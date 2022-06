Bí quyết giúp Tom Cruise 'trẻ mãi không già'

Tài tử Tom Cruise thực hiện đều đặn quy trình chăm sóc da đặc biệt cùng chế độ tập luyện, ăn uống, giúp cơ thể trẻ lâu và sung sức.

Tom Cruise nhận "mưa" lời khen với tác phẩm Top Gun: Maverick của đạo diễn Joseph Kosinski. Gần 60 tuổi nhưng tài tử vẫn tự thực hiện một số pha hành động, lái máy bay ở một số cảnh để tăng tính chân thật cho phim. Tờ Hollywood Reporter nhận xét: "Tom Cruise đã cố gắng khiến khán giả toàn cầu choáng váng với những pha nguy hiểm, cảnh quay kịch tính đúng sở trường của anh nhiều năm qua. Nhưng chính khuôn mặt của anh ấy mới khiến mọi người kinh ngạc nhất".

Trailer Top Gun Maverick (2022) Tom Cruise trong "Top Gun: Maverick". Video: Paramount Pictures

Cao 1,7 m và nặng khoảng 68 kg, Tom Cruise được mệnh danh "người không tuổi" ở Hollywood bởi ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Theo tạp chí Esquire, Tom làm mọi thứ để duy trì vẻ ngoài điển trai, gồm một quy trình chăm sóc da công phu vào buổi sáng và tối mỗi ngày trong ba thập niên. Diễn viên thường ngâm mặt vào nước đá trong 60 giây, sau đó làm sạch hai lần, thoa toner, serum mặt, serum mắt, kem dưỡng mắt, kem dưỡng ẩm mặt và kem dưỡng da cổ. Quy trình mất 30 phút, nên những ngày bận rộn, tài tử luôn thức dậy lúc 4h30 để chăm sóc da. Không giống nhiều ngôi sao thường chia sẻ về thương hiệu mỹ phẩm họ sử dụng, Tom Cruise giữ bí mật.

Ngoài bước dưỡng cơ bản, Tom còn đắp mặt nạ đèn LED và đến gặp bác sĩ da liễu hàng tuần. Theo Men's Health, Tom yêu thích các phương pháp điều trị không xâm lấn khác như microneedling để sản sinh collagen, điều trị bằng laser để làm căng da. Tài tử nói với tạp chí này anh chưa và không bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2016, khi đến lễ trao giải BAFTA, Tom xuất hiện với khuôn mặt sưng bất thường, dấy lên tin đồn anh tiêm botox nhưng tài tử lảng tránh mọi câu hỏi.

Tom Cruise được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới" năm 1990. Ảnh: People

Để tăng sức bền phục vụ các cảnh hành động, Tom Cruise tập gym, tham gia nhiều hoạt động. Anh nói với Men's Health: "Chèo thuyền kayak trên biển, thám hiểm hang động, đấu kiếm, chạy bộ, tập tạ, leo núi, đi bộ đường dài... Gần như môn nào tôi cũng chơi". Bằng cách áp dụng đa dạng bài tập, môn thể thao khác biệt, Tom duy trì được sức khỏe lý tưởng, nhưng anh không bao giờ chia sẻ cảnh tập luyện. Một nguồn tin nói với tạp chí chỉ số tuổi cơ thể của Tom chỉ bằng một nửa tuổi thật của anh. Tom thường ép tạ một tay để khám phá những điểm yếu về thể chất, từ đó khắc phục hiệu quả.

Nhiều năm qua, Tom hạn chế ăn đường, thực hiện chế độ ăn kiêng theo kiểu low-carb với thực đơn chỉ chứa 1.200 calo. Theo tiến sĩ Paul Clayton, tác giả cuốn Health Defense, ăn low-carb giúp Tom trẻ lâu bởi carb tạo ra insulin - một loại hormone gây lão hóa. Diễn viên chuộng đồ nướng bởi thực phẩm nấu ở nhiệt thấp có thể tránh gây viêm mô mạn tính và làm giảm tốc độ lão hóa của cơ thể. Vào những ngày tất bật ở trường quay, Tom Cruise luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ như việt quất, các loại hạt, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả đoàn phim. Theo E! News, Tom thích ăn quả chà là với bơ đậu phộng và dừa rắc trong giờ nghỉ giải lao.

Tom Cruise ở Liên hoan phim Cannes 2022 hôm 18/5. Anh được trao tặng Cành Cọ Vàng danh dự - giải thưởng dành cho những người có đóng góp đặc biệt cho điện ảnh nhưng chưa chiến thắng tại Cannes. Ảnh: AFP

Tom Cruise sinh năm 1962 tại Mỹ, diễn xuất từ thập niên 1980. Tài tử ghi dấu ấn với các phim Top Gun, Nhiệm vụ bất khả thi, The Mummy, Jack Reacher 2: Never Go Back, The Last Samurai, Edge of Tomorrow... Là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất thế giới, anh từng đoạt nhiều giải thưởng: một Cành Cọ Vàng danh dự, ba giải Quả Cầu Vàng "Nam diễn viên chính xuất sắc". Các bộ phim của anh tính đến nay thu về hơn 10,5 tỷ USD trên toàn thế giới, khiến Tom Cruise trở thành một trong những ngôi sao có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời.

Tài tử trải qua ba đời vợ gồm diễn viên Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes. Anh có hai con nuôi trong cuộc hôn nhân với Kidman và một con đẻ - Suri Cruise - với Holmes. Sau vụ ly hôn ồn ào với Holmes năm 2012, anh không sử dụng mạng xã hội, ít chia sẻ về cuộc sống riêng.

