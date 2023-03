Bệnh thủy đậu vào mùa

Số trẻ em mắc thủy đậu tăng cao tại nhiều địa phương; chuyên gia khuyến cáo bệnh lành tính song có thể gây biến chứng, nên phòng ngừa bằng vaccine.

Khánh (2 tuổi, Hà Nội) mắc thủy đậu ngày thứ tư. Mụn nước mọc trong họng, vùng sinh dục và nhiều vị trí trên cơ thể bé. Các nốt mụn ngứa ngáy, khó chịu khiến Khánh quấy khóc không ngừng.

Chị Nguyệt (mẹ Khánh) cho con sử dụng thuốc uống và bôi, chăm sóc tại nhà theo chỉ dẫn của bác sĩ. Ba ngày đầu, bé liên tục sốt 39 độ. "Cả mẹ và con đều mệt mỏi vì không được nghỉ, chỉ mong sao bệnh mau khỏi", chị Nguyệt cho biết. Bé chưa được tiêm vaccine thủy đậu.

Còn chị Lan (35 tuổi, Ninh Bình) cho biết con gái 9 tuổi, mắc thủy đậu lần đầu tiên, sốt hai ngày, sau đó bắt đầu nổi nhiều mụn nước khắp mặt và người. Bác sĩ cho điều trị tại nhà, bôi thuốc xanh methylen hàng ngày. Song chị không yên tâm, cứ cách vài giờ lại xin tư vấn một lần; cho con tắm lá chè xanh pha với muối, bổ sung vitamin C và kẽm. Tương tự bé Khánh, con gái chị Lan cũng chưa tiêm vaccine phòng thủy đậu.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) cho biết thời gian gần đây, số bệnh nhân thủy đậu nhập viện tăng lên, nhiều ca phải điều trị nội trú, trong đó có cả người lớn và trẻ em. Nếu tháng trước, bệnh viện ghi nhận lác đác các ca bệnh, thì đến nay đã có khoảng 10 trẻ nhập viện một tuần. Tương tự, khoa Bệnh lây đường tiêu hóa, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), gần đây tiếp nhận nhiều ca bệnh chẩn đoán thủy đậu.

Bệnh nhi khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ngày 14/3. Ảnh: Nguyên An

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết chưa ghi nhận ổ dịch thủy đậu trên địa bàn, song cảnh báo ca mắc có thể gia tăng. Lý do là miền Bắc hiện nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus gây bệnh, trong đó có thủy đậu, phát triển nhanh. Huyện Chương Mỹ báo cáo đã ghi nhận 130 ca mắc trong vòng hai tháng qua.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, nhiều trẻ mắc thủy đậu còn do lịch tiêm chủng bị trì hoãn, không được tiêm phòng đầy đủ. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cũng ghi nhận hầu hết ca nhập viện do thủy đậu đều chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine theo lịch trình. Trẻ nhập viện thường sốt, đau đầu, đau nhức cơ, có những nốt đỏ tròn nhỏ mọc khắp cơ thể hoặc rải rác trong vòng 12-24 giờ. Số ít trẻ nhập viện bị sốt cao co giật, nôn mửa, nhiễm trùng, viêm não, viêm màng não. Nhiều trường hợp mắc bệnh là người lớn phải nhập viện do xuất hiện biến chứng.

Ở các địa bàn khác, ca mắc thủy đậu cũng có xu hướng gia tăng ở cả trẻ em và người lớn. Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM đã ghi nhận một vài trường hợp mắc thủy đậu nhẹ, được chỉ định điều trị ngoại trú, hướng dẫn theo dõi các biến chứng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thống kê có 44 ca mắc thủy đậu từ đầu năm đến nay, cảnh báo thời gian tới có thể gia tăng số ca mắc và yêu cầu tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP HCM, bệnh thủy đậu đang vào mùa cao điểm. Thủy đậu dễ lây thông qua việc tiếp xúc với các nốt mụn nước trên da của người bệnh hoặc qua hô hấp khi nói chuyện.

Phần lớn các trường hợp mắc bệnh thủy đậu đều nhẹ. Tuy nhiên, trẻ có thể biến chứng trong trường hợp đồng nhiễm với cúm; chưa có hoặc bị giảm miễn dịch với bệnh thủy đậu do bỏ lỡ mũi tiêm phòng bệnh. Các biến chứng nặng như viêm tai ngoài, viêm tai giữa, viêm thanh quản, viêm tinh hoàn, viêm thận cấp (tiểu ra máu), biến chứng trên hệ tim mạch, viêm phổi, viêm tiểu não, viêm não...; có thể tử vong.

"Mặt khác, hiện nhiều người lớn vẫn nghĩ rằng chỉ trẻ em mới mắc thủy đậu nên thường chủ quan với bản thân. Thực tế bệnh vẫn mắc ở người lớn và có biến chứng khó kiểm soát nếu hệ miễn dịch suy yếu", bác sĩ Khanh nói.

Trẻ em từ 9 tháng tuổi đã có thể tiêm vaccine thuỷ đậu giúp phòng bệnh. Ảnh: Nguyên An

Để phòng bệnh, bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC khuyến cáo nên tiêm vaccine ngừa thủy đậu cho trẻ em và người lớn từ sớm, tiêm đủ và đúng lịch. Nhiều nghiên cứu cho thấy 88-98% người đã tiêm vaccine miễn dịch hoàn toàn với thuỷ đậu. Khoảng 3% còn lại mắc bệnh với triệu chứng nhẹ, ít gặp biến chứng.

Hiện Việt Nam có nhiều loại vaccine phòng bệnh thuỷ đậu, gồm: Varilrix (Bỉ), tiêm sớm cho trẻ từ 9 tháng tuổi và người lớn; Varivax (Bỉ) và Varicella (Hàn Quốc) tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi và người lớn.

Vào lúc 20h ngày 16/3, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC thực hiện chương trình tư vấn trực tuyến "Nguy cơ bùng phát dịch thuỷ đậu - Vaccine phòng bệnh hiệu quả cho trẻ em và người lớn" nhằm cập nhật diễn biến của bệnh và phương pháp phòng ngừa. Chương trình được phát trên fanpage Báo điện tử VnExpress, Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn - VNVC; Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng - Nutrihome; kênh Youtube VNVC... Các chuyên gia tham gia gồm: BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP HCM; BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC; BS Phan Thị Thu Minh, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Bạn đọc quan tâm có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chi Lê

* Tên nhân vật được thay đổi.