc điều chỉnh nhưng mức giảm bị chặn quanh 65.000 USD.

Trong khi đó, vàng - tài sản trú ẩn truyền thống - đạt đỉnh trên 5.400 USD mỗi ounce hôm 2/3 và kể từ đó giảm xuống còn quanh 5.100 USD. Các chỉ số chứng khoán châu Á, dẫn đầu bởi chỉ số Kospi của Hàn Quốc, đã giảm mạnh khi chi phí nhập khẩu dầu tăng lên.

Tiểu Gu (theo CoinDesk)