'Past Lives' thắng lớn trước thềm Oscar

Mỹ"Past Lives" - phim đầu tay của đạo diễn Celine Song - giành giải Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc tại giải Tinh thần Độc lập, hôm 25/2.

Tác phẩm vượt qua All of Us Strangers, American Fiction, May December, Passages và We Grown Now để giành chiến thắng hạng mục quan trọng nhất. Trên sân khấu, đạo diễn Celine Song nói: "Có một khái niệm phương Đông trong phim của chúng tôi, nói về việc hai người tìm thấy nhau trong cuộc đời này. Điều đó có nghĩa đoàn phim chúng tôi thực sự biết nhau trong nhiều kiếp trước".

Trailer 'Past Lives' Trailer "Past Lives". Video: CJ ENM

Trước đó, tác phẩm nhận đề cử cho Phim hay nhất và Kịch bản gốc xuất sắc Oscar 2024. Past Lives kể về hai người bạn thời thơ ấu, Nora (Greta Lee) và Hae Sung (Teo Yoo), phải xa nhau khi gia đình Nora từ Hàn Quốc sang Mỹ định cư. Sau nhiều năm, cả hai gặp lại ở New York (Mỹ). Lúc này, Nora kết hôn với Arthur (John Magaro) còn Hae Sung vừa chia tay bạn gái.

Đa phần giới chuyên môn nhận xét tác phẩm có kịch bản thông minh, sâu sắc với nhiều khoảnh khắc ý nghĩa về tình yêu. Trang Variety đánh giá: "Tuyệt phẩm đầu tay đầy cảm xúc của đạo diễn Celine Song". Trang Slate cho rằng tác phẩm là "một trong những phim lãng mạn xuất sắc năm".

Diễn viên Greta Lee (trái) và Teo Yoo (phải) trong phim "Past Lives". Ảnh: A24

Ở các hạng mục khác, Da'Vine Joy Randolph giành giải Diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong The Holdovers. Nghệ sĩ từng chiến thắng đề cử này ở các lễ trao giải như SAG Awards, Quả Cầu Vàng 2024. Bạn diễn của Randolph, Dominic Sessa, được xướng tên trong hạng mục Màn trình diễn đột phá xuất sắc.

American Fiction của đạo diễn Cord Jefferson giành giải Kịch bản xuất sắc, trong khi diễn viên Jeffrey Wright thắng Diễn viên chính xuất sắc. May December - do Todd Haynes chỉ đạo - đoạt Kịch bản đầu tay hay nhất cho Samy Burch. Four Daughters được vinh danh là phim tài liệu hay nhất.

Trailer 'American Fiction' Trailer "American Fiction" - tranh giải Phim hay nhất Oscar 2024. Video: Amazon MGM Studios

Về truyền hình, Beef là loạt phim có kịch bản mới hay nhất, trong khi Ali Wong giành giải Nữ chính xuất sắc, lặp lại chiến thắng của mình tại SAG Awards một ngày trước đó. The Last of Us giành được hai danh hiệu: Nam phụ xuất sắc (Nick Offerman) và Diễn xuất đột phá xuất sắc (Keivonn Montreal Woodard).

>>> Danh sách một số giải Tinh thần Độc lập 2024

Giải Tinh thần Độc lập (Independent Spirit Awards) thành lập năm 1984, là một trong những giải thưởng tiền Oscar quan trọng nhất. Khác với một số sự kiện điện ảnh, hạng mục Phim hay nhất được trao cho nhà sản xuất của tác phẩm, thay vì đạo diễn.

Với mục đích tôn vinh phim độc lập, giải Tinh thần Độc lập không có sự góp mặt của một số tác phẩm kinh phí lớn đang gây chú ý ở Oscar 2024 như Oppenheimer hay Killers of the Flower Moon. Lễ trao giải lần thứ 39 công bố các giải thưởng ở Santa Monica (California, Mỹ), do Aidy Bryant dẫn chương trình.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)