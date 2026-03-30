Bệnh tay chân miệng có vaccine chưa?

Con tôi 3 tuổi, đang đi học nhà trẻ nên tôi rất lo lắng bé lây tay chân miệng, không biết bệnh đã có vaccine phòng ngừa tại Việt Nam chưa? (Lê Nga, 35 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã cấp phép lưu hành vaccine tay chân miệng đầu tiên tại Việt Nam, sử dụng cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi. VNVC đang đẩy nhanh các bước thủ tục nhằm sớm đưa vaccine này về phục vụ người dân.

Trong thời gian chờ vaccine về, bạn nên áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho con như vệ sinh sàn nhà, bề mặt, đồ chơi bằng dung dịch sát khuẩn. Cho bé ăn chín uống sôi, thường xuyên rửa tay với xà phòng, sử dụng riêng vật dụng cá nhân...

Khi trẻ có dấu hiệu nghi mắc bệnh như sốt, nổi bóng nước, cần cách ly và đi khám ngay. Nếu theo dõi tại nhà, cha mẹ phải tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ và chú ý các dấu hiệu bất thường như sốt khó hạ, giật mình, lừ đừ, run tay chân, bứt rứt, nôn nhiều... để nhập viện kịp thời.

Các vết mụn nước mọc ở chân trẻ mắc tay chân miệng. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 2

Ngoài tay chân miệng, cha mẹ cũng nên phòng ngừa các bệnh dễ lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc như thủy đậu, não mô cầu, ho gà, sởi, cúm... Việt Nam hiện có đầy đủ vaccine cho các bệnh này, việc tiêm phòng giúp trẻ tránh nguy cơ mắc nhiều bệnh cùng lúc.

Bệnh tay chân miệng lây chủ yếu qua đường tiêu hóa khi tiếp xúc với phân, dịch mũi họng, dịch bóng nước hoặc đồ dùng nhiễm mầm bệnh. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 10 tuổi, đặc biệt nhóm 1-5 tuổi, với triệu chứng sốt, đau họng, loét miệng, phát ban và bóng nước ở tay, chân, gối, mông, miệng.

Chủng Enterovirus 71 (EV71) có độc lực cao, lây nhanh và dễ gây biến chứng nặng như tổn thương thần kinh, suy tim, phù phổi, sốc, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Nhiều trẻ không có triệu chứng, trở thành nguồn lây âm thầm trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, ba tháng đầu năm 2026 ghi nhận 25.000 ca tay chân miệng, tăng gấp 5 lần cùng kỳ năm trước, trong đó có 4 ca tử vong. Khu vực phía Nam chiếm gần 72% tổng số ca. Trước diễn biến khó lường, tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ đang được nhiều phụ huynh quan tâm.

ThS.BS Ngô Thị Kim Phượng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC