'Bên trong vỏ kén vàng' vào top 100 phim châu Á hay nhất

Hàn Quốc"Bên trong vỏ kén vàng" - Phạm Thiên Ân đạo diễn - xếp thứ 88 trong 100 phim châu Á hay nhất mọi thời của Liên hoan phim Busan.

Hôm 29/8, Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) công bố danh sách Asian Cinema 100, vinh danh các tác phẩm điện ảnh châu Á. Danh sách do 161 chuyên gia uy tín toàn cầu - gồm đạo diễn, nhà phê bình, giám tuyển đến từ 34 quốc gia - bình chọn.

Trailer 'Bên trong vỏ kén vàng' Trailer "Bên trong vỏ kén vàng". Video: CGV

Ra mắt năm 2023, Bên trong vỏ kén vàng xoay quanh nhân vật Thiện (Lê Phong Vũ thủ vai), người phải đưa di hài chị dâu về quê sau một tai nạn, đồng thời chăm sóc đứa cháu trai mồ côi. Quá trình tìm kiếm người anh trai mất tích đã trở thành một cuộc truy vấn nội tâm về đức tin và ý nghĩa cuộc sống của Thiện.

Tại Liên hoan phim Cannes 2023, tác phẩm là phim Việt đầu tiên thắng giải Camera d'Or cho phim đầu tay xuất sắc. Phim cũng đoạt nhiều chiến thắng ở sự kiện quốc tế, như giải Roberto Rossellini cho phim hay nhất ở Liên hoan phim Quốc tế Bình Dao 2023, giải Điện ảnh trẻ ở Asia Pacific Screen Awards 2023. Tác phẩm xếp thứ 24 trong danh sách 50 phim hay nhất năm 2023 của Viện phim Anh.

Cảnh phim "Bên trong vỏ kén vàng". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

The Guardian chấm 5/5 sao, gọi là "viên ngọc quý của dòng phim chậm". Nhà phê bình phim Jonathan Romney của tạp chí Sight & Sound đánh giá: "Bên trong vỏ kén vàng kết hợp chủ đề lịch sử, Công giáo và việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Vỏ kén tượng trưng cho những ảo tưởng mà con người luôn cố gắng rũ bỏ. Phong cách làm phim của Phạm Thiên Ân có thể gợi nhớ đến đạo diễn Apichatpong Weerasethakul hoặc Bi Gan, nhưng việc mô tả đề tài hiện sinh trong tác phẩm cho thấy sự trưởng thành của một nghệ sĩ".

Phạm Thiên Ân, 36 tuổi, quê Bảo Lộc (Lâm Đồng), từng giành giải nhì cuộc thi Làm phim ngắn 48 giờ năm 2014. Năm 2018, phim The Mute của anh chiếu tại Liên hoan phim ngắn Quốc tế Palm Spring, được chọn tranh giải ở gần 15 liên hoan phim quốc tế như Winterthur, Tampere, Hong Kong, Encounters, Aspen. Stay Awake, Be Ready - được quay chỉ với một cú máy - đoạt giải Illy ở Tuần lễ đạo diễn, hạng mục Director's Fortnight Liên hoan phim Cannes 2019.

Tác phẩm Xích lô (1995) của đạo diễn Trần Anh Hùng cũng góp mặt trong danh sách. Đây là phim hợp tác sản xuất giữa Pháp và Việt Nam, từng thắng giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice năm 1995. Dẫn đầu danh sách là A Brighter Summer Day (1991) của đạo diễn Đài Loan Dương Đức Xương (Edward Yang). Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về A City of Sadness (1989, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền), Tokyo Story (1953, đạo diễn Ozu Yasujiro), In the Mood for Love (2000, đạo diễn Vương Gia Vệ) và Aparajito (1956, đạo diễn Satyajit Ray).

Liên hoan phim Busan là một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á, được tổ chức từ năm 1996. Giải thưởng chủ yếu tôn vinh các đạo diễn trẻ, tác phẩm mới ra mắt. Năm nay, ban tổ chức giới thiệu chương trình Những khoảnh khắc định hình điện ảnh châu Á để tôn vinh các tác phẩm trong danh sách. 10 bộ phim tiêu biểu sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ liên hoan, diễn ra từ ngày 17 đến 26/9 tại thành phố Busan (Hàn Quốc).

Các năm trước, nhiều phim Việt từng gây dấu ấn tại sự kiện. Năm 2019, Ròm của Việt Nam là một trong hai tác phẩm thắng hạng mục New Current. Năm 2020, Chị chị em em của đạo diễn Kathy Uyên được chọn chiếu ở hạng mục Cửa sổ Điện ảnh châu Á. Phim Miền ký ức của đạo diễn Bùi Kim Quy tranh giải New Current vào năm 2021.

Top 10 danh sách Phim châu Á hay nhất mọi thời của Liên hoan phim Busan 1. A Brighter Summer Day (1991), đạo diễn Dương Đức Xương (Đài Loan) 2. A City of Sadness (1989), đạo diễn Hầu Hiếu Hiền (Đài Loan) 3. Tokyo Story (1953), đạo diễn Yasujirō Ozu (Nhật Bản) 4. In the Mood for Love (2000), đạo diễn Vương Gia Vệ (Hong Kong) 5. Aparajito, The Unvanquished (1956), đạo diễn Satyajit Ray (Ấn Độ) 6. Rashomon (1950), đạo diễn Akira Kurosawa (Nhật Bản) 7. A One and a Two (2000), đạo diễn Dương Đức Xương (Đài Loan) 8. Parasite (2019), đạo diễn Bong Joon Ho (Hàn Quốc) 9. Close-Up (1990), đạo diễn Abbas Kiarostami (Iran) 10. Chungking Express (1994), đạo diễn Vương Gia Vệ (Hong Kong)

Gia Hưng (theo BIFF)