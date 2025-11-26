Bị chuột cống cắn có mắc bệnh dại không?

Tôi ngủ ở nhà kho để canh gác thì bị chuột cống cắn bắp chân sâu và chảy máu, có thể bị lây bệnh dại không? (Gia Huy, 35 tuổi, Bến Tre)

Trả lời:

Chuột cống, chuột nhắt, chuột đồng, chuột tre và nhiều loài chuột hoang đều thuộc họ gặm nhấm, nhóm động vật có vú lớn nhất. Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Mỹ, mọi loài có vú đều có thể mang virus dại. Dù chưa ghi nhận chuột truyền bệnh dại sang người, chúng vẫn tiềm ẩn nguy cơ.

Virus dại lây qua vết cắn, cào, liếm, với tỷ lệ tử vong gần 100% khi phát bệnh. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại là biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Trường hợp của bạn bị chuột cắn, theo khuyến cáo, bạn cần tiêm 5 mũi vào các ngày 0, 3, 7, 14, 28, đường tiêm bắp hoặc 8 mũi đường tiêm trong da vào các ngày 0, 3, 7 và 28.

Hiện Việt Nam lưu hành hai loại vaccine dại thế hệ mới gồm Verorab (Pháp) và Abhayrab (Ấn Độ), không ảnh hưởng đến thần kinh.

Chuột là loài động vật có vú máu nóng, có thể mang virus dại. Ảnh: Vecteezy

Bạn cũng có thể tiêm vaccine để dự phòng trước khi bị cào, cắn hoặc có nguy cơ cao phơi nhiễm bệnh dại. Phác đồ gồm ba mũi vaccine vào ngày 0, 7, 21 hoặc 28. Người đã tiêm đủ phác đồ dự phòng trước phơi nhiễm hoặc đã tiêm đủ liều ở lần bị cắn trước đó, chỉ cần tiêm thêm hai mũi vaccine và không cần tiêm huyết thanh dù có vết thương nặng khi bị cào, cắn.

Ngoài dại, vết thương chuột cắn cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn uốn ván xâm nhập, bạn có thể được chỉ định tiêm thêm vaccine uốn ván và huyết thanh kháng uốn ván.

Lý do, vi khuẩn gây bệnh uốn ván tồn tại lâu dài trong môi trường như đất, bụi bẩn, cống rãnh, phân người và phân súc vật. Chúng dễ dàng xâm nhập vào cơ thể qua vết thương hở. Loài chuột thường sống ở nơi ẩm thấp, ô nhiễm, nên vết cắn của chúng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và mắc uốn ván cao.

Người trưởng thành chưa tiêm hoặc không rõ lịch sử tiêm chủng cần ngừa uốn ván theo phác đồ 3 mũi, tiêm nhắc 10 năm một mũi. Nếu đã tiêm dự phòng uốn ván đầy đủ, khi có vết thương lớn, người dân chỉ cần nhắc lại một mũi vaccine, không cần tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván hoặc globulin miễn dịch uốn ván (TIG).

Bác sĩ Bùi Thanh Phong

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC