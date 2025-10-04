Người dân các tỉnh bão, lũ được tiêm vaccine uốn ván miễn phí

Chương trình tiêm vaccine uốn ván miễn phí của VNVC triển khai tại các tỉnh Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Lào Cai, từ ngày 3/10.

Theo đại diện Hệ thống Tiêm chủng VNVC, đây là các địa phương chịu ảnh hưởng nặng do bão số 10. Đơn vị không giới hạn số lượng vaccine, huyết thanh uốn ván cho đến khi có thông báo mới. Khi người dân, chiến sĩ đến tiêm chủng, bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng vết thương, lịch sử chủng ngừa để chỉ định phù hợp.

Mưa bão cũng tăng nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tiêu hóa như tả, thương hàn, rotavirus và viêm gan A. Tả và virus rota gây tiêu chảy nặng và có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời. Do đó, VNVC có thêm các ưu đãi tiêm vaccine phòng tả và thương hàn để giúp người dân tăng cường phòng bệnh.

Trong ngày 3/10, có hàng chục nghìn người dân vùng bão lũ đã tiêm miễn phí huyết thanh và vaccine uốn ván. Ông Phạm Văn Tiêu, 63 tuổi, ở Lào Cai, đến VNVC Yên Bái để tiêm phòng sau khi bị vật sắc nhọn cứa vào tay khi giúp hàng xóm dọn dẹp sau bão. Ông cho biết: "Sự quan tâm của VNVC giúp kịp thời phòng bệnh, tiết kiệm chi phí cho bà con".

Ông Phạm Văn Tiêu tiêm vaccine uốn ván và huyết thanh kháng độc tố uốn ván miễn phí tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Yên Bái. Ảnh: Huyền Trang

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết những trường hợp đến VNVC tiêm chủng, chủ yếu giẫm phải vật nhọn hoặc va quẹt cây cối trong quá trình cứu hộ. Tiêm phòng kịp thời giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh, hiệu quả đến 95%. Người không nhớ rõ lịch sử chủng ngừa cần tiêm đủ ba liều trong 7 tháng và nhắc lại mười năm sau đó.

Để tăng hiệu quả phòng uốn ván, bác sĩ Chính lưu ý người bị thương cần tuân thủ quy trình sơ cứu gồm: rửa sạch vết thương dưới vòi nước sạch để đẩy bụi bẩn ra ngoài. Vết thương chảy máu và dính nhiều bùn đất nên dùng oxy già để sát khuẩn, cầm máu, tiếp theo rửa lại với xà phòng, lau khô và tiêm phòng càng sớm càng tốt. Đối với các dị vật lớn cắm sâu vào cơ thể, người dân nên đến cơ sở y tế, không tự xử lý tại nhà. Khi làm việc trong điều kiện bùn đất, cần trang bị đầy đủ giày và găng tay bảo hộ.

Người dân Lào Cai giúp nhau cào bùn, dọn nhà sau lũ, nhiều người bị thương ở tay, chân. Ảnh: Huyền Trang

"VNVC xác định hỗ trợ y tế khẩn cấp cho người dân vùng lũ không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là sứ mệnh với cộng đồng", bác sĩ Chính nói.

Ngoài ra, tối 2/10, trong khuôn khổ sự kiện "Thương hiệu uy tín 2025", VNVC đã dành 500 triệu đồng hỗ trợ gia đình khó khăn sau bão lũ sau khi được vinh danh tại đây.

Nhiều năm qua, VNVC luôn tham gia các hoạt động xã hội như chống dịch Covid-19, tiêm hàng triệu liều vaccine uốn ván, cúm miễn phí, hỗ trợ xây nhà tái định cư giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ... Những hoạt động này mang lại lợi ích cho cộng đồng và khẳng định vai trò của thương hiệu trong dự phòng bệnh tật.

VNVC ủng hộ 500 triệu đồng tới đồng bào vùng bão ngay trong khuôn khổ lễ trao giải "Thương hiệu uy tín 2025" tối 2/10. Ảnh: Mộc Thảo

Bão số 10 có tên là Bualoi, đổ bộ Nghệ An - bắc Quảng Trị ngày 29/9 với sức gió cấp 8-11. Tính đến sáng 3/10, bão khiến 51 người chết, 14 người mất tích, hơn 172.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, gần 66.000 nhà ngập, gần 89.000 ha lúa, hoa màu và 50.000 ha rừng bị thiệt hại; hơn 17.000 ha thủy sản, 2.200 con gia súc và 519.000 con gia cầm bị cuốn trôi.

Tổng thiệt hại kinh tế ước tính sơ bộ hơn 15.864 tỷ đồng. Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nhất với khoảng 6.000 tỷ đồng, tiếp đến là Tuyên Quang 3.000 tỷ, Lào Cai hơn 2.700 tỷ và Nghệ An 2.100 tỷ đồng.

Tiến Minh