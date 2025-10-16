Cục Khí tượng Thủy văn nhận định từ nay đến cuối năm Biển Đông còn khoảng ba cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

Hiện nay trên vùng biển phía Đông của Philippines có một áp thấp nhiệt đới mới hình thành, dự báo 1-2 ngày tới có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất 70-80% và sẽ di chuyển vào phía bắc của Biển Đông vào ngày 19-20/10.

Cục Khí tượng Thủy văn nhận định do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão, từ chiều 18/10 bắc và giữa Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa) gió sẽ mạnh dần, biển động mạnh. Cùng thời điểm đó, không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống nên có khả năng bão suy yếu trên biển.

Bão Bualoi ngày 6/10 khiến hàng chục căn nhà ở xã Hoằng Giang, Thanh Hóa bị tốc mái, đổ sập. Ảnh: Việt Hoàng

Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Nếu Biển Đông xuất hiện thêm ba bão, áp thấp nhiệt đới thì tổng số sẽ là 18, gấp rưỡi so với trung bình nhiều năm (12-13 cơn). 2025 sẽ là năm nhiều bão, áp thấp nhiệt đới thứ ba trong 30 năm qua, chỉ sau 2013 với 19 cơn và 2017 với 20 cơn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai từ đầu năm đến nay đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.

Xã Thất Khê, Lạng Sơn ngập sâu sau bão Matmo ngày 8/10. Ảnh: Ngọc Thành

Gây thiệt hại lớn nhất về kinh tế là bão Matmo. Đổ bộ vào Quảng Tây (Trung Quốc) sáng 29/9, bão đã gây mưa lớn cho miền Bắc. Bốn tỉnh gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh và Lạng Sơn mưa đặc biệt lớn, đỉnh lũ vượt mức lịch sử, gây ngập hơn 230.000 ngôi nhà, làm hư hại đê đều, thiệt hại gần 17.000 tỷ đồng.

Gia Chính