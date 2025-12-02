Bị thú cưng cắn khi ngủ chung

Thúy Ngân, 25 tuổi, phường Tân Bình, TP HCM cười to khi ngủ mơ, khiến cún cưng giật mình, cắn vào tay in dấu răng, chảy máu.

Cún cưng của Ngân thuộc giống chó Phốc Sóc, được cô nuôi hơn hai năm, chăm sóc và yêu thương như con. Mỗi ngày cô tắm, chải lông, cắt móng, đưa đi chơi, đi dạo. Khi chú chó muốn ngủ cùng trên giường, Ngân đồng thuận.

Tuy nhiên, Ngân có thói quen ngủ không tốt, thường nói mê hoặc cười to, la hét, khua tay, chân. Vì vậy, chú chó giật mình, phản xạ cắn, cào vào tay, chân của cô. Lần đầu bị chó cào vào chân gây rách da năm ngoái, cô không tiêm vaccine vì thấy con vật đã được tiêm đầy đủ vaccine dại, vẫn khỏe mạnh.

Năm nay cô tiếp tục bị chó cắn in dấu răng, chảy máu nên đi tiêm vaccine. "Tôi thấy nhiều người mắc dại vì chó nhà nuôi cắn, nên không dám chủ quan", Ngân nói về lý do ngừa dại lần này.

Chú chó anh Quân nuôi giúp bạn gái từ hai năm trước. Ảnh: NVCC

Còn Phạm Quân, 29 tuổi, nhân viên kinh doanh, ở Hà Nội kể nhiều lần gặp phiền toái vì cho chó ngủ cùng. Như năm ngoái, tay chân anh bị ngứa nhiều và ban đầu chỉ nghĩ bị muỗi đốt, kiến cắn. Khi da nổi sẩn hồng ban mụn nước, da tróc vảy kèm ngứa dữ dội, anh mới đi khám, được chẩn đoán mắc ghẻ và nấm da do lây từ chó, phải điều trị hơn một tuần mới khỏi. Các đồ dùng như chăn, gối, ga trải giường không tự tin giặt có sạch không, anh đành vứt bỏ. Còn năm nay anh bị nhiễm giun lươn, giun đũa cũng vì lây từ chó, phải điều trị bằng thuốc ký sinh trùng đặc hiệu gần một tuần mới có kết quả xét nghiệm âm tính.

Dù nuôi chó rước đủ họa vào người, song Quân không dám mang đi cho hay làm gì khác, vì đây con vật của bạn gái gửi nuôi khi đi du học.

"Nó được tôi tắm rửa thường xuyên, tiêm phòng dại đầy đủ, nhìn rất sạch sẽ. Chắc do vài lần tôi cho ra ngoài chơi nên lây bệnh từ con khác", Quân chia sẻ.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Quảng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, ngủ cùng thú cưng hiện là thói quen của nhiều người, giúp giảm cảm giác cô đơn, lo lắng. Song điều này cũng khiến chủ có nguy cơ mắc nhiều bệnh tật hơn. Lý do, chó, mèo có thể nhiễm các loại ký sinh trùng như giun, sán, ghẻ, lở, vi khuẩn gây tiêu chảy Campylobacter và Salmonella, virus dại. Người ngủ cùng, ôm ấp thú cưng hay bị thú cưng cắn, cào trong lúc ngủ dễ bị lây các bệnh từ con vật.

Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, khi khởi phát triệu chứng, tỷ lệ tử vong gần 100%. Bác sĩ Quảng lưu ý, mọi người khi lây nhiễm bệnh từ chó, mèo cần đi khám, điều trị sớm để tránh nhiễm bệnh.

Người bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm lên vết thương hở cần rửa ngay dưới vòi nước sạch chảy liên tục trong 15 phút kết hợp với xà phòng, sau đó sát khuẩn bằng cồn. Mọi người không đắp lá hay dùng thuốc dân gian. Sau đó cần đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm vaccine dại, huyết thanh kháng dại (nếu cần) càng sớm càng tốt.

Nữ giới tiêm vaccine dại phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Khánh Hòa

Tùy vào vết thương và tiền sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ chỉ định phác đồ phù hợp. Người chưa tiêm vaccine dại cần tiêm 5 mũi bắp vào các ngày 0, 3, 7, 14, 28; hoặc 8 mũi trong da vào các ngày 0, 3, 7 và 28. Với vết thương từ độ 3 trở lên, hoặc ở đầu, mặt, cổ, tay, chân có thể cần thêm huyết thanh kháng dại.

Ngoài ra, người bị cắn, cào cần theo dõi con vật, nếu sau 10 ngày nó vẫn còn khỏe mạnh, bác sĩ có thể chỉ định ngừng tiêm. Người đã tiêm đủ ba mũi phòng ngừa, khi bị cắn lại chỉ cần tiêm thêm hai mũi vào ngày 0, 3, không cần huyết thanh. Nếu không theo dõi được hoặc con vật có biểu hiện bất thường, cần tiêm đủ phác đồ.

Bác sĩ Quảng cho biết, thời gian qua Hệ thống Tiêm chủng VNVC ghi nhận rất nhiều người đến tiêm vaccine dại do bị chó, mèo cắn, cào. Ngoài ra, VNVC cũng ghi nhận nhiều người chưa bị cắn, cào vẫn đến tiêm phòng dại để phòng ngừa chủ động. Với nhóm người này sẽ có lịch tiêm 3 mũi, vào các ngày 0, 7, 21 hoặc 28. Ở nhóm người này, bị chó, mèo cắn, cào, dù vết thương nặng, chỉ tiêm thêm hai mũi vaccine, không cần dùng huyết thanh.

Phúc An