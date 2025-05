Ông Trump có thể lấy ý tưởng mở lại nhà tù Alcatraz từ phim

Nhiều người Mỹ cho rằng ông Trump quyết định mở lại nhà tù khét tiếng trên đảo Alcatraz sau khi xem bộ phim nổi tiếng về đề tài vượt ngục.

Nhà tù Alcatraz nằm trên hòn đảo nhỏ ở San Francisco, bang California, đã trở thành cảm hứng cho phim điện ảnh Trốn khỏi Alcatraz, sau vụ ba tù nhân vượt ngục năm 1962. Phim ra mắt năm 1979 và được chiếu lại trên truyền hình ở Nam Florida hôm 3/5, khi Tổng thống Donald Trump đang nghỉ dưỡng trong dinh thự Mar-a-Lago của ông tại khu vực này.

Một ngày sau đó, ông Trump thông báo đã lệnh cho Cục Quản lý Nhà tù (BOP), Bộ Tư pháp, FBI và Bộ An ninh Nội địa mở lại và trùng tu nhà tù Alcatraz. Tổng thống Mỹ tuyên bố sắp tới nhà tù này sẽ là nơi giam "những tên tội phạm tàn nhẫn và bạo lực nhất ở nước Mỹ".

"Liệu có phải Tổng thống Trump đã xem phim và bị cuốn vào không nhỉ? Vì thế mới dẫn đến cái gọi là ý tưởng sáng suốt về trùng tu nhà tù Alcatraz", người dùng HansonRitta đặt câu hỏi trên mạng xã hội X ngày 5/5. "Có khi nào chúng ta đang nhận được những chính sách có nguồn gốc từ chương trình truyền hình?".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 5/5. Ảnh: AFP

Jonathan Perez, 20 tuổi, sinh viên ngành tâm lý học đến từ Miami, có chung nhận định rằng ý tưởng mở lại nhà tù Alcatraz là kết quả từ việc ông Trump xem phim Trốn khỏi Alcatraz và chiến dịch trục xuất, giam giữ người nhập cư bất hợp pháp mà Tổng thống đang thúc đẩy.

"Tổng thống đã thể hiện sự hăng hái đối với việc đưa người nhập cư trái phép tới siêu nhà tù ở El Salvador. Ông ấy cũng từng đề cập việc sử dụng Vịnh Guantanamo để giam những người này", Perez cho hay.

Matti Oshri, 66 tuổi, du khách đến thăm nhà tù hôm 5/5, có đánh giá tích cực hơn. Alcatraz hiện là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở San Francisco. "Ông Trump giỏi nhất. Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm như vậy. Ông ấy có những việc làm khó hiểu, nhưng theo hướng tích cực", bà cho hay.

Khi được hỏi về ý tưởng mở lại Alcatraz, Tổng thống Trump dường như thừa nhận bị ảnh hưởng từ bộ phim.

"Tôi đoán tôi được coi là nhà làm phim. Quyết định này đại diện cho điều gì đó rất quyết liệt, rất quyền lực về mặt luật pháp và trật tự", ông nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục. "Không ai có thể trốn thoát khỏi nhà tù này. Một người gần như đã làm được, nhưng rồi người ta phát hiện quần áo anh ta rách bươm, trên người có nhiều vết cá mập cắn".

Đảo Alcatraz, nơi có nhà tù Alcatraz, ở San Francisco, bang California, Mỹ hồi năm 2017. Ảnh: Reuters

Nhà tù Alcatraz bị đóng cửa năm 1963, sau 29 năm hoạt động, do chi phí vận hành cao. Trang web của BOP cho biết chi phí vận hành Alcatraz cao hơn gần gấp ba lần so với bất kỳ nhà tù liên bang nào khác, chủ yếu do nó nằm tách biệt trên đảo. Thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhiên liệu và thậm chí cả nước uống đều phải được chuyển bằng tàu đến đảo mỗi tuần.

Thông tin trên trang web của BOP cũng cho thấy 36 phạm nhân từng cố trốn khỏi nhà tù Alcatraz. Hầu hết bị bắt lại hoặc chết khi bỏ trốn, chỉ 5 người vẫn chưa rõ số phận, được cho là mất tích hoặc chết đuối. Tuy nhiên, họ chắc chắn không phải bị cá mập tấn công vì BOP khẳng định không có cá mập ăn thịt người ở Vịnh San Francisco.

Huyền Lê (Theo AFP, Guardian)