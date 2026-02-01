Bị chó cắn, kiêng đi đám ma sẽ không mắc bệnh dại?

Bà tôi nói rằng nếu bị chó dại cắn thì không cần tiêm vaccine bởi chỉ cần kiêng đi đám ma và nghe tiếng trống tang là sẽ không phát bệnh, có đúng không? (Bảo Yến, 30 tuổi, Quảng Ngãi)

Trả lời:

Ở yên trong phòng kín, không ra ngoài, không đến nơi có tang lễ để "tránh vía", né âm khí sau khi bị chó cắn... là tập tục dân gian mang tính tinh thần, không được khoa học chứng minh sẽ giúp phòng tránh bệnh dại.

Virus dại Rabies xâm nhập cơ thể người thông qua vết cắn, cào, liếm vào vết thương hở của động vật nhiễm bệnh. Từ đây, virus dại di chuyển dọc theo các dây thần kinh ngoại biên để đến tủy sống và não. Tốc độ di chuyển của virus dại ước tính từ 12-24 mm mỗi ngày. Vết thương ở vùng đầu hoặc đầu dây thần kinh, đầu các chi, virus sẽ phát tán và đến não nhanh hơn.

Virus này không bị ảnh hưởng bởi tiếng trống, kèn hay không khí tại đám tang. Khi cơ thể đang yếu vì bị thương hoặc mắc bệnh, nếu đến nơi đông người, không khí kém vệ sinh như đám tang, nghĩa trang sẽ dễ mệt mỏi hơn, khiến bệnh nặng thêm. Những trường hợp phát bệnh dại sau khi đi đám ma thực chất là do virus đã âm thầm tồn tại trong cơ thể từ trước, đến lúc đó mới phát bệnh, không phải vì đi đám tang mà nhiễm bệnh.

Đám ma không liên quan đến việc làm phát bệnh dại. Ảnh minh họa: Vecteezy

Do đó, nếu bị chó mèo cắn, cào, liếm, thay vì tự nhốt mình trong phòng, kiêng đi đám tang, điều quan trọng là xử lý đúng cách. Vết thương cần được rửa sạch dưới vòi nước chảy cùng xà phòng trong vòng 15 phút. Sau đó, mọi người sát khuẩn vết thương bằng cồn iốt hoặc cồn 45-70 độ và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chỉ định chủng ngừa. Đây là cách duy nhất được khoa học chứng minh giúp phòng bệnh dại hiệu quả.

Người bị chó mèo cắn, cào cần tiêm 5 mũi trong vòng một tháng (ngày 0-3-7-14-28, đường tiêm bắp) hoặc 8 mũi (ngày 0-3-7-28), có thể chỉ định dùng thêm huyết thanh kháng dại và huyết thanh, vaccine uốn ván. Bác sĩ có thể chỉ định dừng tiêm tùy theo mức độ của vết thương và quan sát được tình trạng của con vật sau 10 ngày.

Ngoài ra, mọi người có thể chủ động tiêm dự phòng dại trước phơi nhiễm, gồm ba mũi tiêm vào các ngày 0, 7, 21 hoặc 28. Khi bị chó, mèo cắn, cào, dù vết thương nặng, chỉ tiêm thêm hai mũi vaccine và không cần dùng huyết thanh.

Bác sĩ Lê Thị Gấm

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC