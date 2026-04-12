Bayern phá kỷ lục ghi bàn 54 năm ở Bundesliga

ĐứcChiến thắng 5-0 trước chủ nhà St Pauli giúp Bayern Munich chạm cột mốc 105 bàn sau 29 vòng đấu, vượt xa kỷ lục tồn tại suốt 54 năm.

Con số 105 bàn qua 29 trận cho thấy sự thống trị tuyệt đối của thầy trò Vincent Kompany ở mùa giải này. Trước đó, đội hình huyền thoại năm 1971-1972 dưới thời Udo Lattek ghi 101 bàn, với biểu tượng Gerd Muller dẫn đầu. Đoàn quân Kompany phá kỷ lục khi mùa giải còn tới 5 vòng.

Bàn thắng làm nên kỷ lục được tiền vệ Leon Goretzka ghi để nâng tỷ số lên 2-0, dù không còn giữ vai trò trung tâm trong hệ thống của Kompany. Tiền vệ 31 tuổi chỉ mới ghi ba bàn mùa này, và nhiều khả năng sẽ rời đội theo dạng tự do hè tới.

Goretzka mừng bàn thắng trong trận Bayern hạ St Pauli trên sân Millerntor, thành phố Hamburg, Đức ngày 11/4/2026. Ảnh: Reuters

Không lâu sau đó, Michael Olise nâng tổng số bàn lên 103, trước khi Nicolas Jackson và Raphael Guerreiro nới rộng thêm cách biệt. Olise cũng là tâm điểm ngoài chuyên môn, khi liên tục va chạm với cầu thủ và CĐV chủ nhà. Sau khi ghi bàn, cầu thủ Pháp ăn mừng bằng cách đặt tay lên môi hướng về khán đài, khiến anh bị la ó dữ dội. Khi rời sân, Olise thậm chí còn bị ném vật thể lạ, nhưng vẫn đáp lại bằng cử chỉ giơ ngón tay cái đầy thách thức.

Ở khía cạnh khác, Jamal Musiala tiếp tục nhận nhiều chú ý. Tiền vệ 23 tuổi vừa trở lại sau chấn thương nghiêm trọng và đang chạy đua với thời gian để kịp dự World Cup 2026. Trước trận, cựu danh thủ Oliver Kahn gây tranh cãi khi khuyên Musiala nên bỏ giải đấu này để bảo toàn thể trạng. Quan điểm đó lập tức bị Giám đốc thể thao Max Eberl và cả chuyên gia Lothar Matthaus phản bác. Musiala đáp lại bằng màn trình diễn năng nổ và bàn mở tỷ số.

Chiến thắng đậm cũng đến trong bối cảnh Bayern xoay tua mạnh đội hình, với bảy thay đổi so với trận trước đó. Điều này càng làm nổi bật chiều sâu lực lượng của họ. Những cầu thủ dự bị như Jackson hay Guerreiro vẫn ghi dấu ấn, cho thấy Bayern không phụ thuộc vào một nhóm trụ cột cố định.

Đây là lần thứ ba Bayern cán mốc 100 bàn trong một mùa Bundesliga, sau các mùa 2019-2020 và 2020-2021. Tuy nhiên, chưa mùa nào họ làm được điều này sớm và áp đảo như hiện tại. Hiệu số bàn thắng bại +78 sau 29 vòng là minh chứng rõ ràng cho sự vượt trội.

Khoảng cách 12 điểm với đội nhì bảng Dortmund khiến cuộc đua vô địch gần như ngã ngũ. Trong khi đó, các đối thủ còn lại như RB Leipzig hay Bayer Leverkusen chỉ còn cạnh tranh vị trí dự Champions League.

Ở vòng tới, Bayern chỉ cần có kết quả tốt hơn Dortmund là đăng quang sớm bốn vòng đấu. Nhưng trước mắt, thầy trò Kompany sẽ phải tiếp Real Madrid ở lượt về tứ kết Champions League tối 15/4, với lợi thế dẫn một bàn.

Hoàng An