Bên trong nhà tù khét tiếng ông Trump muốn mở lại

Người dân tham quan khu vực buồng giam trong nhà tù trên đảo Alcatraz ngày 5/5.

Nhà tù như một pháo đài này nằm trên hòn đảo nhỏ cách bờ biển San Francisco, bang California khoảng hai km và có biệt danh là "The Rock". Nơi đây từng được coi là nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất nước Mỹ do vị trí biệt lập giữa vùng nước lạnh giá và dòng hải lưu mạnh.

Alcatraz gần đây trở thành tâm điểm chú ý khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 thông báo đã ra lệnh trùng tu và mở rộng cơ sở này để giam giữ những tội phạm "tàn nhẫn và bạo lực nhất" đất nước.