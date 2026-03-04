Chứng khoán Hàn Quốc 'ngắt cầu dao' khi giảm hơn 12%

Các chỉ số Kopsi và Kosdaq của Hàn Quốc cùng giảm hơn 10% đầu phiên giao dịch ngày 4/3.

Chỉ số Kospi và Kosdaq trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc có thời điểm giảm lần lượt 12% và 13% trong phiên sáng. Việc này khiến Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế tạm dừng giao dịch trên thị trường. Hiện mức giảm của cả hai chỉ số về quanh 8%.

Đây có thể là phiên thấp nhất của Kospi trong nhiều thập kỷ. Thị trường chứng khoán nước này đã ghi nhận đợt bán tháo vài phiên liên tiếp. Các cổ phiếu quan trọng trong Kospi như SK Hynix và Samsung Electronics giảm lần lượt 5% và 7%.

Diễn biến chỉ số Kospi (Hàn Quốc) trong một tháng qua. Đồ thị: Google Finance

"Đà giảm của Kopsi có thể do mức độ tập trung lớn vào một số cổ phiếu đơn lẻ trên thị trường. Chúng tôi cho rằng việc giá cổ phiếu giảm một phần do hoạt động chốt lời sau đợt tăng mạnh. Điều này cũng phản ánh lo ngại rằng tốc độ ứng dụng trung tâm dữ liệu AI chậm lại, do chi phí năng lượng cao hơn nhiều so với trung tâm dữ liệu thông thường", Lorraine Tan - Giám đốc Nghiên cứu cổ phiếu tại công ty chứng khoán Morning Star cho biết trên CNBC.

Năm ngoái, thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng hơn 75%. Đà tăng kéo dài sang đầu năm nay, giúp chỉ số Kospi liên tiếp lập đỉnh nhờ nhóm cổ phiếu chip đi lên trong bối cảnh nhu cầu chip nhớ cao.

Bảng điện tử hiển thị chỉ số Kospi tại một phòng giao dịch ở Seoul (Hàn Quốc), ngày 4/3/2026. Ảnh: Reuters

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 hiện giảm 4,6%. Trong khi đó, Topix mất hơn 4%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia sụt gần 2%. Thị trường chứng khoán châu Á giảm từ đầu tuần, khi chiến sự tại Trung Đông lan rộng và nhiều khả năng kéo dài.

Trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, Shanghai Composite hiện mất 1,4%. Còn Hang Seng Index (Hong Kong) sụt gần 3%.

Hôm nay, Trung Quốc khai mạc "Lưỡng hội", định hình kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường dự kiến công bố các mục tiêu kinh tế của nước này. Số liệu vừa công bố cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đi xuống trong tháng 2, do các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để nghỉ Tết Nguyên đán.

Trên thị trường dầu thô, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên. Dầu Brent hiện tăng 1% lên 82,2 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI đắt thêm 0,5% lên gần 75 USD. Giá được dự báo tiếp tục tăng, khi chiến sự tại Trung Đông bước sang ngày thứ 5 và Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu khí huyết mạch toàn cầu.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)