Bé 9 tuổi nhận nút vàng America's Got Talent

Mishra, chín tuổi, chinh phục nút vàng của giám khảo Heidi Klum nhờ giọng ca nội lực ở American's Got Talent.

Màn trình diễn ca khúc River Deep Moutain High của Pranysqa Mishra Sân khấu thể hiện tài năng của Pranysqa Mishra. Video: AGT

Trong vòng loại thứ năm phát sóng ngày 2/7, giọng ca nhí người Ấn - Pranysqa Mishra - khuấy động trường quay America's Got Talent (AGT) với ca khúc River Deep Moutain High của danh ca Tina Turner. Khi cô bé lên nốt cao ở những phút cuối, toàn bộ khán giả đứng lên, vỗ tay cho màn trình diễn.

Siêu mẫu Heidi Klum đánh giá cao bài thi của Mishra. Người đẹp nói: "Ban đầu, cô không trông đợi quá nhiều vào tiết mục này, nhưng bây giờ cô không muốn Simon hay Sophia nói thêm điều gì về phần thể hiện. Cô muốn gọi cho bà của cháu để thông báo Heidi Klum sẽ nhấn nút vàng cho cháu gái của bà". Trước đó, Mishra cho biết sẽ gọi cho bà để báo tin vui nếu em được vào vòng trong.

Heidi Klum không để ba giám khảo còn lại nhận xét, nhanh chóng bấm nút giúp thí sinh vào thẳng bán kết. Cô ôm Mishra trên sân khấu, nói em xứng đáng với kết quả này. Dù không lên tiếng về tiết mục, máy quay bắt được khoảnh khắc nhà sản xuất Simon Cowell nói riêng với minh tinh Sophia Vergara, khen Mishra hát rất hay.

Bố mẹ và em gái ủng hộ giọng ca nhí tại trường quay. Ảnh: Instagram Pranysqa Mishra

Khi chương trình đăng tải phần thi trên mạng xã hội, hầu hết người xem ấn tượng tài năng của Pranysqa Mishra, nhận xét em rất tự tin. Một tài khoản YouTube bình luận: "Thử tưởng tượng giọng ca này vào 10 năm sau, cô nhóc sẽ trở thành siêu sao". Người khác viết: "Thật tuyệt vời khi một cô bé chín tuổi có thể thổi bay sân khấu bằng giọng hát của mình. Cháu đã khiến Tina Turner tự hào".

Ở phần tự giới thiệu, Pranysqa Mishra nói mê hát từ bé, thích nhạc của Tina Turner, Aretha Franklin và Whitney Houston. Trong gia đình, bà là người truyền động lực giúp Mishara chinh phục sân khấu lớn, khuyên em hát bằng cả trái tim. Theo NBC, trước khi tham gia chương trình, cô bé đã có kinh nghiệm biểu diễn, thường hát quốc ca tại các giải đấu thể thao lớn như NBA, NHL, MBA.

Tina Turner hát River Deep Mountain High Tina Turner hát "River Deep Mountain High" tại lễ vinh danh các nghệ sĩ được kết nạp vào đại sảnh danh vọng Rock n Roll năm 1989. Video: YouTube Rock & Roll Hall of Fame

America's Got Talent là chương trình tìm kiếm tài năng tại Mỹ được phát trên kênh NBC. Bốn giám khảo của cuộc thi gồm Howie Mandel, Heidi Klum, Sofía Vergara và Simon Cowell. Diễn viên hài Terry CrewsShow là MC. Show lên sóng lần đầu vào năm 2006, hiện ở mùa 19. Quán quân năm nay sẽ nhận một triệu USD tiền thưởng.

Tina Turner (1939-2023) là huyền thoại âm nhạc người Mỹ, nổi tiếng với những ca khúc mang tính biểu tượng Proud Mary, The Best, What's Love Got to Do with It. Suốt sự nghiệp, bà nhận 12 giải Grammy ở các hạng mục nhạc pop, rock và R&B. Bài hát River Deep Mountain High do bà và chồng cũ - nhạc sĩ Ike Turner - sáng tác năm 1966, trở thành một trong những bản nhạc hay nhất mọi thời.

Phương Thảo (theo NBC)