'Bên trong vỏ kén vàng' nhận hai đề cử giải tiền Oscar

Mỹ"Bên trong vỏ kén vàng" của Phạm Thiên Ân được đề cử Quay phim xuất sắc và Đạo diễn đáng xem giải Tinh thần Độc lập.

Giải Tinh thần Độc lập (Independent Spirit Awards) thành lập năm 1984, là một trong những giải tiền Oscar quan trọng nhất. Với mục đích tôn vinh dòng phim độc lập, giải không có sự góp mặt của một số tác phẩm kinh phí lớn. Lễ trao lần thứ 40 diễn ra ở Santa Monica, California, do Aidy Bryant dẫn chương trình. Năm ngoái, Past Lives của Celine Song giành giải Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc.

Ban tổ chức công bố các đề cử năm nay hôm 4/12, trong đó Đinh Duy Hưng và Phạm Thiên Ân lần lượt tranh giải ở hạng mục Quay phim xuất sắc (Best Cinematography) và Đạo diễn đáng xem (Someone to Watch). Bên trong vỏ kén vàng là phim Việt đầu tiên thắng Camera d'Or, giải lớn vinh danh tác phẩm đầu tay ở LHP Cannes 2023.

Tác phẩm kể về Thiện - người đưa hài cốt chị dâu tên Hạnh về quê sau một tai nạn xe máy. Đồng thời, anh phải nuôi dưỡng Đạo (Nguyễn Thịnh), con trai của Hạnh. Sau đám tang, Thiện bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ, nơi tuổi trẻ và tình yêu của anh lặng lẽ trôi qua.

Tác phẩm sử dụng nhiều cảnh quay tĩnh kéo dài, mang đến góc nhìn khách quan, xen kẽ những khung hình chuyển động chậm, đưa khán giả đến với bối cảnh thôn quê và thiên nhiên. Bảng màu phim linh hoạt biến hóa, ẩn dụ cho tâm trạng nhân vật.

Hồi tháng 7, chuyên trang điện ảnh IndieWire dự đoán phim được đề cử giải Oscar 2025 hạng mục Quay phim xuất sắc. Một trong những điểm nhấn là cảnh nhân vật Thiện (Lê Phong Vũ đóng) hồi tưởng lúc hẹn hò bạn gái cũ tên Thảo (Nguyễn Thị Trúc Quỳnh) trên một tòa nhà xây dở. Đoạn phim giải thích việc nhân vật chính chuyển đến TP HCM và lý do Thảo trở thành nữ tu.

Giới chuyên môn đánh giá cao ngôn ngữ điện ảnh. ScreenDaily viết: "Nhà quay phim Đinh Duy Hưng cho khán giả thấy những cảnh đẹp của Việt Nam như khu rừng tĩnh mịch vào ban đêm, thác nước chảy xiết, cây cối đung đưa trước gió hay hình ảnh những chiếc kén vàng sặc sỡ. Các góc máy hợp lý và nhịp nhàng, tập trung vào các chi tiết mấu chốt. Phạm Thiên Ân biết rõ anh cần ghi lại những gì để truyền tải câu chuyện đến khán giả".

Đạo diễn Phạm Thiên Ân tại buổi họp báo sau khi nhận giải Camera d'Or cho phim đầu tay xuất sắc, Liên hoan phim Cannes 2024. Ảnh: EPA-EFE

Đinh Duy Hưng, 35 tuổi, quê Bảo Lộc (Lâm Đồng) hiện sinh sống tại New York. Anh và đạo diễn Phạm Thiên Ân, nhà sản xuất Trần Văn Thi là bạn thơ ấu. Năm 2023, Đinh Duy Hưng từng giành giải á quân Quay phim xuất sắc của Hiệp hội Cinephile Quốc tế (International Cinephile Society). Trước Bên trong vỏ kén vàng, cả ba thực hiện phim ngắn The Mute (Câm lặng, 2018) và Stay Awake, Be Ready (Hãy tỉnh thức và sẵn sàng, 2019).

Phạm Thiên Ân, 35 tuổi, quê Bảo Lộc (Lâm Đồng), từng giành giải nhì cuộc thi Làm phim ngắn 48 giờ năm 2014. Năm 2018, phim The Mute của anh chiếu tại Liên hoan phim ngắn Quốc tế Palm Spring, được chọn tranh giải ở gần 15 liên hoan phim quốc tế như Winterthur, Tampere, Hong Kong, Encounters, Aspen. Stay Awake, Be Ready - được quay chỉ với một cú máy - đoạt giải Illy ở Tuần lễ đạo diễn, hạng mục Director’s Fortnight Liên hoan phim Cannes 2019.

Trong danh sách đề cử mùa giải năm 2025, Anora - phim đoạt Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2024 - và I Saw the TV Glow dẫn đầu với sáu đề cử. Cả hai cạnh tranh hạng mục Phim xuất sắc cùng The Substance, Nickel Boys và Sing Sing.

Quế Chi