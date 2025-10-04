Biến chứng tăng huyết áp

Tăng huyết áp là tình trạng phổ biến, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng hơn nếu không được điều trị như tổn thương tim, thận, đột quỵ, bệnh động mạch ngoại biên.

Tăng huyết áp hay huyết áp cao xảy ra khi chỉ số huyết áp từ 130/80 mmHg trở lên. Khi tăng huyết áp, máu chảy với áp lực quá lớn, trong một số trường hợp có thể làm tăng áp lực hoặc làm tắc nghẽn các mạch máu, động mạch khắp cơ thể, dẫn đến một số biến chứng ở các cơ quan quan trọng như tim, não và thận.

Các vấn đề về tim

Đau thắt ngực và bệnh tim: Đau thắt ngực là một loại đau ngực cảnh báo bệnh tim. Bệnh tim do tăng huyết áp thường liên quan đến những thay đổi về chức năng, cấu trúc của tim. Đau thắt ngực và bệnh tim có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch khác.

Nhồi máu cơ tim: Khi cơn nhồi máu cơ tim xảy ra, các động mạch trong tim bị tắc nghẽn, ngăn cản lưu lượng máu. Tăng huyết áp có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim do áp lực lên động mạch tăng lên, khiến chúng bị tổn thương, tắc nghẽn.

Suy tim: Theo thời gian, huyết áp tăng khiến tim phải làm việc nhiều hơn và tim giãn ra. Tình trạng này kéo dài làm cho tim có thể không còn khả năng bơm máu đến các bộ phận khác của cơ thể.

Tăng nguy cơ đột quỵ

Tăng huyết áp có thể ảnh hưởng đến não bằng cách gây ra đột quỵ. Trong cơn đột quỵ, các mạch máu bị tắc nghẽn, ngăn máu và các tế bào giàu oxy quan trọng đến não. Trong một số trường hợp, mạch máu ở não có thể bị vỡ, thường gọi là xuất huyết não.

Dù tăng huyết áp không phải là yếu tố nguy cơ duy nhất gây đột quỵ nhưng nó là nguyên nhân hàng đầu. Các yếu tố nguy cơ đột quỵ khác bao gồm cholesterol cao, hút thuốc, ít vận động.

Nhiều yếu tố nguy cơ đột quỵ có thể kiểm soát được bằng cách xây dựng lối sống lành mạnh như không hút thuốc và ưu tiên hoạt động thể chất. Tuy nhiên, đột quỵ cũng có thể di truyền.

Đột quỵ cũng làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Tăng huyết áp cũng được coi là yếu tố nguy cơ gây mất trí nhớ.

Hội chứng chuyển hóa

Hội chứng chuyển hóa là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả sự hiện diện của ba hoặc nhiều hơn các yếu tố nguy cơ của bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường. Các yếu tố này bao gồm tăng huyết áp, đường huyết tăng cao, nồng độ triglyceride tăng, mức cholesterol HDL (tốt) giảm, vòng eo lớn.

Tổn thương thận

Nếu không được kiểm soát, tăng huyết áp có thể dẫn đến các vấn đề về thận. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy thận. Nguyên nhân là do huyết áp cao có thể gây áp lực lên các động mạch trong thận, cuối cùng dẫn đến tổn thương và bệnh tật. Tăng huyết áp cũng có khả năng làm gián đoạn quá trình lọc máu của thận, dẫn đến tình trạng ứ đọng các chất độc mà bình thường sẽ được thải ra khỏi cơ thể qua nước tiểu.

Bệnh động mạch ngoại biên (PAD)

Tăng huyết áp không được chẩn đoán và điều trị có thể dẫn đến xơ vữa động mạch (tích tụ cholesterol trong động mạch) có thể làm tăng nguy cơ mắc PAD.

PAD là tình trạng nghiêm trọng ảnh hưởng đến các động mạch ở chi dưới. Lúc này, tim không còn khả năng sản xuất máu qua các động mạch chạy đến chân do xơ vữa động mạch gây tắc nghẽn. Các triệu chứng thường gặp của PAD bao gồm đau khi đi bộ, rụng lông ở chân, loét chân

Các vấn đề về mắt

Theo thời gian, tăng huyết áp cũng có thể góp phần gây ra các vấn đề về mắt nếu không được điều trị. Ba vấn đề về mắt thường gặp ở tăng huyết áp bao gồm:

Bệnh lý mạch mạc gây tích tụ dịch bên dưới võng mạc, có thể gây biến dạng hoặc giảm thị lực.

Bệnh thần kinh thị giác còn gọi là tổn thương thần kinh mắt, bệnh thần kinh thị giác phát triển khi dây thần kinh thị giác bị tổn thương vĩnh viễn do lưu lượng máu đến mắt giảm. Các dây thần kinh mắt bị phá hủy có thể dẫn đến mất thị lực, có thể là vĩnh viễn.

Bệnh lý võng mạc còn gọi là bệnh lý võng mạc do tăng huyết áp, có nguy cơ gây mờ mắt do lưu lượng máu đến võng mạc giảm. Trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến mất thị lực.

Rối loạn chức năng tình dục

Huyết áp khỏe mạnh rất cần thiết cho chức năng tình dục. Huyết áp cao làm giảm lưu lượng máu đến vùng chậu, dẫn đến mất ham muốn tình dục.

Nam giới bị tăng huyết áp cũng có thể bị rối loạn cương dương do các vấn đề về lưu lượng máu. Nữ giới có nguy cơ bị khô âm đạo, mệt mỏi.

