Ông Trump lệnh mở lại nhà tù khét tiếng

Ông Trump đã chỉ đạo giới chức trùng tu và mở cửa trở lại Alcatraz, nhà tù liên bang khét tiếng ở California bị đóng cửa hơn 60 năm trước.

"Trùng tu và mở lại Alcatraz. Khi còn là quốc gia nghiêm khắc hơn so với bây giờ, chúng ta không do dự bỏ tù những tên tội phạm nguy hiểm nhất và giữ họ tránh xa bất kỳ ai mà họ có thể làm hại. Đó là cách mà mọi việc phải diễn ra", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 4/5.

Nhà tù Alcatraz nằm trên một hòn đảo nhỏ ở San Francisco, bang California. Theo Cục Nhà tù Mỹ (BOP), Alcatraz bị đóng cửa năm 1963, sau 29 năm hoạt động, do chi phí vận hành cao. Theo trang web của BOP, chi phí vận hành Alcatraz cao hơn gần gấp ba lần so với bất kỳ nhà tù liên bang nào khác, chủ yếu do nằm tách biệt trên đảo.

Đảo Alcatraz, nơi có nhà tù Alcatraz, ở San Francisco, bang California, Mỹ hồi năm 2017. Ảnh: Reuters

Alcatraz hiện là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở San Francisco. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ tuyên bố sắp tới nhà tù này sẽ là nơi giam "những tên tội phạm tàn nhẫn và bạo lực nhất ở nước Mỹ".

"Tôi đã chỉ đạo BOP, cùng Bộ Tư pháp, FBI và Bộ An ninh Nội địa mở lại nhà tù Alcatraz, mở rộng và trùng tu đáng kể cơ sở này", ông Trump nêu thêm trong bài đăng.

Trả lời phóng viên sau khi trở về từ Florida, Tổng thống Mỹ cho biết "Tôi đã nảy ra ý tưởng này" và quyết định hành động. "Đó là biểu tượng của pháp luật và trật tự", ông nói.

Nằm cách bờ biển San Francisco 2km và chỉ có sức chứa 336 tù nhân, Alcatraz từng là nơi giam những tội phạm khét tiếng, trong đó có trùm mafia Al Capone.

Trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm có nguồn gốc từ người di cư, là mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. "Chúng ta sẽ không tiếp tục dung thứ cho những tên tội phạm hàng loạt gieo rắc sự bẩn thỉu, đổ máu và hỗn loạn bạo lực trên đường phố", ông Trump nêu trong bài đăng.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)