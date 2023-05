Tina Turner - đời hào quang và bi kịch

Huyền thoại làng nhạc Mỹ Tina Turner từng thắng 12 giải Grammy nhưng chịu nỗi đau bị chồng cũ bạo hành 17 năm.

Tina Turner qua đời ngày 24/5 ở tuổi 83, sau nhiều năm mắc ung thư ruột, thận. Trên trang thông tin của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân đăng bài tổng kết cuộc đời, sự nghiệp và gửi lời chia buồn đến gia đình bà.

Ông tổng kết: "Với 12 giải Grammy, Tina Turner là người phụ nữ duy nhất giành chiến thắng ở các hạng mục nhạc pop, rock và R&B, cho thấy sự đa dạng, sáng tạo và sức ảnh hưởng lớn của bà. Hàng triệu người đổ xô đến các buổi hòa nhạc của Tina, xem những màn trình diễn huyền thoại. Những bản hit mang tính biểu tượng của bà gồm Proud Mary, The Best, What's Love Got to Do with It, sẽ được các thế hệ người hâm mộ trân trọng và giữ gìn".

"Ngoài việc là biểu tượng tài năng, góp phần thay đổi nền âm nhạc Mỹ, sự mạnh mẽ của Tina cũng đáng được trân trọng. Vượt qua nghịch cảnh, từng bị lạm dụng, bà đã xây dựng sự nghiệp lâu bền, và cuộc đời bà đã trở thành huyền thoại. Jill và tôi xin gửi tình yêu, những lời nguyện cầu đến Erwin, chồng của bà, những thành viên trong gia đình Turner và người hâm mộ khắp thế giới", Tổng thống Joe Biden viết.

Tina Turner - I Might Have Been Queen Tina Turner hát "I Might Have Been Queen" ở Anh năm 1985. Video: YouTube Tina Turner Timeline

Sau ánh hào quang, Tinar Turner gặp nhiều biến cố suốt tuổi thơ và năm tháng trưởng thành. Bà sinh năm 1939 trong gia đình nông dân ở Tennessee (Mỹ). Năm ca sĩ 11 tuổi, mẹ bà bỏ nhà đi, hai năm sau đó, người bố tái giá. Tuổi thơ nghệ sĩ là những ngày tháng tá túc ở nhà ông bà và người thân.

Trong hồi ký My Love Story, Tina Turner dành phần lớn cuốn sách kể lại chuyện tình, cuộc trốn chạy khỏi người chồng bạo lực. Bà gặp Ike Turner trong một buổi biểu diễn ở thành phố St. Louis, bang Missouri. Ông nhận ra tài năng của Tina và mời bà tham gia ban nhạc. Ike hướng dẫn Tina luyện thanh, sáng tác, đưa bà đến đỉnh cao danh vọng nhưng đối xử tệ với bà.

Họ ở bên nhau nhưng Tina không cảm nhận được tình yêu của Ike. Thay vào đó, ông lợi dụng giọng hát của Tina như một công cụ kiếm tiền. Họ làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn, dẫn đến những mập mờ về tài chính. Ike công khai ngoại tình, thường xuyên phê thuốc. Khi Tina ngỏ ý muốn rời nhóm nhạc, ông ta thường xuyên đánh đập bà. Ca sĩ viết: "Tôi tự hỏi, tại sao Ike không đối xử tốt với tôi? Nếu anh ấy tử tế, tôi sẽ ở lại".

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1985 với Spin, Ike thừa nhận nhiều lần bạo hành vợ. Trong cuốn hồi ký Taking Back My Name, ông viết: "Nhiều lần, tôi đấm cô ta mà không hề nghĩ ngợi". Ike nói có 14 người vợ nhưng chưa đăng ký kết hôn hợp pháp với Tina.

Tina Turner biểu diễn ở New York (Mỹ) năm 1978. Ảnh: AP

Danh ca từng cố tự tử bất thành trong một chuyến lưu diễn. Sau khi uống hàng chục viên thuốc ngủ mà vẫn tỉnh dậy, Turner nói rằng bà "bước ra khỏi bóng tối với niềm tin rằng mình sẽ tồn tại". Ở thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời, một người bạn giới thiệu cho bà một cuốn sách về Phật giáo. Khi học cách tụng kinh, bà tìm thấy sức mạnh nội tại và đủ can đảm để rời xa người chồng bạo lực. Hai cuốn sách yêu thích của Tina là Sức mạnh của lòng trắc ẩn, Nghệ thuật hạnh phúc của Dalai Lama.

Tina Turner hát ở Grammy Tina Turner hát "What's love got to do with it" ở Grammy 1985. Video: YouTube Tina Turner Timeline

Chín năm sau đổ vỡ hôn nhân với Ike, Tina gặp gỡ Erwin Bach - giám đốc điều hành một công ty âm nhạc Đức, tại bữa tiệc của hãng thu âm EMI ở London (Anh), năm 1985. Erwin kém Tina 16 tuổi - lớn hơn con trai cả của bà ba tuổi.

Tina gọi tình yêu với Bach là liều thuốc an thần cho nửa sau cuộc đời bà. Ba tháng sau đám cưới, Tina bị đột quỵ, mất khả năng đi lại, phải nhờ đến chuyên gia vật lý trị liệu. Ông luôn ở bên động viên, chăm sóc vợ. Năm 2016, bà bị chẩn đoán ung thư đường ruột, quá trình trị liệu dẫn tới bệnh huyết áp cao và suy thận. Erwin là người đã hiến một quả thận cho bà.

Năm 2018, Tina tiếp tục trải qua một cú sốc lớn, khi con trai Craig tự tử bằng súng. Bà nói trong hồi ký rằng Craig là người nhút nhát, hướng nội. Anh cũng trải qua nhiều nỗi buồn khi mẹ liên tục vắng nhà vì công việc, đồng thời chứng kiến cha bạo hành mẹ.

Những năm cuối đời, danh ca buông bỏ quá khứ, cùng chồng xây dựng cuộc sống bình dị ở Thụy Sĩ. Năm 2019, nhà báo Amanda Hess của New York Times, sau khi đến thăm nhà Tina Turner ở Thụy Sĩ, viết: "Có một bảng kim loại trên cánh cổng với dòng chữ: ‘Đừng làm phiền Tina Turner trước buổi trưa’. Tina đang tận hưởng thời gian hạnh phúc của bà ấy".

Trải qua nhiều biến cố, nghệ sĩ nói với People rằng bà mãn nguyện: "Tôi có mọi thứ. Khi ngồi trong căn nhà của mình bên hồ Zurich, tôi thấy thật thanh thản. Tôi đã trải qua nhiều khó khăn. Nhưng tôi không đổ lỗi cho bất cứ điều gì, bất cứ ai. Tôi đã vượt qua mà không oán hận, trách cứ. Tôi là một người hạnh phúc".

Hà Thu (theo People, LA Times)