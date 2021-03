Thủng tạng, tắc ruột vì u trực tràng

Cao BằngSau bữa ăn tối, người đàn ông 65 tuổi đau bụng dữ dội, vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Tiếp nhận bệnh nhân đêm 2/3, bác sĩ chẩn đoán thủng tạng rỗng, tắc ruột, có u trực tràng di căn, chỉ định phẫu thuật ngay. Bệnh viện huy động bác sĩ từ 3 chuyên khoa phối hợp hội chẩn và phẫu thuật.

Khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện trong ổ bụng có nhiều dịch tiêu hóa, các quai ruột non căng giãn to gây thủng ruột non, lỗ thủng kích thước 1 cm gây viêm phúc mạc. Phúc mạc là màng bụng, lớp mô mỏng che phủ mặt trong của thành bụng và bao bọc lấy tất cả cơ quan trong ổ bụng.

Người bệnh còn có khối u trực tràng. U này xâm lấn vào vùng tiểu khung gây gập góc quai ruột non. Bên cạnh đó, u di căn nhiều ở hệ thống đường ruột.

Ngày 4/3, người bệnh tỉnh, vẫn thở máy, tạm thời qua cơn nguy kịch.

Ca mổ cấp cứu bệnh nhân thủng tạng rỗng. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Theo Bệnh viện Trung ương quân đội 108, thủng tạng rỗng là bệnh nặng, người bệnh tử vong do nhiễm trùng, nhiễm độc ổ bụng nếu không được xử trí kịp thời. Người già yếu, tỷ lệ tử vong cao hơn. Bệnh thường gặp ở nam, tuổi 35-65, trong đó người 30-40 tuổi mắc nhiều nhất.

Yếu tố thuận lợi gây bệnh là thời tiết lạnh. Bệnh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong ngày, song phần đông bệnh nhân bị thủng tạng một vài giờ sau ăn, thủng sau bữa ăn. Khi đó, ổ bụng bẩn, nhanh chóng gây viêm màng bụng. Có bệnh nhân bị thủng do chấn thương, bỏng, ung thư. Bệnh xảy ra do người bệnh chủ quan với cơn đau bụng sau ăn hoặc bệnh lý mạn tính liên quan tới tiêu hóa.

Bác sĩ khuyến cáo, cần đi cấp cứu ngay khi đau bụng đột ngột dữ dội, bụng co cứng như khúc gỗ, bí trung đại tiện. Bệnh diễn biến rất nhanh, trong vòng 12-14 giờ tiến triển thành viêm màng bụng. Bệnh nhân được xử trí trong vòng 6 giờ đầu thì kết quả điều trị tốt, tỷ lệ tử vong thấp.

Mọi người không nên chủ quan với sức khỏe bản thân, cần đi khám sớm nếu có các biểu hiện của viêm loét dạ dày - tá tràng, các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua... Bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị thích hợp, kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm như thủng ổ loét, chảy máu dạ dày, ung thư...

Chi Lê