Tom Cruise dìu Công nương Kate lên thảm đỏ

LondonTom Cruise dìu Công nương Kate Middleton trong buổi ra mắt phim của anh hôm 19/5.

Công nương Kate Middleton ở buổi ra mắt 'Top Gun: Maverick' (video: The Royal Family Channel) Tom Cruise đỡ tay công nương Kate Middleton trên thảm đỏ buổi ra mắt "Top Gun: Maverick" ở London hôm 19/5. Video: The Royal Family Channel

Công nương Kate, Hoàng tử William cùng tới buổi công chiếu Top Gun: Maverick tại quảng trường Leicester. Tom Crusie, sau khi tới Cannes, đã đáp chuyến bay cùng ngày đến London để kịp đón vợ chồng thành viên hoàng gia. Tài tử dìu công nương khi cô bước lên bậc thang.

Nữ công tước xứ Cambridge diện đầm đen dáng cột với đường viền cổ màu trắng trễ nải của Roland Mouret, kết hợp clutch Alexander McQueen giá 2.300 bảng. Mái tóc buông xõa cài sau tai, làm nổi bật đôi bông tai kim cương bằng vàng trắng của nhà kim hoàn Robinson Pelham trị giá 10.560 bảng.

Laura Kay, chuyên gia trang điểm và là người sáng lập Laura Kay London, đã sử dụng hỗn hợp ánh nhũ vàng thoa lên mặt và cơ thể của công nương, giúp cô thêm lộng lẫy. Kate được kẻ mắt đậm, lông mày rõ nét theo phong cách Hollywood những năm 1960, ăn ý với son hồng tự nhiên. Laura Kay nói với Daily Mail: "Nhũ vàng lấp lánh tôn lên các đường nét của công nương. Xương gò má được làm nổi với phấn má hồng baby, giúp tổng thể hoàn hảo".

Hoàng tử William diện lễ phục của Alexander McQueen, mang giày lười hiệu Crockett & Jones thêu hình máy bay chiến đấu F18. William từng là phi công trực thăng của Lực lượng Không quân Hoàng gia.

Trước buổi ra mắt này, vợ chồng hoàng tử Anh từng xem một buổi chiếu đặc biệt của Top Gun: Maverick theo lời mời của Tom Cruise. Tài tử biết William là fan cứng bản phim đầu tiên năm 1986. "Chúng tôi có nhiều điểm chung. Cả hai yêu nước Anh và đều là phi công, thích bay", Tom nói trên People.

Sự kiện do hãng phim Paramount Pictures và The Film and TV Charity tổ chức, đánh dấu "Buổi biểu diễn Phim Hoàng gia thứ 72" trong lịch sử gần 100 năm của hoạt động này. Tổ chức từ thiện The Film and TV đã hỗ trợ hàng trăm nghìn người làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình của Anh, nhất là trong bối cảnh đại dịch khi nhiều kỹ thuật viên, thợ thủ công lành nghề mất kế sinh nhai.

Công nương Kate Middleton dùng bông tai kim cương làm điểm nhấn sang trọng, trong khi Hoàng tử William gây ấn tượng bằng giày thêu hình máy bay. Ảnh: FilmMagic

Trước cuộc gặp gỡ này, Tom Cruise đã nhiều lần tiếp xúc hoàng gia Anh. Hôm 15/5, tài tử gặp Nữ hoàng Anh trong sự kiện kỷ niệm 70 năm trị vì của bà - Royal Windsor Horse Show. Năm 2017, trong bữa tiệc kỷ niệm 75 năm The Outward Bound Trust tại Cung điện Buckingham, anh trò chuyện cùng Hoàng thân Philip. Diễn viên đã giao lưu với công nương Diana tại rạp chiếu phim Leicester Square Empire trong buổi ra mắt tác phẩm Far and Away năm 1992. Năm 1997, anh đến dự tang lễ của bà cùng vợ cũ Nicole Kidman.

Tom Cruise sinh năm 1962 tại Mỹ, được mệnh danh "người không tuổi" ở Hollywood. Anh từng đóng Nhiệm vụ bất khả thi, The Mummy, Jack Reacher 2: Never Go Back...

Họa Mi (theo People)