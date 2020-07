Bé khỏe, mẹ vui

Tôi nhìn con thầm cười, không giấu niềm vui khi con gái và các bạn trong lớp mầm non tại trường Vành Khuyên (TP HCM) biết nghe lời, ngoan ngoãn.

Là giáo viên mầm non lại có con nhỏ, tôi hiểu cảm giác của người mẹ muốn đảm bảo con an toàn, vui khỏe khi đến trường. Trong khi dịch bệnh xảy ra trên thế giới, lòng tôi cũng bất an như bao người mẹ khác nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của nhà trường, chúng tôi - những người làm nghề giáo vững tin trong công tác đảm bảo an toàn, vui khỏe cho các bé đến trường.

Bằng sự yêu nghề, yêu trẻ và nỗ lực của giáo viên, không nề hà đảm nhận thêm nhiều công tác phòng dịch cho trẻ, tôi tin phụ huynh cũng sẽ an tâm hơn khi con đến trường, giao phó trách nhiệm chăm sóc cho cô giáo ở lớp.

Bên cạnh việc chăm sóc thiên thần nhỏ của mình, tôi còn cả "đàn con" cần chăm sóc mỗi ngày. Tôi luôn tự nhủ bản thân như thế và phải yêu, dành tình thương cho các con tại ngôi trường Mầm non Vành Khuyên (quận 8, TP HCM) cũng như con gái của chính mình.

Mỗi ngày nhìn các con đùa vui, quấn quýt quanh tôi, líu ríu gọi nhau í ới mà lòng tôi thấy rộn ràng, tràn ngập niềm vui. Ở trường cũng như ở nhà, tôi luôn khuyến khích các con rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi ho, hắt hơi...

Giọng còn ngọng nghịu, con gái líu ríu bảo "Tay con sạch lắm mẹ ơi. Sạch chết con virus luôn đó mẹ!". Tôi nhìn con thầm cười, không giấu niềm vui trong lòng khi con ngoan ngoãn, biết nghe lời. Cũng là bài học đó, tôi nhận được nhiều "phiên bản" khác nhau của "đàn con" tại lớp và mỗi bé là một thế giới quan sinh động.

Tôi biết rằng không thể áp dụng những cách giáo dục của con gái hoặc những cách ứng xử của con gái với các bé trong lớp. Giáo viên luôn tôn trọng tính cách, sự phát triển, nhân sinh quan của mỗi trẻ và trẻ sẽ hạnh phúc khi được là chính mình. Đôi lúc con gái của tôi còn "ganh tỵ" với các bạn, sao mẹ yêu các bạn nhiều hơn cả con nữa. Nghe con bảo mà tôi vừa vui vừa thầm cười vì sự đáng yêu của con trẻ.

Để các con thông minh, khỏe mạnh mỗi ngày, trường tôi còn triển khai chương trình Sữa học đường. Chương trình nhân văn và ý nghĩa đã dạy cho con gái tôi và những mầm xanh của đất nước nhiều bài học bổ ích. Các con được phát triển khỏe mạnh, nâng cao sức khỏe nhờ nguồn dưỡng chất có lợi.

Mỗi khi đến giờ uống sữa học đường, các bé còn được tổ chức những trò chơi vui nhộn, biết dùng sữa đúng cách, đọc các dưỡng chất trong hộp sữa... Điều làm tôi vui là sau khi uống xong, các con xếp gọn hộp sữa, ngay ngắn, đúng chỗ và không cần nhắc nhở.

Mới đó mà chớp mắt thời gian trôi thật nhanh. Nhớ ngày nào, các con còn nô nức, tưng bừng đến lớp vui như ngày khai giảng sau giãn cách xã hội. Bây giờ, cây phượng đã đỏ thắm ở cuối sân trường, tiếng ve kêu râm ran và "đàn con" sắp kết thúc năm học, lên lớp mới.

Dịch bệnh cũng đã tạm lắng ở nước ta nhưng những bài học hữu ích vẫn giúp trẻ chủ động phòng dịch bệnh và các bệnh giao mùa. Đó cũng là một trong những kỹ năng mềm cần thiết cho trẻ khi lớn lên và trưởng thành. Tôi tin những bài học đầu đời sẽ góp phần rèn giũa các con trở thành những công dân gương mặt, có trách nhiệm với chính mình, gia đình và môi trường trong tương lai. Tôi thầm mỉm cười khi bản thân đã mang đến cho con những bài học đầu đời ý nghĩa.

Trương Thị Thẩm Quyên

