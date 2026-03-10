Bị người có nguy cơ bệnh dại gây chảy máu, liệu có nhiễm bệnh?

Bạn gái tôi bị chó nhà cắn đã 5 ngày, hiện sức khỏe bình thường, chưa tiêm vaccine song cắn vào tay tôi gây chảy máu. Tôi có bị lây bệnh không? (Trí Minh, 25 tuổi, Gia Lai)

Trả lời:

Dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật có vú máu nóng sang người thông qua dịch tiết của cơ thể. Đường lây chủ yếu là nước dãi, ngoài ra còn có thể lây qua nước mắt, dịch não tủy. Virus dại lây nhiễm qua vết cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở, niêm mạc mắt, miệng.

Theo lý thuyết, tất cả những loài động vật có vú máu nóng đều có nguy cơ nhiễm và làm lây lan mầm bệnh dại, bao gồm cả con người. Song, y văn thế giới chưa ghi nhận ca bệnh dại lây từ người sang người qua vết cắn, nhưng đã gặp trong trường hợp cấy ghép tạng.

Vết cắn của người. Ảnh minh họa: Vecteezy

Ở trường hợp của bạn, bạn gái hiện có sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện bệnh dại nên nước bọt không chứa virus dại, rất hiếm khả năng lây nhiễm bệnh cho bạn qua vết cắn.

Mặc dù vậy, bạn không nên chủ quan với vết thương của mình. Lý do, vết cắn của người có thể mang theo nhiều loại vi khuẩn, nguy cơ nhiễm trùng cao hơn so với nhiều loại vết thương khác.

Nếu vết thương sâu, rộng, hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng (sưng, đỏ, mưng mủ, đau nhiều), cần đi khám ngay. Bác sĩ có thể chỉ định tiêm phòng uốn ván, kháng sinh, hoặc kiểm tra nguy cơ lây nhiễm bệnh qua máu.

Về bạn gái, bạn đã bị chó cắn 5 ngày trước, dù con chó vẫn đang bình thường cũng không nên chủ quan. Bạn có thể đưa bạn gái đến trung tâm tiêm chủng gần nhất để được bác sĩ đánh giá tình trạng vết thương và chỉ định tiêm ngừa để phòng bệnh.

Phác đồ tiêm ngừa dại chia theo lịch sử tiêm chủng. Trường hợp bị chó mèo cắn cào và chưa từng tiêm vaccine cần tiêm 5 mũi ở bắp vào các ngày 0, 3, 7, 14 và 28 hoặc tiêm 8 mũi trong da các ngày 0, 3, 7 và 28, có thể tiêm thêm huyết thanh theo chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, người có nguy cơ bị bệnh dại cao như thường xuyên tiếp xúc chó, mèo cũng có thể chủ động dự phòng bệnh trước. Lịch tiêm gồm 3 mũi vào các ngày 0; 7; 21 hoặc 28. Nếu sau đó mọi người bị động vật có vú máu nóng cắn, cào thì chỉ cần tiêm thêm 2 mũi, không cần huyết thanh dù có vết thương nặng.

Trong quá trình tiêm chủng, mọi người cần tuyệt đối tuân thủ lịch tiêm, nếu phát sinh sự cố cần thay đổi lịch tiêm ngừa cần tham khảo ý kiến chuyên môn của bác sĩ để đảm bảo an toàn sức khỏe. Bệnh dại một khi đã khởi phát triệu chứng, gần 100% cả người và động vật đều tử vong.

Bác sĩ Huỳnh Trần An Khương

Chuyên viên Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC