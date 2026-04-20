Bayern vô địch Bundesliga sớm 4 vòng

ĐứcBayern Munich thắng ngược đội khách Stuttgart 4-2 ở vòng 30, qua đó đủ điểm vô địch Bundesliga sớm bốn vòng.

Việc Dortmund thua Hoffenheim 1-2 ở trận đấu sớm giúp Bayern chỉ cần một điểm trước Stuttgart để đảm bảo chức vô địch. Nhưng thầy trò HLV Vincent Kompany vẫn chọn cách khẳng định sức mạnh bằng màn trình diễn áp đảo trên sân nhà.

Harry Kane mừng bàn trong trận Bayern thắng Stuttgart 4-2 ở vòng 30 Bundesliga tại Alliaz Arena, Munich, Đức ngày 19/4/2026. Ảnh: FC Bayern

Tại Allianz Arena hôm 19/4, Stuttgart bất ngờ vượt lên nhờ công Chris Fuhrich ở phút. Nhưng sau đó, lần lượt Raphaal Guerreiro, Nicolas Jackson, Alphonso Davies và Harry Kane lập công giúp Bayern lật ngược thế cờ. Những nỗ lực cuối trận chỉ giúp đội khách ghi thêm một bàn nhờ công Chema Andres.

Với chiến thắng 4-2, Bayern có 79 điểm, hơn Dortmund 15 điểm, khi mùa giải chỉ còn bốn vòng, qua đó sớm bảo vệ ngôi vương. Đây là danh hiệu Bundesliga thứ 13 trong 14 mùa gần nhất của "Hùm xám", và là lần thứ 35 trong lịch sử. Chuỗi thống trị của họ chỉ bị gián đoạn bởi Bayer Leverkusen ở mùa 2023-2024.

Mùa này, Bayern mới thua một trận tại Bundesliga, trước Augsburg hồi tháng 1. "Hùm xám" cũng phá kỷ lục ghi bàn do chính họ thiết lập cách đây 54 năm từ vòng trước, và hiện có 109 bàn qua 30 trận.

"Thật tuyệt vời. Với tôi, mỗi danh hiệu đều như lần đầu tiên, nếu không thì công việc này không còn ý nghĩa", HLV Vincent Kompany bày tỏ. "Để có được những khoảnh khắc như vậy cần rất nhiều nỗ lực, không chỉ trong một mùa mà qua nhiều năm. Lúc này, điều quan trọng là tận hưởng, nhưng ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục như thường lệ. Những con số rất ấn tượng, nhưng mọi thứ chưa kết thúc".

Tiền vệ Joshua Kimmich nhấn mạnh tính ổn định của đội bóng. "Đây là một danh hiệu rất đặc biệt. Bayern mùa này thi đấu cực kỳ ổn định, gần như không có biến động lớn", anh nói. "Chúng tôi kiểm soát tốt và duy trì phong độ cao xuyên suốt, điều không phải lúc nào cũng làm được kể cả trong những mùa vô địch trước. Cá nhân tôi có danh hiệu thứ 10 và hy vọng sẽ còn nhiều hơn nữa".

Trong khi đó, Chủ tịch Herbert Hainer đánh giá cao tập thể: "Giành chức vô địch đã khó, nhưng bảo vệ danh hiệu còn khó hơn và đó chính là bản sắc của Bayern. Đội bóng này mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Giờ chúng tôi hướng đến các mục tiêu tiếp theo tại Champions League và Cup Quốc gia".

Mùa này, Bayern đang hướng tới cú ăn bốn. "Hùm xám" đã đoạt Siêu Cup Đức, Bundesliga, sẽ gặp Bayer Leverkusen ở bán kết Cup Quốc gia ngày 22/4 và PSG ở bán kết Champions League.

Hồng Duy