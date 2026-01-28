Bị thỏ cắn có thể nhiễm virus dại không?

Tôi cho thỏ nuôi trong lồng ăn thì bị cắn vào ngón tay chảy máu, liệu tôi có nguy cơ nhiễm virus dại không? (Phạm Thị Linh, 21 tuổi, Đà Nẵng)

Trả lời:

Dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, lây truyền sang người qua vết cào, cắn, liếm vào vết thương hở hoặc niêm mạc mắt, mũi, miệng. Virus dại có nhiều trong nước bọt của các động vật có vú máu nóng như chó, mèo, chuột, sóc, dơi, gấu, chồn, thỏ...

Thỏ là động vật ăn cỏ, các loại rau củ, thuộc nhóm có nguy cơ lây truyền virus dại thấp, song được xem là loại động vật có vú máu nóng góp phần làm tăng nguy cơ lây nhiễm dại sang người. Lý do ngoài tự nhiên, thỏ có thể lây bệnh từ các loại động vật hoang dã khác như chuột, chó, mèo, sóc... nên có nguy cơ nhiễm dại sau đó truyền sang người qua vết cắn, cào.

Dù chỉ ăn cỏ, các loại rau củ, song thỏ là động vật có vú máu nóng nên thuộc nhóm nguy cơ lây truyền virus dại cho người. Ảnh: Vecteezy

Bệnh dại có thời gian ủ bệnh từ 2-8 tuần, có thể ngắn hơn khoảng 10 ngày, hoặc kéo dài đến vài tháng, hơn một năm. Thời gian ủ bệnh càng ngắn nếu vết thương càng nặng, gần não, hệ thần kinh, đầu chi, bộ phận sinh dục... Khi xâm nhập vào cơ thể, virus sẽ nhân lên tại chỗ, sau đó tấn công vào hệ thần kinh trung ương, tủy sống, não khiến người bệnh tử vong tỷ lệ gần 100%.

Bạn nên rửa sạch vết thương dưới vòi nước sạch và xà phòng trong vòng 15 phút, sát khuẩn bằng cồn iốt hoặc cồn povidine, sau đó đến cơ sở y tế để được bác sĩ tư vấn càng sớm càng tốt. Tùy vào vết thương, tình trạng của con vật và lịch sử chủng ngừa của bạn, bác sĩ sẽ chỉ định phác đồ tiêm phù hợp, không nên nặn máu, đắp lá lên vết thương. Vết cắn của thỏ gây chảy máu có thể dẫn đến nhiễm trùng, mở đường cho vi khuẩn uốn ván có nhiều ngoài môi trường đất cát xâm nhập và gây bệnh, bạn cần được chỉ định tiêm thêm vaccine uốn ván.

Hiện Việt Nam đang sử dụng hai loại vaccine dại của Pháp và của Ấn Độ, có thể tiêm trước phơi nhiễm hoặc sau phơi nhiễm. Với trường hợp bị cắn cào nếu chưa tiêm vaccine cần tiêm bắp 5 mũi vào các ngày 0, 3, 7, 14, 28; hoặc 8 mũi trong da vào các ngày 0, 3, 7 và 28. Trường hợp vết thương nặng, vết thương ở gần đầu, mặt, cổ, đầu chi... hoặc con vật có dấu hiệu dại, không theo dõi được có thể cần tiêm thêm huyết thanh kháng dại.

Trường hợp tiêm vaccine dại trước phơi nhiễm phác đồ gồm ba mũi ở bắp hoặc trong tiêm trong da. Nếu đã tiêm đủ phác đồ dại ở lần cắn trước, hoặc tiêm đủ mũi trước phơi nhiễm, ở lần cắn cào sau cần tiêm hai mũi vào ngày 0, 3, không cần tiêm huyết thanh.

BS.CKI Danh Thị Mỹ Hồng

(Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC)