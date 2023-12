'Bên trong vỏ kén vàng' vào top 50 phim hay nhất năm

"Bên trong vỏ kén vàng" - do Phạm Thiên Ân đạo diễn - xếp thứ 24 trong danh sách 50 phim hay nhất năm 2023 của Viện phim Anh.

Hôm 8/12, Viện phim Anh (British Film Institute, BFI) công bố kết quả do hơn 100 cộng tác viên bình chọn. Theo đó, tác phẩm của Phạm Thiên Ân đồng hạng với The Boy and the Heron do Hayao Miyazaki đạo diễn.

Trailer 'Bên trong vỏ kén vàng' Trailer "Bên trong vỏ kén vàng", ra rạp trong nước ngày 11/8. Video: CGV

Một trong những người bình chọn, nhà phê bình phim Jonathan Romney, đánh giá: "Bên trong vỏ kén vàng kết hợp chủ đề lịch sử, Công giáo và việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Vỏ kén tượng trưng cho những ảo tưởng mà con người luôn cố gắng rũ bỏ. Phong cách làm phim của Phạm Thiên Ân có thể gợi nhớ đến đạo diễn Apichatpong Weerasethakul hoặc Bi Gan, nhưng việc mô tả đề tài hiện sinh trong tác phẩm cho thấy sự trưởng thành của một nghệ sĩ cá tính".

Bên trong vỏ kén vàng kể về Thiện (Lê Phong Vũ) đưa hài cốt người chị dâu tên Hạnh về quê sau một tai nạn xe máy. Đồng thời, anh phải nuôi dưỡng Đạo (Nguyễn Thịnh), con trai của Hạnh. Sau đám tang, Thiện bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ, nơi tuổi trẻ và tình yêu của anh lặng lẽ trôi qua.

Hồi cuối tháng 5, dự án đoạt giải Camera d'Or (Phim đầu tay xuất sắc) tại Liên hoan phim Cannes. Phim cũng đoạt nhiều chiến thắng khác ở sự kiện quốc tế, như giải Roberto Rossellini cho phim hay nhất ở Liên hoan phim Quốc tế Bình Dao 2023, giải Điện ảnh trẻ ở Asia Pacific Screen Awards 2023.

Đạo diễn Phạm Thiên Ân tại buổi công chiếu phim "Bên trong vỏ kén vàng" ở TP HCM hồi tháng 8. Ảnh: Storii

Ngoài Bên trong vỏ kén vàng, tác phẩm của nhiều nhà làm phim nổi tiếng góp mặt trong top 50. Killers of the Flower Moon do Martin Scorsese đạo diễn được chọn là phim xuất sắc của năm. Top 5 còn có sự góp mặt của The Zone of Interest của đạo diễn Jonathan Glazer, Past Lives (Celine Song), Poors Things (Yorgos Lanthimos) và Oppenheimer (Christopher Nolan).

Viện phim Anh là tổ chức điện ảnh, từ thiện, được thành lập với mục tiêu thúc đẩy và bảo tồn việc làm phim và truyền hình ở Anh. BFI còn có quỹ hỗ trợ điện ảnh, tài trợ phát triển, sản xuất phim và truyền hình và liên kết sản xuất phim quốc tế. Năm ngoái, Aftersun của đạo diễn Charlotte Wells được BFI chọn là phim hay nhất.

Quế Chi