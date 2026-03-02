Bị lạc đà phun nước dãi vào mặt, có nguy cơ nhiễm dại không?

Con tôi 3 tuổi, bị con Alpaca phun nước dãi vào mặt khi đi nông trại, liệu có nguy cơ lây nhiễm bệnh dại? (Phương Thúy, 32 tuổi, Hải Phòng)

Trả lời:

Alpaca là một loài động vật thuộc họ lạc đà, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Chúng được thuần hóa nuôi trong các trang trại, nông trại. Thời gian gần đây, loài vật này được nuôi làm thú cưng trong cơ sở kinh doanh, nơi công sở. Chúng là loài ăn cỏ, hiền lành, dễ gần, song khi tức giận hoặc cảm giác nguy hiểm có thể phun nước miếng vào người đối diện.

Tất cả động vật có vú máu nóng đều có nguy cơ lây nhiễm bệnh dại, bao gồm Alpaca. Virus dại lây qua dịch tiết của cơ thể, chủ yếu là nước dãi, khi bị động vật có vú máu nóng mắc bệnh cắn, cào hoặc dính nước dãi vào niêm mạc mắt, mũi, miệng.

Để yên tâm, bạn đưa con đến trung tâm tiêm chủng để được bác sĩ đánh giá và chỉ định tiêm ngừa phác đồ vaccine phù hợp.

Alpaca là động vật có vú máu nóng, có nguy cơ lây nhiễm bệnh dại. Ảnh: Vecteezy

Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị. Khi đã khởi phát triệu chứng, gần 100% cả người và động vật tử vong.

Khi bị động vật có vú máu nóng cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở, dính nước dãi vào niêm mạc, mọi người cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy trong tối thiểu 15 phút cùng với xà phòng. Sau đó, sát khuẩn vết thương bằng dung dịch povidine hoặc cồn iốt và đến trung tâm tiêm chủng gần nhất để được bác sĩ khám, chỉ định tiêm vaccine.

Những người từng tiêm vaccine dại thế hệ cũ, không nhớ lịch sử tiêm chủng hoặc tiêm không đủ số mũi trước đây, người bị suy giảm miễn dịch cần tiêm đủ phác đồ theo bác sĩ chỉ định. Bác sĩ cũng có thể chỉ định tiêm thêm huyết thanh trong các trường hợp nguy cơ cao như: vết thương vùng mặt, đầu cổ, đầu ngón tay, ngón chân và nơi tập trung nhiều dây thần kinh; vết thương sâu, rộng, nhiều vết thương.

Mọi người cũng có thể tiêm dự phòng trước phơi nhiễm với phác đồ 3 mũi vào các ngày 0, 7, 21 hoặc 28. Nếu không may bị động vật có vú máu nóng cắn cào, mọi người chỉ cần tiêm thêm hai mũi vaccine mà không cần tiêm thêm huyết thanh.

Vaccine dại hiện nay là vaccine thế hệ mới, không chứa tế bào thần kinh và đảm bảo an toàn cho mọi nhóm tuổi.

Bác sĩ Trần Huỳnh Tấn

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC