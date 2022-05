Dàn máy bay nhào lộn đón Tom Cruise đến Cannes

Jennifer Connelly chọn một thiết kế sequin của Louis Vuitton, phối bốt da màu đỏ trong buổi họp báo.

"Top Gun: Maverick" nằm trong nhóm tác phẩm gây chú ý ở Liên hoan phim Cannes lần thứ 75, chỉ công chiếu tại liên hoan, không đăng ký tranh giải. Phim nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình sau những buổi chiếu sớm. Một số cây viết quốc tế đánh giá phim "là một trong số bom tấn hay nhất của Hollywood nhiều năm gần đây". Ban tổ chức vinh danh Tom Cruise vì những đóng góp của anh cho điện ảnh tại sự kiện năm nay.

Tom Cruise sinh năm 1962, cao 1,7 m và nặng khoảng 68 kg. Thời mới đóng hành động, anh thường bị trêu chọc vì chiều cao khiêm tốn. Tuy nhiên nhờ chế độ tập luyện khoa học, nam diễn viên được mệnh danh như "người không tuổi" ở Hollywood, ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian. Anh từng đóng "Nhiệm vụ bất khả thi", "The Mummy", "Jack Reacher 2: Never Go Back"... Tài tử không sử dụng mạng xã hội, ít chia sẻ về cuộc sống riêng sau vụ ly hôn ồn ào với Katie Holmes năm 2012.