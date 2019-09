Nhạc công mù chiến thắng America's Got Talent 2019

Kodi Lee, nghệ sĩ piano khiếm thị 22 tuổi, giành ngôi quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng America's Got Talent mùa 14.

Tối 18/9, trong tập chung kết America's Got Talent 2019, Kodi Lee đàn piano và hát ca khúc Lost Without You (của nữ ca sĩ Freya Ridings). Bốn giám khảo đứng vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của anh. Ca sĩ Simon Cowell nói đây là "một trong những tiết mục hay nhất" ông từng được nghe. Phần thi nhận nhiều phiếu bầu nhất từ khán giả và giành giải nhất cuộc thi.

Theo People, anh nhận giải thưởng một triệu USD và hợp đồng biểu diễn tại Las Vegas vào tháng 11. Dàn đồng ca Detroit Youth, nghệ sĩ hài Ryan Niemiller lần lượt giành vị trí á quân và hạng ba.

Kodi Lee đăng quang America's Got Talent Khoảnh khắc đăng quang America's Got Talent mùa 14 của Kodi Lee. Video: AGT.

Kodi bị mù bẩm sinh và mắc chứng tự kỷ từ nhỏ. Bù lại, anh có khả năng nhớ và tái hiện âm thanh. Anh được mẹ ủng hộ học đàn và hát. Trong tập đầu tiên của chương trình phát sóng tối 28/5, Kodi Lee tỏa sáng với nhạc phẩm A Song For You của Donny Hathaway. Nữ giám khảo Gabrielle Union trao anh nút vàng của cô, giúp Kodi được chọn thẳng vào vòng tứ kết.

Kodi Lee đàn, hát "A Song for You" ở AGT Kodi Lee đàn, hát "A Song for You" ở vòng loại America's Got Talent. Video: AGT.

Chương trình tìm kiếm tài năng America's Got Talent 2019 khởi động từ ngày 28/5. Howie Mandel, Gabrielle Union, Julianne Hough, Simon Cowell là giám khảo, Terry Crews đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình. Suốt bốn tháng thi, nhiều tiết mục do các thí sinh khuyết tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt như cậu bé 11 tuổi Tyler Butler-Figueroa mắc ung thư diễn violin, cựu chiến binh mù hát... gây xúc động với khán giả.

Đạt Phan (theo People)