Bị container kéo lê chỉ vì tiếc vài giây đèn đỏ

Nhiều người ngồi đồng ở quán cà phê, "sống chậm" lướt điện thoại hàng giờ đồng hồ nhưng tiếc rẻ vài giây đèn đỏ.

Một thanh niên đi xe máy vượt đèn đỏ đã bị container tông trúng, kéo lê ở ngã tư đường thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 20/2.

Thanh niên này cùng chiếc xe máy bị container kéo lê hơn chục mét trước khi dừng lại. Ở phía đối diện, thấy container lao về phía mình, một người phụ nữ đứng gần đó hoảng sợ, vội vứt xe bỏ chạy.

Tại ngã tư trên đường khá to và vắng xe, có lẽ vì thế nên nam thanh niên đã ỷ y, phó mặc sự an toàn của bản thân vào "thần may mắn" trước khi quyết định vượt đèn đỏ. Thế nhưng tai nạn đã xảy ra, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều người có thói quen xấu này.

Vượt đèn đỏ, nam thanh niên bị container tông Vụ tai nạn xảy ra ngày 20/2 ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Video: MXH Giao thông.

Tôi thấy nhiều người có thói quen vượt đèn đỏ, rất lạ lùng. Họ có thể ngồi hàng giờ trong quán cà phê để tám chuyện hoặc ngồi "sống chậm" xem điện thoại mấy tiếng đồng hồ, nhưng lại tranh thủ từng giây, bóp kèn inh ỏi hối thúc người khác khi đèn đỏ chuyển sang xanh. Một số người vội hơn thì chạy vượt luôn khi đèn đỏ còn vài giây.

Tiếc rẻ 2 - 3 giây đèn đỏ không làm chúng ta đi nhanh hơn, nhưng tai nạn xảy ra sẽ làm chậm đi một đời.

Ngọc Duy

