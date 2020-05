Bé nhỏ nhất được phẫu thuật ruột tại bệnh viện Nhi đồng

Bé gái ở TP HCM sinh non nặng 1,2 kg, thở yếu, bụng chướng căng, ọc dịch xanh do tắc ruột sau sinh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Xuyên, kíp chẩn đoán tiền sản, cho biết bào thai được theo dõi tắc ruột do dị tật teo ruột non từ trong bụng mẹ. Bé gái chào đời lúc 29 tuần tuổi thai, chuyển từ Bệnh viện Hùng Vương sang Nhi Đồng Thành Phố ngày 4/5.

Bác sĩ Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nhận định trường hợp trẻ non tháng, nhẹ cân, chức năng hô hấp tuần hoàn chưa hoàn chỉnh nên gây mê sẽ khó khăn. Tuy nhiên bác sĩ phải mổ khẩn thông chỗ tắc, tránh để xoắn hay hoại tử ruột, nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân diễn tiến nhanh...

Kíp mổ phát hiện bé bị tắc đoạn ruột non, giãn và teo hai đoạn ruột hỗng tràng. Bác sĩ cắt bỏ đoạn ruột teo và một phần đoạn phình ở trên rồi tái lập lưu thông tiêu hóa, sinh thiết, lấy phân su và dẫn lưu hỗng tràng. Các bác sĩ tỉ mỉ hơn hai giờ khâu nối bốn đoạn ruột tí hon vừa giãn vừa teo để giải quyết thông tắc.

Bé gái được chăm sóc tích cực sau mổ. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Sau phẫu thuật ba ngày, bụng trẻ giảm chướng, hoạt động hiệu quả, vết mổ sạch. Ngày 9/5, tổng trạng bé khá dần, thở máy hiệu quả, dinh dưỡng sữa qua đường ruột hoạt động tốt, không nôn ọc.

Đây là trường hợp trẻ sơ sinh non tháng nhẹ cân nhất được gây mê và phẫu thuật đường tiêu hóa thành công tại bệnh viện.

Teo ruột non bẩm sinh hay sự bít tắc hoàn toàn lòng ruột non bẩm sinh là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây tắc ruột ở trẻ sơ sinh. Nếu chưa được chẩn đoán từ trong bụng mẹ và can thiệp sớm, các triệu chứng sẽ được phát hiện trong vòng một hai ngày sau sinh như trẻ không chịu bú, nôn, bụng phình to.

Trẻ cần được theo dõi, đưa đến cơ sở y tế đủ điều kiện để chẩn đoán, phẫu thuật cấp cứu, nếu không có thể tử vong hay để lại biến chứng nặng liên quan dinh dưỡng, phát triển thể chất, chất lượng cuộc sống sau này.

Lê Phương