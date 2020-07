Bé vui tiệc buffet

Các bé được thưởng thức các món ăn vừa lạ, vừa quen, tạo cơ hội giao lưu với bạn bè trong lớp và các lớp khác, học cách ăn uống văn minh.

Sau hơn 35 năm xây dựng và phát triển, năm học 2019-2020 là một năm có nhiều bước ngoặc đối với đơn vị trường Mầm non Sơn Ca (huyện Krông Pa, Gia Lai). Với sự chung tay, đồng lòng, sự sáng tạo, tư duy đổi mới của tập thể sư phạm nhà trường, trong những năm qua, trường Mầm non Sơn Ca luôn nằm trong tốp đầu của bậc học mầm non huyện Krông Pa.

Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho trẻ như tham quan doanh trại bộ đội, tham quan công viên Phú Túc, học tập thực tế tại trường tiểu học, cho trẻ gói bánh chưng ngày tết... và đặc biệt là thay đổi hình thức tổ chức bữa ăn hằng ngày cho trẻ.

Ăn buffet đã trở thành một văn hóa độc đáo, nơi mọi người hoàn toàn tự phục vụ bữa ăn của mình và tùy thích lựa chọn món ăn, giúp bữa ăn hấp dẫn hơn. Để đảm bảo chuẩn phát triển cho trẻ, lâu nay trường Mầm non Sơn Ca đã tổ chức nhiều hoạt động rèn kỹ năng sống cho trẻ. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, trường tổ chức buffet cho trẻ để rèn luyện đức tính tự lập, tự lấy thức ăn và dạy cho trẻ không được bỏ thức ăn thừa.

Các món ăn đảm bảo độ mới lạ, không những thế mà các món đạt tiêu chuẩn về dinh dưỡng, vệ sinh và phải hợp khẩu vị của trẻ. Thực đơn tiệc buffet bao gồm cháo gà hầm cà rốt, khoai tây, súp tôm mực trứng nấm, thịt chiên, thịt bò xào đậu phụ, trứng cút luộc, nem rán, tôm lăn bột chiên, bánh mì kẹp thịt, bánh hỏi, bánh bèo, rau củ quả luộc, phồng tôm chiên, sữa chua, quýt, chuối, nước cam, nước chanh dây, sữa Vinamilk.

Các con tự ăn đồ ăn mình chọn.

Sau buổi ăn trưa xong, các cô còn bổ sung sữa học đường cho trẻ. Thông qua chương trình sữa học đường, trẻ em được giáo dục về vai trò quan trọng của chế độ dinh dưỡng, hình thành thói quen tốt như uống sữa mỗi ngày, đúng giờ để hỗ trợ tăng cường thể chất, trí tuệ.

Đồng thời, các con cũng được nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ môi trường, các cô trang bị cho các con kỹ năng tự phục vụ, uống xong gấp vỏ hộp gọn gàng để dễ thu gom hủy rác đúng quy định... Có thể nói, chương trình Sữa học đường đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cha mẹ học sinh. Các con đều rất hào hứng khi được uống sữa và xem như đó là một hoạt động quen thuộc khi đến trường.

Với mục đích và mong muốn cho các bé được hòa nhập vào cuộc sống hiện đại, tổ chức cho trẻ ăn buffet trước hết giúp cho các bé được thưởng thức các món ăn vừa lạ, vừa quen. Cho các con có hoàn cảnh khó khăn được thưởng thức vị ngọt đầy dưỡng chất của những hộp sữa Vinamilk. Ngoài ra còn mang đến cho bé các bài học về cách ăn uống văn minh, được giao lưu với bạn bè trong lớp và các lớp khác, giúp bé tự tin, mạnh dạn hơn và nâng cao kỹ năng giao tiếp.

Đây là một hoạt động trải nghiệm nằm trong kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của nhà trường trong những năm gần đây. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, trẻ thích thú lựa chọn những món ăn mình thích. Với mong muốn giúp các con cảm thấy "Mỗi ngày đến trường là một niềm vui", các cô luôn nỗ lực để mang lại cho các con những trải nghiệm thực tế thú vị và bổ ích. Qua đó, các cô cũng muốn giữ lại cho các con những kỷ niệm đẹp trong ký ức của tuổi thơ dướng mái trường Mầm non Sơn Ca.

Trần Thị Hồng Phấn

